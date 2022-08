Cuộc đời nam diễn viên đóng thế nổi tiếng Hollywood

Dave Lea là một trong những diễn viên đóng thế nổi tiếng nhất Hollywood. Ông từng đảm nhận các cảnh hành động thay tài tử Michael Keaton trong hai phần phim Người Dơi.

Cách đây hơn 3 thập niên, bộ phim Batman (1989) của đạo diễn Tim Burton không chỉ thắng lớn tại phòng vé mà còn biến tài tử Michael Keaton trở thành ngôi sao mới của dòng phim siêu anh hùng.

Thời điểm đó, kỹ xảo chưa phát triển và phần lớn các cảnh hành động đều do diễn viên đóng thế đảm nhận. Người góp công lớn giúp hình tượng Người Dơi của Michael Keaton đến gần khán giả chính là Dave Lea.

Ông nổi tiếng là một trong số ít diễn viên đóng thế người Anh đạt thành công rực rỡ tại Hollywood. Không những vậy, Dave Lea còn biên đạo các cảnh hành động, võ thuật, đồng thời là huấn luyện viên cá nhân của nhiều ngôi sao.

Ngày 11/8, DailyMail đưa tin ông qua đời ở tuổi 67 vào ngày 6/8 vì bệnh tật. Sự ra đi của Dave Lea là mất mát lớn với ngành đóng thế, để lại nhiều tiếc thương cho người hâm mộ.

Từng bước chinh phục thế giới hành động

Sinh ra tại London, niềm đam mê võ thuật trong Dave Lea có từ rất sớm. Khi còn bé, ông đã được gia đình cho học Shotokan Karate. Lớn lên, thay vì tập trung vào một mục tiêu nhất định, Lea đi khắp thế giới để rèn luyện, theo đuổi nhiều môn phái nổi tiếng, phần lớn là ở châu Á.

Hình ảnh Dave Lea lúc còn trẻ, mới vào nghề diễn viên đóng thế.

Ông từng là học trò của đồ đệ Lý Tiểu Long, nghiên cứu Vịnh Xuân quyền một thời gian, đồng thời theo học võ Thiếu Lâm tại Malaysia.

Sau khi lĩnh hội đủ kinh nghiệm, Dave Lea quyết định dấn thân vào nghiệp diễn dù chưa từng học thêm bất kỳ lớp diễn xuất nào.

Ngôi sao bắt đầu sự nghiệp bằng một vai nhỏ trong series EastEnders (1985-2022) chiếu trên đài BBC của Anh. Tuy không giúp nổi tiếng, bộ phim lại mang đến cho ông cơ hội được làm việc với Michael Keaton trong Batman - dự án điện ảnh đầu tiên cũng là dự án đình đám nhất.

Để tạo điểm nhấn cho phần hành động, Dave Lea kết hợp nhiều đòn thế khác nhau từ các môn võ từng học. Bất kỳ điều gì kịch bản yêu cầu đều được Lea giải quyết nhanh gọn. Ông xử lý tốt những cảnh bay nhảy, nhào lộn, cận chiến bằng tay đôi cho đến tấn công các băng đảng đường phố.

Ngoài võ thuật, Lea cũng học nhảy Latin trong nhiều năm và quyết định kết hợp cả hai với nhau. Theo IMDb, ông từng phát biểu: “Hành động hệt như khiêu vũ! Chỉ cần bật nhạc và nhảy. Những động tác hành động hay nhất là những thứ có trong vũ đạo. Bạn không cần tìm chúng, bạn chỉ cần cảm nhận chúng”.

Bên cạnh đó, mẹ ruột cũng là một nguồn cảm hứng lớn với Lea. Bà dạy cho ông lối sống kỷ luật, không ngừng rèn luyện hàng ngày để có được thể chất tốt, cơ thể dẻo dai hơn.

Huấn luyện viên của các ngôi sao

Vai diễn Người Dơi mang đến cho Dave Lea nhiều cơ hội để đời. Ngôi sao nhanh chóng được nhận một vai trong phim điện ảnh Tango & Cash (1989) có hai ngôi sao Sylvester Stallone và Kurt Russell đóng chính. Đồng thời, ông cũng đươc thuê làm huấn luyện viên kiêm biên đạo võ thuật cho Stallone trong phim.

