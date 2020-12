Cuộc đời của huyền thoại Pierre Cardin qua loạt ảnh cũ

Pierre Cardin từng bị Chambre Syndicale de la Haute Couture (Liên đoàn thời trang cao cấp của Pháp) trục xuất tạm thời do ra mắt bộ sưu tập may sẵn vào năm 1959. Đây là điều chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên sau này, vào những năm 1960, ông lại trở nên nổi tiếng vì nhu cầu đồ may sẵn tăng cao, còn đồ xa xỉ giảm. Ảnh: Pascal Le Segretain.