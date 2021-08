Cuộc đổi ngôi quyền lực ở showbiz Trung Quốc

Ngành giải trí Hoa ngữ đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Điều này khiến cơ quan quản lý phải siết chặt hoạt động ngành, đặc biệt là với nhóm nghệ sĩ thần tượng.

Ngày 21/8, tạp chí Forbes Trung Quốc công bố Top 10 nghệ sĩ nổi tiếng nhất giới giải trí năm 2021. Tiêu chí đánh giá bao gồm giá trị thương mại, chỉ số truyền thông trên mạng xã hội, tác phẩm nghệ thuật có sức ảnh hưởng của người nổi tiếng.

Năm nay, ngoài Châu Kiệt Luân không có nghệ sĩ kỳ cựu nào ở showbiz Hoa ngữ đứng trong top 10. Chia nhau vị trí dẫn đầu là hai nghệ sĩ thuộc thế hệ thần tượng Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nhất Bác.

Sự vươn lên của nghệ sĩ Gen Z

Theo Sohu, Dịch Dương Thiên Tỉ khẳng định tài năng, sức hút khi có năm thứ 2 giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng danh giá của Forbes.

Năm ngoái, nam nghệ sĩ sinh năm 2000 chỉ dừng lại ở mức độ cái tên gây bất ngờ lớn. Anh vượt mặt nhiều đàn anh, đàn chị tên tuổi như Châu Kiệt Luân, Ngô Diệc Phàm, Từ Tranh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi để giành vị trí dẫn đầu.

Ở tuổi 21, anh cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ trong dàn sao trẻ hiện nay. Theo Sohu, Dịch Dương Thiên Tỉ là ngôi sao nổi bật nhất thế hệ 10X với thành tựu nghệ thuật tích lũy là các sản phẩm có giá trị, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Dịch Dương Thiên Tỉ là sao trẻ hàng đầu hiện nay. Ảnh: iFeng.

Năm 2021, Dịch Dương Thiên Tỉ đóng chính trong tác phẩm Tặng bạn một đóa hoa nhỏ màu đỏ, thu về 216 triệu USD và Bác sĩ xứ Trung của đạo diễn Lưu Vỹ Cường, đạt doanh thu hơn 176 triệu USD .

Anh tham gia diễn xuất trong Trường Luật Hồ - bom tấn có vốn đầu tư 200 triệu USD , cao nhất lịch sử phim Hoa ngữ, đóng cùng Ngô Kinh. Theo Variety, thành viên nhóm TFBoys còn được mời đóng chính trong bom tấn Miracle của đạo diễn Ninh Hạo.

Tài năng diễn xuất của Dịch Dương Thiên Tỉ được bậc lão làng trong giới điện ảnh công nhận. "Diễn xuất thiên phú, nỗ lực không ngừng nghỉ, thành công đến với Thiên Tỉ là điều hiển nhiên", Ngô Kinh nhận xét về đàn em.

Không chỉ đạt được thành tích ấn tượng ở lĩnh vực phim ảnh, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ghi dấu ấn ở mảng âm nhạc. Album Back Seat Theater của nam ca sĩ, đạt 9,6/10 điểm chất lượng trên Douban.

Thực lực vượt trội, đời tư sạch, khán giả đánh giá tích cực, Thiên Tỉ được các nhãn hàng săn đón. Theo Sohu, anh dẫn đầu bảng xếp hạng giá trị thương mại của nghệ sĩ Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2021.

Tháng 6 vừa qua, ca sĩ 21 tuổi cùng với V nhóm BST là hai nghệ sĩ châu Á duy nhất có mặt trong You vs. People Your Age - danh sách những cá nhân thành công nhất trên thế giới tính theo độ tuổi.

"Dịch Dương Thiên Tỉ khác với số đông nghệ sĩ trẻ trong showbiz. Anh đánh bóng tên tuổi của mình nhờ vào tài năng, thành tựu nghệ thuật chỉn chu ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình, thay vì sa ngã vào chiêu trò thị phi", South China Morning Post nhận xét.