Người Dơi là vai diễn để đời trong sự nghiệp đóng thế của Dave Lea.

Khi ra mắt, dự án bị giới phê bình chê bai thậm tệ. Tuy nhiên, các cảnh hành động gay cấn là một trong những yếu tố giúp phim thành công tại phòng vé, được khán giả đón nhận. Đến nay, nhiều người vẫn đánh giá tác phẩm là một dấu ấn trong sự nghiệp của Sylvester Stallone.

Kể từ đó, Lea liên tục được làm việc với các ngôi sao hạng A trong cả hai vai trò: Huấn luyện họ vào các vai hành động hay dàn dựng các động tác võ thuật. Suốt nhiều năm, ông từng hỗ trợ nhiều minh tinh, tài tử như Tom Cruise, Ben Affleck, Sylvester Stallone, Scarlett Johansson, Sandra Bullock, Will Smith…

Ở thời đỉnh cao, sự nghiệp của Lea gắn liền với hàng loạt dự án hành động đình đám thập niên 1990 như Double Impact (1991), Batman Returns (1992), Best of the Best 2 (1993), Last Action Hero (1993), Demolition Man (1993)…

Dave Lea cũng nổi tiếng là huấn luyện viên chịu được sức ép thời gian. Trong lúc đang đóng thế cho Sylvester Stallone trong Demolition Man (1993), ông được nhà sản xuất Joel Silver giới thiệu cho minh tinh Sandra Bullock và giao một nhiệm vụ đặc biệt.

Trong vòng 7 ngày, Dave Lea phải huấn luyện diễn viên trọn vẹn để đảm bảo tiến trình theo yêu cầu của ê-kíp. Khi đó, ngôi sao Hoa hậu FBI chưa phải tên tuổi nổi tiếng, cũng không có nhiều kinh nghiệm đóng hành động. Song, cô đã xuất sắc hoàn thành vai diễn nhờ sự huấn luyện nhiệt tình của Dave Lea.

Những năm tháng cuối đời

Bằng kinh nghiệm hơn 30 năm đóng phim hành động, Dave Lea từng tham gia và tổ chức nhiều lớp giảng dạy về nghề đóng thế. Ông mong muốn truyền cảm hứng và năng lượng tích cực đến những thế hệ trẻ, những ai muốn gia nhập Hollywood bằng công việc gian nan nhưng không kém phần thú vị.

Những hình ảnh gần nhất của Dave Lea. Dù bước sang tuổi 60, ông vẫn hoạt động âm thầm và miệt mài.

Ngay cả khi bước sang tuổi 60, Dave Lea vẫn siêng năng tham gia lớp dạy võ thuật Dallas Martial Arts mở hàng ngày tại bang Texas. Đối tượng học rất đa dạng, từ trẻ nhỏ đến người lớn, với mong muốn hướng võ thuật đến với mọi người.

Dù trước hay sau máy quay, Dave Lea đều dành hết tâm huyết cho nghề. Ông chưa từng bỏ rơi các dự án hành động, làm việc tận tâm đến hơi thở cuối cùng.

Gần nhất, ông vừa đóng thế cho Mickey Rourke trong phim The Commando (2020), đồng thời là chỉ đạo đóng thế cho phim Everything Will Be Fine in the End hiện trong giai đoạn hậu kỳ.

Năm 2019 là vừa đúng dịp kỷ niệm 30 năm bộ phim Batman của Tim Burton ra đời. Thời điểm đó, Dave Lea trông vẫn rất khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Ông mặc lại bộ áo Người Dơi vào ngày đặc biệt, tái hiện lại một số cảnh chiến đầu trong phim và chia sẻ trên website cá nhân.

Ngôi sao cho biết sẽ rất tuyệt vời nếu các nhà sản xuất bật đèn xanh cho tài tử Michael Keaton trở lại thủ vai Người Dơi. Như vậy, ông mới có cơ hội khoác áo hiệp sĩ bóng đêm một lần nữa, để được tự do bay nhảy khắp thành phố Gotham, đối đầu tội phạm như cách ông từng làm trong quá khứ.

Dù hiện tại mong muốn của Dave Lea không thể nào thành sự thật, những gì ông cống hiến cho vai diễn Người Dơi thì sẽ còn lại mãi mãi.