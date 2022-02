Cuộc đời bi kịch của người đàn ông Trung Quốc hai lần trúng độc đắc

Mã Hồng Bình khiến nhiều người ghen tỵ khi trúng độc đắc 2 lần trong chưa đầy một năm. Song vì quá ám ảnh với việc mua vé số, ông đã tiêu cạn tiền, đi lừa đảo và rơi vào tù tội.

Mã Hồng Bình (sinh năm 1951) sinh ra trong một gia đình nông thôn ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Gia cảnh bình thường nên sau khi tốt nghiệp cấp hai, ông đã vào làm cho một kho vũ khí ở Đồng Hà.

Năm 1995, Mã Hồng Bình bị cho thôi việc cho chính sách cắt giảm nhân sự. Ông chuyển đến Cáp Nhĩ Tân, được một người bạn giới thiệu vào làm bảo vệ tại một khu mua sắm dưới lòng đất cạnh ga.

Chăm chỉ làm việc và thể hiện năng lực cao, ông nhanh chóng được lãnh đạo tín nhiệm và thăng chức lên trưởng bộ phận an ninh. Tính cách tốt nên ông cũng có nhiều bạn bè, được đồng nghiệp quý mến.

Mã Hồng Bình nổi tiếng khi 2 lần trúng độc đắc trong chưa đầy một năm.

Theo trang 163, trước cơn sốt vé số, thấy bạn bè xung quanh đều mua nên năm 2000, Mã Hồng Bình cũng thử vận may của mình. Ngay khi tiếp xúc với những tờ vé số đầy tính may rủi, ông đã say mê và liên tục mua chúng.

Suốt thời gian đầu, ông có trúng một số giải nhỏ. Ông bắt đầu nghiên cứu quy luật xổ số để tăng tỷ lệ trúng thưởng và trúng hơn 9.000 nhân dân tệ sau nhiều lần áp dụng cách tính toán của mình.

Chiến thắng lần đó đã thúc đẩy ông đầu tư nhiều tiền hơn vào vé số. Cuối cùng, vào ngày 5/10/2003, Mã Hồng Bình đã trúng chiếc vé độc đắc trị giá 5 triệu tệ. Khi biết mình là người trúng giải, ông đã không thể lập tức tin vào sự thật này.

Kìm nén sự hưng phấn, ông về nhà nằm lên giường suy nghĩ hồi lâu rồi gọi điện về báo tin mừng cho vợ đang ở quê. Vợ ông lúc đó tưởng chồng mình bị điên.

Triệu phú trở thành kẻ lừa đảo

Tin tức Mã Hồng Bình trúng 5 triệu tệ nhanh chóng lan truyền và sự may mắn của ông trở thành niềm ghen tỵ của người ở Cáp Nhĩ Tân.

Nhận được số tiền lớn, ông vẫn không nghỉ công việc bảo vệ, vừa tiếp tục công việc, vừa đầu tư thêm vào vé số.

Sau khi trở thành triệu phú, Mã Hồng Bình đã làm rất nhiều việc thiện. Nhiều bạn bè, người thân xung quanh ông đã được giúp đỡ, với số tiền hàng nghìn đến hàng chục nghìn tệ.

Nghe tin một đồng nghiệp trong khu thương mại có cha mẹ qua đời trong cùng một tháng, cuộc sống rơi vào khó khăn, Mã Hồng Bình đã lập tức gửi biếu 3.000 nhân dân tệ để giúp đỡ.

Ông còn tài trợ cho một sinh viên nghèo được ghép thận. Biết về hoàn cảnh khó khăn của sinh viên này, ông đã đến bệnh viện, mang theo 20.000 tệ để trả viện phí. Sau này, ông còn thường xuyên mua thuốc và đến hỏi thăm người này.

Sau khi trúng số, Mã Hồng Bình làm nhiều việc thiện và được mọi người ngưỡng mộ.

Vì những việc tốt đã làm, Mã Hồng Bình được Hiệp hội Từ thiện Cáp Nhĩ Tân biểu dương và tặng danh hiệu "Đại sứ tình yêu Bingcheng".

Điều mà chính Mã Hồng Bình cũng không thể ngờ tới là vào tháng 6/2004, ông một lần nữa trúng giải độc đắc 5 triệu tệ. Như vậy, trong vòng chưa đầy một năm, ông đã trở thành người may mắn khi trúng độc đắc liên tiếp 2 lần.

Ông thậm chí trở thành người nổi tiếng khắp 3 tỉnh khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Nhiều người hâm mộ còn tìm đến nhà chỉ để được chạm tay "lấy may" từ người đàn ông này.

Sau đó, Mã Hồng Bình đã rời Cáp Nhĩ Tân đến Bắc Kinh, mua một căn nhà rộng 140 m2 trong khu nhà giàu. Tuy nhiên, chứng kiến cuộc sống thượng lưu, giàu có của những người xung quanh, ông cảm thấy áp lực ngầm đang vây lấy mình.

Ông ám ảnh với việc mua thêm nhiều vé số để kiếm được số tiền lớn, nhằm đạt được đẳng cấp như người khác.

Thế nhưng, dù cố gắng đến đâu, may mắn cũng không đến với ông thêm lần nữa. Càng thất bại, ông càng đổ nhiều tiền hơn vào những chiếc vé số. Cuối cùng, ông tiêu hết tiền vào trò chơi may rủi.

Hy vọng gỡ gạc, Mã Hồng Bình vay mượn tiền từ bạn bè, người quen để mua tiếp. Không có tiền trả nợ, ông trở thành kẻ lừa đảo, nói mượn tiền để đầu tư rồi quỵt. Từ tháng 4/2006 đến tháng 2/2007, ông đã chiếm đoạt số tiền 1,06 triệu tệ.

Những người bị ông lừa gạt đã trình báo cảnh sát. Năm 2008, Mã Hồng Bình bị bắt, tòa tuyên án 5 năm tù giam và phạt 500.000 nhân dân tệ.

Tháng 8/2008, vợ Mã Hồng Bình đệ đơn ly hôn. Ngôi biệt thự ở Bắc Kinh cuối cùng thuộc về con trai của họ.

Đến nay, câu chuyện về cuộc đời thăng trầm của Mã Hồng Bình vẫn được nhiều người bàn tán. Có người nói rằng, sau khi ra tù, ông có cuộc sống yên bình hơn. Không ít người tiếc nuối cho số phận của một người may mắn nhưng không biết tự thỏa mãn.