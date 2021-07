Cuộc di cư ngược ở New York

Sự đảo ngược của cuộc di cư ồ ạt ở TP New York (Mỹ) có thể liên quan đến tỷ lệ tiêm chủng cao hơn và các công ty tài chính đang kêu gọi người lao động quay trở lại văn phòng.

Hơn một năm sau khi người dân New York chạy trốn khỏi thành phố bị đại dịch Covid-19 tàn phá, xu hướng này đang bắt đầu đảo ngược, theo The New York Post.

Quận Manhattan mất 4,3% số hộ gia đình trong thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, khu vực này đã lấy lại 31% công suất thuê trong suốt tháng 5 và 6. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục, theo Business Insider, dẫn nghiên cứu từ các nhà phân tích của công ty dịch vụ tài chính Jefferies.

Sự đảo ngược của cuộc di cư ồ ạt ở New York có thể liên quan đến tỷ lệ tiêm chủng cao hơn và các công ty tài chính đang kêu gọi nhân viên quay trở lại văn phòng.

Quận Manhattan đã chứng kiến ​​sự gia tăng nhẹ về công suất thuê trong tháng 5, 6 vừa qua, theo Business Insider. Ảnh: Carlo Allegri/Reuters.

Dữ liệu gửi thư từ Dịch vụ Bưu chính Mỹ cho thấy mọi người cũng đang quay trở lại Boston và các thành phố lớn khác ở Bờ Đông. Các địa phương thuộc vành đai Mặt Trời như Raleigh, Jacksonville, Charlotte và Austin đã chứng kiến tỷ lệ cư trú tăng lên trong đại dịch.

Triển vọng kém khả quan hơn ở Bắc California và Thung lũng Silicon, theo báo cáo. Sự thay đổi công suất thuê ở San Francisco không đổi trong tháng 5 và 6. Tổng dân số của thành phố này được báo cáo là vẫn thấp hơn 3,4% so với thời điểm bắt đầu đại dịch, do các công ty công nghệ trì hoãn việc mở lại văn phòng.

Các khu vực nông thôn có tốc độ tăng dân số vào đầu năm 2020, chỉ giảm nhẹ ở năm sau. Xu hướng này có thể xuất phát từ việc mọi người rời khỏi ngôi nhà chính ở các thành phố để tìm mua căn hộ ở vùng quê.

Dân số vùng ngoại ô trên khắp nước Mỹ về cơ bản không thay đổi trong suốt đại dịch. Texas và Đông Nam là những nơi thu về lợi nhuận lớn nhất trong việc di cư liên quan đến đại dịch.