'Cuộc đời Jennie như cuốn tiểu thuyết hư cấu'

Khán giả cho rằng Jennie tựa như nhân vật hư cấu bước ra từ tiểu thuyết lãng mạn. Cô sống cuộc đời hoàn hảo, yêu chàng trai hấp dẫn nhất và làm bạn với ngôi sao nổi tiếng nhất.

"Nếu nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết tuổi teen nào có có cuộc sống như Jennie, tác giả chắc chắn sẽ bị chỉ trích vì o bế, tô vẽ nhân vật đó hoàn hảo quá đà. Nhưng cuối cùng, Jennie là người thật, cuộc sống của cô ấy cũng là thật", trích một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình trong bài đăng có tựa đề "Đời Jennie như cuốn tiểu thuyết" trên Pann.

Đa phần khán giả Hàn Quốc thừa nhận cuộc sống của Jennie đẹp đẽ và lấp lánh như những chi tiết chỉ có trong truyện. Ở tuổi 25, người đẹp xứ kim chi được xem như hình mẫu trong mơ để hàng triệu cô gái học theo.

Nữ chính tiểu thuyết mơ mộng

"Jennie gia nhập công ty lớn trong ngành giải trí, trở thành ca sĩ thần tượng hàng đầu, kiếm hàng triệu người theo dõi ngay khi vừa mở kênh video. Cô ấy làm đại sứ thương hiệu cho những nhãn hàng xa xỉ. Cô ấy hẹn hò những thần tượng nam nổi tiếng nhất và thân thiết với các ngôi sao thế giới như Rihanna, Ariana Grande, Kendall Jenner, gia đình Will Smith...", một khán giả mô tả về thành viên nhóm BlackPink ngay phần đầu bài viết "Đời Jennie như cuốn tiểu thuyết". Bài đăng cũng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận.

Jennie thân thiết với các ngôi sao hàng đầu thế giới như Rihanna, Will Smith, Ariana Grande, Pharrell Williams...

Như bài viết đã chỉ ra, Jennie là thành viên chủ chốt, thậm chí từng được coi là "linh hồn" của BlackPink - nhóm nữ nổi tiếng hàng đầu thế giới hiện nay. Không chỉ bó hẹp trong phạm vi Hàn Quốc hay châu Á, bốn cô gái đến từ YG Entertainment nổi tiếng toàn cầu, được đích thân giám đốc sản xuất lễ hội âm nhạc Coachella mời tham dự, trở thành khách mời của các show diễn từ Mỹ tới châu Âu, và sở hữu kênh YouTube với hàng chục video trăm triệu view.

Solo - ca khúc đánh dấu sự nghiệp ca hát riêng của giọng ca 25 tuổi - đã cán mốc 620 triệu lượt xem. Đây là thành tích hiếm nghệ sĩ solo nào của Kpop đạt được. Ca khúc cũng nhận nhiều cúp chiến thắng trên show âm nhạc cuối tuần, được trình diễn tại các lễ trao giải hàng đầu Hàn Quốc như Gayo Daejun, Gaon Chart Awards, Golden Disk Awards.

Tài khoản Instagram của Jennie có hơn 40 triệu người theo dõi, kênh YouTube cá nhân của cô cũng cán mốc một triệu người quan tâm ngay khi vừa đăng video đầu tiên. Chỉ với lượng người theo dõi "khủng" trên mạng xã hội, Jennie đã được xếp vào hàng ngũ KOL quyền lực bậc nhất, chưa kể tới thành tích âm nhạc sáng chói của cô và nhóm.

Để có được con đường sự nghiệp rộng mở như hiện tại, Jennie từng thừa nhận cô được bố mẹ ủng hộ vô điều kiện. Bối cảnh gia đình giàu có giúp Jennie thoải mái theo đuổi bất kỳ sở thích, ước mơ nào cô mong muốn. Đây cũng là điều khiến nhiều người hâm mộ nữ ca sĩ.

Trong chương trình Knowing Brothers, nữ ca sĩ cho biết gia đình đưa cô tới New Zealand du học sau một chuyến du lịch vào năm 9 tuổi. "Mẹ hỏi tôi có thích sống ở đây (Auckland) không, tôi đáp rằng có. Vậy là sau khi trở về Hàn Quốc, mẹ thu xếp cho tôi chuyển trường tới New Zealand", thành viên BlackPink kể lại.

Trong bộ phim tài liệu mới nhất của nhóm có tên BlackPink: Light Up The Sky, Jennie cho biết cô học 5 năm tại New Zealand, sau đó dự định sang Mỹ học tiếp. Thời điểm đang thu xếp đồ đạc và chuẩn bị giấy tờ để đi Mỹ, giọng ca sinh năm 1996 nhận ra cô muốn thử thách bản thân ở lĩnh vực mới nên quyết định trở về Hàn Quốc và gia nhập YG Entertainment. Rất ít người có thể đỗ vào YG ngay sau một lần thi tuyển như Jennie. Cô còn được công ty coi là "át chủ bài", luôn nhận nhiều sự chú ý nhất trong các hoạt động của BlackPink.

