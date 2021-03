Cuộc đời đầy kỳ tích của hoa hậu cao 1,66 m

Sau 9 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2012, Olivia Culpo vẫn giữ được sắc vóc gợi cảm và thành công trong nhiều lĩnh vực.

“Olivia Culpo là sự lựa chọn hiển nhiên cho gương mặt trang bìa của Sports Illustrated năm nay”, biên tập viên MJ Day dành lời khen ngợi cựu hoa hậu.

Olivia Culpo từng là một trong những hoa hậu gây ra nhiều ý kiến trái chiều nhất mọi thời đại. Lúc đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2012, người đẹp chỉ vừa bước sang tuổi 20, chiều cao 1,66 m.

Phương Tây không phải là quốc gia quá chuộng hoa hậu. Phần lớn những người đẹp đăng quang chọn cách theo đuổi sự nghiệp riêng, Olivia Culpo lại khá đắt show, giữ được sức hút và vẫn còn hoạt động trong showbiz. Cô vẫn bền bỉ với nghề sau 9 năm bước ra từ đấu trường nhan sắc Miss Universe.

Olivia Culpo vẫn giữ được vẻ ngoài nóng bỏng sau nhiều năm đăng quang hoa hậu.

Nhân tố lạ của Miss Universe

Trước khi tham gia cuộc thi sắc đẹp, cô gái nhỏ nhắn sinh ra ở Rhode Island, gia đình không không có ai hoạt động nghệ thuật. Cô sinh ra trong gia đình kinh doanh, bố mẹ điều hành một nhà hàng ở quê nhà.

Giống với những cô gái trẻ, Olivia Culpo theo học ĐH Boston nhưng cuối cùng lại không tốt nghiệp. Mọi chuyện bắt đầu từ những ngày học trung học, cô đã bén duyên với âm nhạc và thể hiện mình là người có năng khiếu.

Theo ABC, Culpo học cello từ năm lớp hai. Cô tham gia dàn nhạc thanh niên Rhode Island Philharmonic, dàn nhạc thính phòng Rhode Island Philharmonic, dàn nhạc Bay View và dàn nhạc toàn bang Rhode Island và từng nhiều lần biểu diễn. Cựu hoa hậu cũng từng theo học tại trung tâm âm nhạc Brevard, Bắc Carolina.

Tuy có chiều cao khá khiêm tốn khoảng 1,66 m (so với tiêu chuẩn người đẹp phương Tây) nhưng cô chưa bao giờ xem đó là bất lợi. Cô liên tục tham gia các cuộc thi nhan sắc và giành vị trí cao nhất, từ Hoa hậu Rhode Island cho đến Miss USA năm 2012.

Olivia Culpo là một trong những hoa hậu thấp bé nhất trong lịch sử.

Thừa thắng xông lên, tháng 12/2012, Olivia Culpo đại diện Mỹ tham dự cuộc thi Miss Universe tổ chức ở Las Vegas, Nevada. Tuy là đại diện chủ nhà nhưng ngay từ đầu, fan sắc đẹp không đánh giá quá cao người đẹp. Một phần vì cô là chủ nhà “chắc chắn vào top”, phần khác là chiều cao 1,66 m của Culpo thời điểm ấy hoàn toàn lu mờ trước “rừng” nhan sắc.

Nhưng kỳ tích lại xuất hiện.

Olivia chính thức giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2012. Cô là đại diện thứ 8 của Mỹ và là người đầu tiên kể từ năm 1997 đại diện Mỹ đăng quang đấu trường nhan sắc này.

Trong cuộc phỏng vấn với The Coveteur, Olivia cho biết cô được truyền cảm hứng từ nhiều diễn viên, đặc biệt là Bond girl Halle Berry. “Lý do lớn nhất đưa tôi vào con đường thi sắc đẹp là vì tôi muốn trở thành người mẫu, diễn viên”, cô khẳng định.

Sau khi đoạt giải Miss USA, Olivia đã quyết nghỉ học. Chia sẻ với The Daily Free Press, cô cho biết ĐH Boston luôn nằm trong trái tim dù cô không muốn trở lại trường học.

