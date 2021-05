Cuộc đời tài tử 'Tarzan' trước khi mất vì tai nạn máy bay

Trong Tarzan in Manhattan, chàng hiệp sĩ rừng xanh phiêu lưu tới New York để giải cứu chú tinh tinh Cheetah. Cheetah đã bị một tổ chức nghiên cứu chuyên thử nghiệm trên động vật bắt làm thí nghiệm. Tại New York, Tarzan đã hợp tác với Jane (Kim Crosby) - con gái của một cựu cảnh sát chìm - cùng giải cứu Cheetah và những con thú khác.