Khán giả Hàn cho rằng Jennie như nhân vật chính trong tiểu thuyết lãng mạn.

Nhiều ý kiến cho rằng ngay cả đường tình duyên của Jennie quá êm xuôi, đẹp đẽ như được trải hoa hồng. Jennie được chọn làm diễn viên trong MV That XX của G-Dragon - thần tượng của cô - vào năm 2012, góp giọng và lên sân khấu biểu diễn cùng trưởng nhóm Big Bang vào năm 2013 khi chưa được ký hợp đồng nghệ sĩ chính thức. G-Dragon từng tận tâm chỉ dạy cô cách tạo dáng chụp hình, quay MV sao cho cuốn hút. Và cuối cùng, Jennie trở thành bạn gái của G-Dragon.

Thậm chí, trước G-Dragon, Jennie cũng từng hẹn hò với Kai (EXO) - một trong những nam thần tượng quyến rũ và nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Ngôi sao đa tài và quyền lực của ngành thời trang

Không ai có thể phủ nhận thành công và sức ảnh hưởng của BlackPink. Nhờ sự nổi tiếng có được qua hoạt động âm nhạc, bốn cô gái được các nhãn hàng khắp thế giới mời gọi trở thành đại diện hình ảnh, người phát ngôn sản phẩm. Ngay cả các thương hiệu đắt đỏ trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp như Chanel, YSL, Celine, Dior Beauty, MAC, Cartier... cũng tìm đến BlackPink.

Đây rõ ràng là kết quả chỉ dành cho những nghệ sĩ nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng, tác động đến thói quen tiêu dùng của khán giả nhất. Đối với khán giả, đây chính là định nghĩa để mô tả BlackPink nói chung, Jennie nói riêng.

Cô là House Ambassador (HA - đại sứ thương hiệu theo khu vực) của Chanel - một trong sáu thương hiệu lam huyết cao cấp, đắt đỏ nhất giới thời trang. Jennie được xem là một trong những người được nhận vị trí HA của Chanel nhanh nhất trong những năm gần đây.

Jennie được khen ngợi vì giúp hình ảnh của Chanel trở nên trẻ trung hơn, khơi gợi cảm hứng mặc các mẫu thiết kế kinh điển của giới trẻ. Cô là người lăng xê thành công các mẫu trang phục như áo ống kết nơ khổng lồ, áo cardigan thun gân dáng crop top, dây buộc tóc scrunchies bằng lụa hay làm sống lại trào lưu thời trang high-teen (thời trang học sinh trung học trong phim truyền hình Mỹ thập niên 1990) trên khắp châu Á.

Người đẹp 25 tuổi làm sống dậy phong cách thời trang high-teen.

"Ngôi sao mặc theo phong cách high-teen rất nhiều, nhưng đủ sức tạo thành trào lưu, khiến người người mặc high-teen, nhà nhà mặc high-teen, thì chỉ có Jennie mà thôi", một khán giả người Hàn nhận xét trong bài viết trên Pann.

Chủ nhân hit Solo còn là nữ thần tượng đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của lục đại tạp chí - 6 tạp chí thời trang danh tiếng nhất Hàn Quốc, gồm Vogue, Elle Korea, Harper’s Bazaar, W Korea, Marie Claire và Cosmopolitan. Đây là thành tích hiếm người đạt được, chứng tỏ danh tiếng lớn của Jennie trong lĩnh vực thời trang.

Không dừng lại ở vị trí KOL hay trend-setter, Jennie còn lấn sân sang lĩnh vực biên tập viên mảng thời trang. Bộ hình quảng bá Chanel trên Vogue Korea số tháng 3 đánh dấu bước tiến mới của thần tượng nhà YG, khi cô tự lên kế hoạch và tham gia vào quá trình quyết định concept ảnh, lựa chọn kiểu tóc, lớp trang điểm và lọc ảnh thành phẩm.

Có ý kiến cho rằng việc được trao quyền trở thành biên tập viên buổi chụp chứng tỏ nhãn hàng xa xỉ Chanel và Vogue - tạp chí thời trang hàng đầu thế giới - đã vô cùng tin tưởng vào gu thẩm mỹ và sự sáng tạo của Jennie.

Hành động "nâng cấp" thân phận này cũng khiến nhiều người nhớ tới việc Anna Wintour giao vị trí tổng biên tập tạp chí Vogue China cho Margaret Chương Ngưng - cô gái mới chỉ 28 tuổi. Không ít người tin rằng ngành thời trang có thể sẽ thay đổi, khi những người trẻ quyền lực và sành điệu như Jennie và Chương Ngưng lần lượt được tạo điều kiện "lên sàn" để chứng tỏ năng lực của mình.