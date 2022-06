Cuộc đời nữ diễn viên mắc hội chứng Down

Jung Eun Hye nổi tiếng sau khi tham gia bộ phim "Our Blues". Cô còn là họa sĩ tài năng và từng mở triển lãm tranh.

Diễn viên Jung Eun Hye - ngôi sao của bộ phim Our Blues vừa phát sóng trên đài tvN - có tài năng tiềm ẩn là vẽ tranh biếm họa, tờ Korea JoongAng Daily cho biết trong bài viết đăng ngày 28/6. Bộ phim kết thúc vào ngày 12/6 với tỷ suất người xem ấn tượng là 14,6%. Phim xoay quanh 14 cư dân của đảo Jeju. Our Blues được khen ngợi vì làm nổi bật nhiều vấn đề xã hội thông qua những câu chuyện riêng lẻ.

Ngôi sao đang lên của truyền hình Hàn Quốc

Jung Eun Hye (31 tuổi) xuất hiện lần đầu trên màn ảnh nhỏ thông qua Our Blues. Cô vào vai Young Hee - chị gái sinh đôi của Yeong Ok (Han Ji Min). Mất cả cha lẫn mẹ khi còn nhỏ, Yeong Ok trở thành người giám hộ duy nhất của Yeong Hee. Jung Eun Hye xuất hiện trong tập 14 và 15 của bộ phim.

Jeong Jun (do Kim Woo Bin thể hiện) là bạn trai của Yeong Ok. Ba người họ gắn bó với nhau và sự chân thành, tình yêu của Yeong Hee dành cho em gái được khắc họa sâu sắc.

Jung Eun Hye mắc hội chứng Down và được biên kịch Noh Hee Kyeong lựa chọn sau khi cùng hợp tác trong phim điện ảnh If You Were Me 2 ra mắt năm 2006. Giống Our Blues, If You Were Me 2 làm nổi bật cuộc đời của những người đang đấu tranh với sự phân biệt đối xử của xã hội thông qua những câu chuyện riêng lẻ.

Jung Eun Hye diễn xuất trong bộ phim Our Blues.

Năm 2020, Noh Hee Kyeong liên lạc với gia đình Jung Eun Hye và sau một năm trao đổi, họ quyết định chọn cô vào vai Yeong Hee. Noh Hee Kyeong đã lồng ghép các yếu tố cá nhân của Jung Eun Hye vào nhân vật Yeong Hee. Trong phim, Jung Eun Hye cũng thể hiện tài năng vẽ nổi trội như cô ở ngoài đời.

Korea JoongAng Daily nhận định Jung Eun Hye là ngôi sao đang lên tại ngành phim ảnh Hàn Quốc. Đặc biệt, gần đây Jung Eun Hye có cơ hội chia sẻ câu chuyện cá nhân của chính cô qua bộ phim tài liệu Please Make Me Look Pretty.

Phim vừa được công chiếu tại các rạp chiếu phim địa phương. Bộ phim mô tả cách Jung Eun Hye bước vào thế giới nghệ thuật và bán tác phẩm. Jung Eun Hye phát triển thành biểu tượng trên thị trường và nhiều người xếp hàng tại triển lãm để nhận một bức vẽ từ cô ấy.

Please Make Me Look Pretty kể về sự phát triển cá nhân của Eun Hye từ một người đứng trên bờ vực do sự rối loạn phát triển sau đó trở thành nghệ sĩ. Cô ấy sử dụng bản vẽ như công cụ để mời mọi người vào lĩnh vực nghệ thuật. Bộ phim xoay quanh Jung Eun Hye và sự phát triển xã hội của các nghệ sĩ khuyết tật khác.

Phá vỡ định kiến về người khuyết tật

Kể từ khi bắt đầu vào năm 2016, Jung Eun Hye đã vẽ hơn 4.000 bức tranh biếm họa. Đạo diễn của bộ phim tài liệu là Seo Dong Il. Ông được biết đến với các bộ phim tài liệu khác như Pink Palace (2005), Dumulmeori (2009) và The Disobeying Teacher (2015). Seo Dong Il là cha dượng của Jung Eun Hye. Mẹ của Jung Eun Hye - bà Jang Che Hyun Sil - cũng tham gia vào quá trình thực hiện phim tài liệu với tư cách nhà sản xuất.

Bộ phim bắt đầu với cảnh Jung Eun Hye ngồi trong phòng, đan len và tự nói chuyện với chính mình. “Khi Eun Hye còn nhỏ, mẹ cô ấy dành tất cả số tiền kiếm được cho việc học của con gái”, Seo Dong Il nói trong một cuộc phỏng vấn với Korea JoongAng Daily.

Jung Eun Hye chụp hình cùng Kim Woo Bin và Han Ji Min.