Trong cuộc phỏng vấn với Haute Living, cựu Hoa hậu Hoàn vũ cho biết cô chưa bao giờ là “fan hâm mộ” của việc học đại học. “Cha mẹ không bao giờ ép uổng tôi học đại học vì biết nó rất đắt đỏ. Tôi cũng có hướng đi cho riêng mình. Có những người chỉ mượn cái mác đại học và lãng phí tiền bạc của cha mẹ bằng cách thường xuyên tiệc tùng”, cô nói thêm.

Khi hoa hậu tấn công showbiz

Khác với nhiều hoa hậu không thể vực dậy ở Hollywood có quá nhiều ngôi sao, Olivia Culpo sớm tìm được công việc trong giới showbiz.

Cô từng xuất hiện trong Biệt đội người mẫu của E! Online, series kể về cuộc sống của những người mẫu ở thành phố New York. Cô cũng từng tham gia trong một số bộ phim như American Satan, The Other Woman…

Tuy có chiều cao khá khiêm tốn nhưng với vóc dáng gợi cảm và danh xưng Hoa hậu Hoàn vũ, cô sớm lập nghiệp trong lĩnh vực người mẫu. Cô từng làm việc với nhiều nhãn hàng như Cartier, L’Oreal… Năm 2018, Olivia Culpo đạt được bước tiến mới trong sự nghiệp khi trở thành người mẫu của Sports Illustrated. Cô từng được tạp chí Mỹ gọi là “Nàng thơ”.

Đầu tháng 3, Daily Mail đưa tin hoa hậu sinh năm 1992 vẫn có vị trí quan trọng với các tạp chí.

“Olivia Culpo là ngôi sao đa tài. Cô là người mẫu, nhà thiết kế, bà chủ nhà hàng, diễn viên… Nỗ lực của cô rất đáng ghi nhận. Việc theo đuổi và hoàn thành ước mơ là điều đáng được tôn vinh”, đại diện Sports Illustrated nói về nữ người mẫu.

Sau 8 năm đăng quang hoa hậu, Olivia Culpo vẫn giữ được sắc vóc thu hút. Cô thường xuyên đăng lên mạng xã hội những bức ảnh gợi cảm. “Ở cô ấy có tất cả những gì chúng tôi cần”, ấn phẩm Sports Illustrated khẳng định.

Nỗi khổ của Olivia Culpo

Giữa năm 2019, nữ người mẫu tiết lộ cô bị mắc bệnh lạc nội mạc tử cung. Để chẩn đoán bệnh chính xác, cô tốn nhiều thời gian và tiền của. Nhiều bác sĩ phải bó tay trước tình trạng bệnh của Olivia Culpo.

“Bác sĩ nhiều lần đoán sai bệnh khiến tôi đau đớn trong nhiều năm mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt. Siêu âm thấy kết quả bình thường. Tôi nghĩ bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Việc khó chịu khi đến tháng là điều bình thường… là những gì tôi nghe được”, cô viết trên trang cá nhân.

Olivia Culpo cho biết căn bệnh khiến cô trải qua nhiều đau đớn. "Bụng tôi liên tục đau dù chưa đến kỳ kinh nguyệt. Tôi đã cố hết sức để quên đi căn bệnh nhưng đó là điều không thể. Tôi chỉ nhớ mình phải cuộn tròn như như đứa bé trong bụng mẹ và chỉ biết nằm khóc", ngôi sao sinh năm 1992 nói.

Olivia Culpo từng chịu khổ sở vì bệnh phụ nữ.

Sau khi chẩn đoán được bệnh, cô đã tiến hành phẫu thuật để lấy lại sức khỏe. "Phẫu thuật lạc nội mạc tử cung không phải điều to tát nhưng tôi cần phải chia sẻ để mọi người ý thức về căn bệnh này. Nó có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và hạnh phúc gia đình của bạn", Culpo chia sẻ với GQ.

"Tôi vẫn tiếp tục truyền bá, nâng cao nhận thức về căn bệnh lạc nội mạc tử cung. Chúng ta mạnh mẽ và không đơn độc", cô nói thêm.

Khi Olivia Culpo điều trị bệnh thành công cũng là lúc đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp. Hoa hậu đã tung ra dòng sản phẩm More Than A Mask.

Culpo dành 100% số tiền thu được để hỗ trợ nạn nhân bị bệnh. "Tôi mong cách sáng tạo của mình sẽ tác động tích cực đến nạn nhân mắc Covid-19. Với mỗi chiếc khẩu trang, khách hàng sẽ cung cấp 100 suất ăn cho người có nhu cầu", cô nói với GQ.