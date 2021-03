Cuộc đối đầu của những ca sĩ hàng đầu Kpop

Thành tích này đã giúp Rosé vượt qua kỷ lục của Tae Yeon với My Voice (225.400 bản) và IU với Love Poem (223.700 bản) để trở thành nghệ sĩ solo nữ hiện có lượng album đặt trước nhiều nhất lịch sử Kpop. Theo thông tin chính thức, đĩa đơn đầu tay của giọng ca chính BlackPink mang tên -R-, gồm 2 ca khúc mang tên On The Ground và GONE.