Cuộc đời Britney Spears như cuốn phim kinh dị

Tamra Davis, đạo diễn hợp tác với Britney Spears trong tác phẩm "Crossroads", cho rằng bi kịch cuộc đời của nữ ca sĩ đáng sợ như thể phim kinh dị.

Crossroads ra mắt ngày 15/2/2002 là phim điện ảnh đầu tiên có Britney Spears tham gia diễn xuất. Chỉ với ngân sách đầu tư 12 triệu USD , tác phẩm thu về 61 triệu USD và trở thành bộ phim tuổi teen được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt dù phần nội dung chưa khiến giới phê bình hài lòng.

Thời điểm quay Crossroads cũng là lúc Britney đang thu âm album thứ ba. Nghệ sĩ trẻ có lượng đĩa bán chạy nhất mọi thời đại đã được xếp vào danh sách ngôi sao lớn ảnh hưởng toàn cầu với hai bản hit Oops…I Did It Again và Baby One More Time.

Britney Spears, Zoe Saldana và Taryn Manning là những người bạn thân trong phim Crossroads. Ảnh: Variety.

Trong vòng một năm kể từ khi phim công chiếu, Britney liên tục bị paparazzi làm phiền vì ồn ào tình cảm với Justin Timberlake. Những năm sau đó, sự tự do của cô bị kìm hãm bởi quyền giám hộ đầy toan tính của cha đẻ kéo dài suốt 13 năm.

Nhân kỷ niệm tròn 20 năm phát hành Crossroads, đạo diễn phim là Tamra Davis chia sẻ trên Variety về kỷ niệm làm việc chung với Britney Spears.

"Britney Spears không ra vẻ ngôi sao"

- Lý do cô đồng ý ngồi ghế đạo diễn bộ phim có sự góp mặt của Britney Spears - một tay ngang về diễn xuất?

- Nhà sản xuất Ann Carli đã gọi cho tôi và nói: "Cô có muốn làm đạo diễn bộ phim có Britney Spears không?". Lúc đầu, tôi nói không. Tôi nghĩ sẽ là thách thức khi làm việc cùng nghệ sĩ biểu diễn như Britney. Tôi không chắc cô ấy biết diễn xuất. Nhưng Ann lại thuyết phục: "Ít nhất cô hãy gặp Britney một lần. Nữ ca sĩ đang làm show nhạc ở Las Vegas".

Sau đó, tôi đáp chuyến bay đến Las Vegas lúc 10h sáng. Trong căn phòng sang trọng, Brit mở cửa ra khi trên người chỉ mặc áo phông và nội y. "Tôi hơi quá chén vào tối qua", Brit mở lời. Tôi khựng lại trước sự tiếp đón đặc biệt của cô ấy, Brit đúng là cô gái thú vị.

Chúng tôi dành cả ngày thảo luận kịch bản, và Brit đã chứng minh cho tôi thấy rằng cô ấy thực sự nghiêm túc với việc đóng phim.

- Crossroads là câu chuyện dành cho phụ nữ. Từ nội dung đề cập vấn đề mang thai, bị cưỡng hiếp cho đến dàn diễn viên, đạo diễn, biên kịch toàn nữ. Đây chỉ là sự trùng hợp hay có chủ đích?

- Việc Ann Carli hợp tác với nữ biên kịch người Mỹ gốc Phi Shonda Rhimes đã nói lên tất cả. Ann muốn những người làm việc cùng Brit phải đều là nữ vì cô ấy hiểu rằng nếu thuê một người đàn ông chăm sóc và chỉ đạo Brit vào thời điểm đó, nữ ca sĩ rất dễ bị tổn thương.

- Ngôi sao hàng đầu thế giới như Britney Spears cư xử thế nào trên phim trường?

- Brit đứng trên đỉnh sự nghiệp và còn khiến người ta phải xuýt xoa, ngưỡng mộ câu chuyện tình yêu với Justin Timberlake. Cuộc đời của Brit tuyệt vời nhưng cũng đi đôi với áp lực lớn. Những gì xảy ra giúp Brit hiểu mình là ai và từ đó cô cũng dành sự tôn trọng mọi người.

Brit không ra vẻ bản thân nổi tiếng hoặc cố chứng minh địa vị. Crossroads đã cho thấy sự bình đẳng, gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa Brit và các bạn diễn. Sau bộ phim, Brit, Zoe Saldana và Taryn Manning đã trở thành bạn bè thân thiết.

Tamra Davis chỉ đạo Britney Spears trên phim trường Crossroads. Ảnh: Pop Sugar.