Xếp sau Dịch Dương Thiên Tỉ là Vương Nhất Bác. Anh vụt sáng nhờ thành công của tác phẩm Trần tình lệnh. Thời gian qua, nam ca sĩ phát triển mạnh mảng diễn xuất, đạt được danh hiệu Nam diễn viên được yêu thích nhất tại Lễ trao giải Kim Ưng 2020 (một trong ba giải phim truyền hình uy tín nhất của Trung Quốc).

Sohu đánh giá Vương Nhất Bác là nam nghệ sĩ đa tài thế hệ mới vừa có khả năng vũ đạo tốt, biểu diễn đẹp mắt, lại có biết diễn xuất. Ngoài ra, anh còn được các nhãn hàng tin tưởng với khả năng thúc đẩy doanh thu.

Theo Sina, giá cho một chữ ký làm người đại diện của sao trẻ là hơn 26 triệu NDT. Anh hiện nắm trong tay 30 hợp đồng với các thương hiệu. Hiện, Vương Nhất Bác là giám khảo cuộc thi Street Dance of China mùa 4.

Ba nghệ sĩ trẻ khác vào danh sách là Dương Tử (29 tuổi, đứng thứ 8), Vương Tuấn Khải (22 tuổi, xếp thứ 9) và Vương Gia Nhĩ (27 tuổi, đứng thứ 10). Trong đó, Dương Tử là tiểu hoa đán 9X có diễn xuất được đánh giá tốt. Trong nửa cuối năm 2021, cô có 3 phim truyền hình chờ lên sóng.

Các vị trí còn lại trong danh sách thuộc về Giả Linh, Dương Mịch, Châu Kiệt Luân, Trương Nghệ Hưng, Triệu Lệ Dĩnh.

Vương Nhất Bác đứng vị trí thứ 2 trong danh sách Nghệ sĩ nổi tiếng nhất giới giải trí 2021. Ảnh: Weibo.

Đánh giá về bảng xếp hạng Forbes lần thứ 16, tờ báo nhận xét nghệ sĩ trẻ đang từng bước tạo lập sự ảnh hưởng, dần thay thế cho lớp nghệ sĩ kỳ cựu trong ngành giải trí.

Bằng chứng là top 10 chỉ có Châu Kiệt Luân hơn 40 tuổi, và có đến 4 nghệ sĩ thần tượng dưới 30 tuổi vào danh sách.

Theo Forbes, năm nay độ nổi tiếng của các nữ nghệ sĩ giảm mạnh. Số lượng người nổi tiếng sinh từ năm 1990 trở về sau chiếm một nửa danh sách, nhưng chỉ vài cái tên có mặt ở vị trí đầu. Có 15 ngôi sao sinh sau năm 1995 và 2000 vào danh sách. Trong đó có đến 4 cái tên thuộc nhóm này có mặt trong top 10.

"Sức trẻ đang trên đà phát triển. Sự đổi ngôi trong showbiz chỉ còn nằm ở thời gian", Forbes bình luận.

Loạt tên tuổi bị đào thải

Theo Sina, chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của nền văn hóa thần tượng, giới chức Trung Quốc đã có động thái chấn chỉnh, dọn dẹp hoạt động trong toàn ngành.

Trong đó loại bỏ các nghệ sĩ kém tài, thiếu đạo đức, gây ảnh hưởng xấu đến thanh thiếu niên được ưu tiên hàng đầu. Việc này nhằm răn đe, tạo đà cho nhóm nghệ sĩ trẻ tài năng vươn lên trở thành trụ cột tương lai.

"Để quá trình chuyển giao thế hệ thuận lợi, giới quản lý sẽ bắt tay thanh trừng, siết chặt hoạt động, đặc biệt là ở nhóm nghệ sĩ thần tượng. Họ đang là thế lực chi phối khi có vị trí, sức ảnh hưởng và độ nhận biết cao trong giới nghệ sĩ Trung Quốc", Sina cho biết.

