Cuộc đời Robbie Williams được kể lại thành phim

Đạo diễn “The Greatest Showman” (2017) muốn thực hiện một dự án tiểu sử phá cách khi khai thác cuộc đời và sự nghiệp của cựu thành viên nhóm Take That.

Theo Deadline, đạo diễn Michael Gracey sẽ thực hiện một bộ phim điện ảnh dựa trên cuộc đời và sự nghiệp của Robbie Williams. Đây là nhà làm phim đứng sau bom tấn ca vũ nhạc ăn khách The Greatest Showman (2017) từng thu 435 triệu USD toàn cầu và có Hugh Jackman đóng chính.

Dự án về ngôi sao ca nhạc dự kiến mang tên Better Man - tựa đề một bản hit của Robbie Williams. Gracey cho biết anh cũng sẽ khai thác những mảng tối trong cuộc đời nam ca sĩ lắm tài nhiều tật.

Hình ảnh Robbie Williams khi biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2018 ở nước Nga. Ảnh: Getty.

Nhà làm phim phát biểu: “Tôi muốn khán giả cảm thấy hoàn toàn bất ngờ với Better Man. Tôi chưa muốn tiết lộ cách tiếp cận hay khai thác, nhưng đây là một dự án hiếm thấy. Tôi muốn khắc họa cả hiện thực khốc liệt lẫn những khoảnh khắc mang đậm tính giả tưởng”.

“Thông thường, những tác phẩm về các siêu sao hoặc huyền thoại âm nhạc sẽ theo chân họ từ buổi đầu sự nghiệp cho tới khi được cả thế giới công nhận tài năng, nhưng đây không phải là một bộ phim như vậy”, Gracey tiếp tục.

“Robbie là một con người bình thường, với giấc mộng lớn và lòng can đảm theo đuổi nó. Anh ấy không phải là ca sĩ hay nhất, nhưng vẫn có thể bán 80 triệu bản thu âm khắp toàn cầu. Khán giả có thể đồng cảm với người không tự coi bản thân tài năng, nhưng sự thật là như vậy”, nhà làm phim giải thích thêm.

Ngoài ra, các bản hit của Robbie Williams như Angels, Come Undone hay Supreme dự kiến được làm mới trong quá trình thực hiện bộ phim.

Đạo diễn Michael Gracey từng thực hiện tác phẩm ca vũ nhạc The Greatest Showman cùng Hugh Jackman. Ảnh: Outnow.

Robbie Williams từng là thành viên trong thời kỳ đầu của ban nhạc nổi tiếng Take That. Sau khi rời nhóm vào năm 1995, anh tiếp tục có sự nghiệp solo thành công. Trong sự nghiệp, Williams có bảy đĩa đơn và 11 album phòng thu từng đứng đầu bảng xếp hạng nước Anh.

Năm 2006, anh được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness khi bán ra 1,6 triệu vé cho chuyến lưu diễn Close Encounters chỉ trong vòng một ngày.

Năm 2010, Robbie Williams kết hôn với Ayda Field, đồng thời tái hợp nhóm Take That. Song, chỉ sau một năm, anh lại rời ban nhạc. Dẫu vậy, nam ca sĩ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên truyền hình cùng Take That, cũng như hợp tác riêng với trưởng nhóm Gary Barlow.