- Cô đã làm cách nào để tránh bị paparazzi và người hâm mộ tiếp cận Britney trên phim trường?

- Chúng tôi phải giữ kín thông tin địa điểm và thời gian ghi hình. Chuyện này không dễ dàng chút nào vì có những cảnh Brit lái xe mui trần và tham gia cuộc diễu hành nơi công cộng. Khi đó, mọi người sẽ chạy xe đến và bấm còi inh ỏi, có một nghìn người xuất hiện để chiêm ngưỡng Brit ngoài đời.

Đoàn phim cố gắng di chuyển thật nhanh sau set quay và thậm chí đổi tên Brit nhằm tránh gây chú ý. Chúng tôi cũng yêu cầu người hâm mộ vui lòng không la hét trong lúc đang ghi hình. Nhưng bạn biết đấy, tất nhiên Brit xem các fan là cả thế giới nên chúng tôi không thể ngăn hoàn toàn việc họ thể hiện tình yêu với thần tượng.

Điều thú vị là Justin Timberlake cũng thường xuyên đến phim trường thăm bạn gái. Họ quấn lấy nhau không rời. Có lần tôi phải gõ cửa nhà họ để gọi Brit sang nơi làm việc. Justin ủng hộ bạn gái cực kỳ. Anh ấy nghĩ bộ phim sẽ tạo cho Brit những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Bi kịch của Britney Spears

- Cô có giữ liên lạc với Britney những năm qua?

- Không, tôi ước mình có được vài phút trò chuyện cùng Brit. Rất nhanh sau khi Crossroads ra mắt, cuộc đời cô ấy đã suy sụp. Brit và Justin chia tay, cha mẹ cô ấy cũng đường ai nấy đi. Bi kịch bắt đầu xảy đến với nữ ca sĩ.

Tôi đã cố gắng liên lạc với Britney khi phong trào #FreeBritney lan rộng khắp nước Mỹ. Tôi muốn hỏi rằng liệu Brit, cô có ổn không? Nhưng trái tim tôi đã tan nát khi nhận lại phản hồi từ người ở cạnh Brit. Họ không cho phép tôi kết nối với cô ấy và nói rằng: "Britney không muốn nói chuyện với báo chí", "Britney sẽ hài lòng nếu cô không tiết lộ điều gì về cô ấy".

- Khi nhận được yêu cầu lên tiếng từ giới truyền thông trong phong trào #FreeBritney, cô muốn phát biểu điều gì?

- Tôi chỉ muốn khẳng định Brit mà tôi biết không giống những gì thêu dệt. Người phụ nữ tôi biết không hề thiếu kiểm soát, cô ấy đủ tỉnh táo làm chủ cuộc đời mình. Brit sẽ chẳng động tay vào chuyện gì nếu cô ấy không muốn. Đối với tôi, Brit là người truyền cảm hứng.

Tôi đau lòng khi đọc tin tức về Brit. Vì vậy, tôi đã liên tục gọi cho đại diện của cô ấy, nhưng trước sau như một, tôi chỉ nhận lại đúng câu trả lời: "Làm ơn, đừng phát biểu gì trước báo giới. Britney không muốn ai nhắc đến tên mình. Cô ấy muốn được yên". Tôi chắc chắn người nói những câu này là cha của Brit, ông Jamie.

Công chúa nhạc pop và hôn phu Sam Asghari trong kỳ nghỉ dưỡng ngày 25/1. Ảnh: @britneyspears.

- Britney đã thoát khỏi quyền giám hộ của cha đẻ sau 13 năm, giờ đây cô ấy có thể tự do làm điều mình thích. Cô có tự hào khi thấy Britney thể hiện bản thân một cách thoải mái như vậy?

- Tôi rất vui và hạnh phúc vì cuối cùng Brit cũng được tự do. Mỗi lần ngẫm lại, tôi lại thấy buồn cho những trắc trở của cô ấy. Brit phải mạnh mẽ ra sao để vượt qua thăng trầm. Những gì họ đã làm với cô ấy chẳng khác nào sự ngược đãi, sự ngược đãi người phụ nữ. Đôi khi, tôi nghĩ cuộc đời của Brit như cuốn phim kinh dị chứa đầy ác mộng.

Tôi ước rằng chúng tôi có thể giúp Britney nhiều hơn, và tôi hy vọng bi kịch tương tự không bao xảy ra với bất kỳ ai khác.

Chào mừng Brit đã trở lại, hãy tận hưởng cuộc sống của mình. Tôi nôn nóng đọc những tin tức mới về Brit và hy vọng được hội ngộ cô ấy trong ngày gần nhất.