“Tiền Hyun Sil kiếm được được dùng để chi trả các phương pháp điều trị, học phí của Eun Hye. Đó là những nỗ lực tuyệt vọng với hy vọng thay đổi cuộc sống của Eun Hye hoặc ít nhất để con bé không giống một người khuyết tật. Eun Hye tốt nghiệp Cao đẳng Hosanna - trường dành cho người khuyết tật trí tuệ - nhưng cô gái 26 tuổi không có nơi nào để đi”, đạo diễn Seo Dong Il chia sẻ.

“Cô ấy không có gì để làm, vì vậy cô ấy bị ám ảnh trong phòng riêng, chỉ đan len, nói chuyện với chính mình và gọi những người bạn tưởng tượng. Cô ấy chiến đấu với họ, khóc lóc, thức khuya. Điều này cũng ảnh hưởng đến những người còn lại trong gia đình. Chúng tôi không thấy tương lai của Eun Hye. Mọi người luôn ảm đạm và chán nản. Chính tôi đã quay lưng với Eun Hye một thời gian. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi Eun Hye bắt đầu vẽ”, đạo diễn kể.

Chính mẹ của Jung phát hiện tài năng vẽ của con gái khi bà nhìn thấy một bức chân dung mà cô vẽ vào năm 2013. Từ mùa hè năm 2016, Eun Hye được gia đình đưa ra chợ nằm trên sông Moonhori vào mỗi cuối tuần thứ ba trong tháng để bày bán các bức vẽ. Nằm dọc sông Bukhan, khu chợ cho phép bất kỳ ai bày bán các sản phẩm được làm thủ công hoặc do chính họ sản xuất.

“Khi phiên chợ diễn ra ngoài trời, tôi nhìn thấy Eun Hye đứng ở một góc và nhìn ra xung quanh. Đó là khi tôi nhận ra con bé muốn chứng minh sự tồn tại và dẫn dắt cuộc sống của chính mình. Tôi nghĩ con bé đã thể hiện quyết tâm thông qua việc vẽ. Đó là khi tôi bắt đầu quay phim về con bé với tư cách một người cha luôn ủng hộ con gái. Tôi không mong đợi Eun Hye có thể cầm cự được lâu như vậy. Nhưng Eun Hye đã thay đổi khi con bé tương tác với những người bán và khách hàng khác trong suốt 4 mùa. Con bé không hề thu mình hay né tránh. Con bé hòa nhập một cách tự nhiên với những người bán hàng khác và phát triển như nghệ sĩ nổi tiếng", đạo diễn tiếp tục.

Jung Eun Hye nổi bật với tài vẽ tranh.

Khi được hỏi về yếu tố làm nên sức hút trong những tác phẩm của nữ diễn viên, ông Seo Dong Il trả lời: “Những bức tranh biếm họa khác thường giúp mọi người giải tỏa sự buồn bã vì những nhược điểm của cơ thể. Nhưng tranh của Eun Hye không có điều đó. Con bé vẽ những gì nhìn thấy. Tôi thấy con bé có cách nhìn mọi người rất đặc biệt. Đó là những gì mọi người thích thú ở tranh vẽ của Eun Hye. Sự hiện diện của con bé phá vỡ những định kiến ​​về người khuyết tật. Mọi người đưa con ra chợ và chào Eun Hye”.

“Tôi nghĩ đó là bằng chứng để mọi người biết cuộc sống này có muôn vàn con người và mọi cách sống đều cần được tôn trọng. Một số khách hàng khi nhận được một bức vẽ có biểu hiện thích thú trên gương mặt. Chủ yếu họ trông ngạc nhiên và giấu bức vẽ trong ngực. Họ chạy đi như thể sợ ai đó sẽ nhìn thấy bức vẽ. Tôi thích cách các bức vẽ của Eun Hye tác động đến mọi người”, ông nói thêm,

Năm 2019, Jung mở triển lãm riêng mang tên Your Face 200 ở Yangpyeong, Gyeonggi với 2.000 bức tranh biếm họa.

Cha mẹ của Jung bày tỏ lòng biết ơn với Han Ji Min và Kim Woo Bin. Những bức ảnh chụp bộ ba khi được đăng tải đã lan truyền trên mạng xã hội. Han Ji Min cũng đăng video trên tài khoản cá nhân. Trong video, Kim Woo Bin và Han Ji Min chúc mừng sinh nhật của Jung Eun Hye trên phim trường.

Trong phim tài liệu, Jung Eun Hye nói cô muốn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, đặc biệt trong các thể loại về tình yêu, tình bạn và sự lãng mạn. Đạo diễn Seo Dong Il đang quay một bộ phim tài liệu khác về Jung Eun Hye.