Cuộc đời siêu anh hùng Black Widow được tóm tắt trong trailer mới

Trailer mới của bộ phim “Black Widow” được Marvel Studios tung ra vào ngày 4/4.

Trailer mới dồn dập cảnh hành động của ‘Black Widow’ Marvel Studios tung trailer mới của bộ phim riêng về nữ điệp viên Natasha Romanoff/Black Widow (Scarlett Johansson). Tác phẩm dự kiến khởi chiếu từ 9/7.

Collider đưa tin trailer mới của phim điện ảnh Black Widow được Marvel Studios tung lên mạng Internet. Đoạn video dài hơn hai phút tóm tắt các sự kiện chính trong cuộc đời Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) từ ngày còn là một cô bé được tổ chức bí mật chiêu mộ cho tới phút cuối bên vách đá tại Vormir.

Trong nửa đầu trailer, khán giả được thấy lại nhiều cảnh phim quen thuộc từ Avengers: Age of Ultron (2015) hay Avengers: Endgame (2019). Phần còn lại của video là tập hợp các cảnh hành động dồn dập đến từ bộ phim sắp ra mắt.

Natasha Romanoff và người chị em Yelena Belova (Florence Pugh) đã phô diễn nhiều màn phối hợp ăn ý và đẹp mắt trong cuộc đối đầu phản diện Taskmaster.

Belova là người được đồn đoán sẽ kế thừa mật danh Black Widow của Romanoff trong Kỷ nguyên IV của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Ảnh: Disney.

Ngày 24/3, đại diện Disney chính thức xác nhận lịch phát hành 9/7 cho tựa phim. Black Widow sẽ ra mắt song song tại rạp và trên hệ thống xem video trực truyến Disney+. Trước mắt, người dùng dịch vụ trực tuyến kể trên phải trả thêm một khoản phí thuê phim để thưởng thức tác phẩm.

Black Widow quy tụ dàn diễn viên gồm Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour và O-T Fagbenle. Phim do Cate Shortland (Lore, Somersault) làm đạo diễn.

Cốt truyện gốc Black Widow được Jac Schaeffer (WandaVision) cùng Ned Benson (The Disappearance of Eleanor Rigby) sáng tác và Eric Pearson (Thor: Ragnarok, Agent Carter) chuyển thể thành kịch bản điện ảnh.

Phần phim riêng về Black Widow là tác phẩm mở màn Kỷ nguyên IV của Vũ trụ Điện ảnh Marvel trên màn ảnh rộng sau gần hai năm gián đoạn. Tiếp nối Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và Eternals dự kiến lần lượt ra mắt vào tháng 9 và tháng 11.