Bốn ngôi sao bị "rơi" khỏi ngành giải trí trong năm 2021. Ảnh: Sina, Weibo.

Theo Tân Hoa Xã, 8 tháng qua, giới chức Trung Quốc đã cho 4 ngôi sao hàng đầu rớt đài bằng tốc độ chóng mặt khi cấm hoạt động nghệ thuật, không cho cơ hội lộ diện trước công chúng.

Tân Hoa Xã cho biết hiện tại khi người nổi tiếng vướng tin tiêu cực kèm bằng chứng xác thực, cơ quan nhà nước sẽ lên tiếng chỉ trích, ban hành lệnh tẩy chay và cấm sóng.

Chuỗi sụp đổ kế tiếp sẽ là nhãn hàng chấm dứt hợp đồng, nhà sản xuất phim và chương trình giải trí tuyên bố cắt vai, tài khoản mạng xã hội bị cấm hoạt động. Và cuối cùng họ sẽ bị các nền tảng xóa mọi tác phẩm nghệ thuật.

Thời gian xử lý người nổi tiếng vướng bê bối là 2-5 ngày tùy vào mức độ nghiêm trọng. Như Trịnh Sảng và Hoắc Tôn lệnh phong sát dành cho họ là 5 ngày. Với việc làm làm tổn thương tình cảm dân tộc, sự nghiệp nghệ thuật 10 năm của Trương Triết Hạn tiêu tan trong 2 ngày.

Theo Dự thảo luật cơ bản cho lĩnh vực phát thanh, điện ảnh và truyền hình, điều này đồng nghĩa với việc người vi phạm vĩnh viễn không có cơ hội trở lại hoạt động nghệ thuật.

"Kiên quyết không để nghệ sĩ làm trái pháp luật, thiếu đạo đức có chỗ dung thân trong ngành giải trí. Dù là ai đi nữa dám thách thức pháp luật, chuẩn mực đạo đức, điều chờ đợi họ nhất định là sự trừng phạt, chế tài nghiêm khắc của cơ quan quản lý. Độ nổi tiếng, ảnh hưởng trong ngành có lớn đến đâu cũng không che nổi trời", Hiệp hội biểu diễn Trung Quốc cho biết.

"Chúng tôi xin nhắc nhở lần cuối cùng, người hoạt động văn hóa nghệ thuật cần chú ý 'giữ mình'. Nghệ sĩ cần đức trước khi cần tài. Nên hiểu rằng lệnh cấm đưa ra không phải để mọi người cưỡi ngựa xem hoa. Các cơ quan ban ngành sẽ còn mạnh tay hơn nữa, vì vậy một khi vi phạm sẽ rất khó trở lại hoạt động", Vương Hải Yến - giám sát viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho biết.

Lâm Duẫn đang bị quay lưng. Ảnh: Sohu.

Bà cảnh báo: "Với các ngôi trẻ, hãy nhìn vào những 'tấm gương' đi trước là Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Trương Triết Hạn, Hoắc Tôn... để thức tỉnh, hoạt động nghệ thuật nghiêm túc. Chiêu trò thị phi sẽ chỉ khiến các bạn thiệt thân, thậm chí bị cấm hoạt động nếu làn sóng tiêu cực lan rộng".

Trong lệnh cấm mới của Tổng cục, họ hạn chế hoạt động của nghệ sĩ có chuyên môn kém, lười trau dồi. Vì vậy, showbiz Hoa ngữ hiện tại không còn ưu ái ngôi sao phụ thuộc quá nhiều vào người hâm mộ, chỉ số truyền thông hay thế lực chống lưng.

Điển hình là Lâm Duẫn, vì diễn quá kém và vướng nhiều tai tiếng, cô bị đẩy từ vai chính xuống vai phụ. Theo Sohu, người đẹp phải đi casting như diễn viên mới vào nghề, thay vì được giao kịch bản tận tay như trước.