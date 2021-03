Cuộc di cư của các ngôi sao khỏi Mỹ

Mùa dịch bệnh, nhiều sao Hollywood chọn cách tới Australia đóng phim. Một số diễn viên có ý định ở lại đất nước kangaroo, tiêu biểu là Zac Efron.

Trong bức ảnh được đăng lên Instagram, bộ ba diễn viên Chris Hemsworth, Idris Elba và Matt Damon diện phong cách thập niên 1980 vui đùa ở Australia.

"Không mặt nạ. Tiếp xúc gần. Đùa giỡn vui vẻ. Đó là những điều khán giả dễ dàng thấy ở bữa tiệc của 'Thần Sấm' và bạn bè", The New York Times bình luận.

Một số dân mạng đã phẫn nộ. Giữa đại dịch, họ không hạn chế tiếp xúc xã hội, không mang khẩu trang và tự do ăn tiệc. Song, nhiều người quên rằng những ngôi sao Hollywood đang ở Australia, quốc gia ngăn chặn hiệu quả đại dịch Covid-19.

Điều này dẫn đến việc các quan chức giảm bớt hạn chế cuộc tụ tập, bao gồm những bữa tiệc. Mặt khác, do gần như không có ca mắc nghiêm trọng nào, cộng với các khoản trợ cấp hào phóng từ chính phủ, ngành công nghiệp điện ảnh của Australia nhiều tháng qua phát triển với tốc độ đáng ghen tỵ so với các quốc gia khác.

Australia đã cố gắng thu hút nhiều đạo diễn và diễn viên Hollywood để sản xuất phim. Natalie Portman, Christian Bale và Melissa McCarthy chỉ là một phần của những siêu sao di cư đến xứ sở kangaroo.

“Trước khi phán xét, hãy nhớ rằng không phải siêu sao nào cũng sống ở Mỹ”, một người bình luận dưới bức ảnh của Chris Hemsworth.

Bức ảnh Liam Hemsworth và đồng nghiệp vui đùa gặp nhiều ý kiến trái chiều.

Sự chuyển giao địa điểm làm ăn

Mặc dù việc tiêm vaccine ở Mỹ đang đẩy nhanh, làm dấy lên hy vọng đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường vào mùa hè, quốc gia này vẫn dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong do nCoV.

Tại New York, các rạp chiếu phim chỉ vừa mở cửa lại hồi tuần trước, với công suất khoảng 25%. Người hâm mộ thận trọng việc có nên quay trở lại rạp chiếu phim không, số khác vẫn cảnh giác với việc lây nhiễm Covid-19.

Cách nước Mỹ hơn 15.000 km, có nhiều ngôi sao lớn đang chơi đùa hoặc quay phim. Tại Mỹ, nơi có hàng trăm người chết mỗi ngày vì Covid-19, một số người hâm mộ đã nhìn vào Australia với sự ghen tỵ.

Robert Thompson, giáo sư văn hóa đại chúng tại Đại học Syracuse, New York cho biết: “Nhiều sao Hollywood đã đến 'vùng đất mới', nơi không có những vấn đề về dịch bệnh. Cuộc di cư tạm thời khỏi Mỹ đã chứng minh rằng cái kết của những ngôi sao tại kinh đô điện ảnh lớn nhất thế giới đang đến gần”.

Giáo sư cũng khẳng định Australia đang trở thành nơi thời thượng, những người nổi tiếng muốn đến. “Nếu muốn cố gắng trở thành sao, bạn phải đến Bờ Tây. Khi đã trở thành sao lớn, bạn sẽ mua bất động sản ở một nơi khác, chẳng hạn như Australia”, ông khẳng định.

“Tôi như đang du hành cỗ máy thời gian vậy”, thiên nga đen Natalie Portman, từ Disney nói với Jimmy Kimmel trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12/2020. Cô khen ngợi và hài lòng với cuộc sống ở Australia.

"Thiên nga đen" Natalie Portman chọn ở lại Australia dài hạn sau khi quay Thor: Love and Thunder.

Năm 2020, Tom Hanks và vợ Rita Wilson có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV ở Queensland, Australia. Ngôi sao Hollywood đã biến mọi thứ trở thành mối đe dọa tại quốc gia này.

Nhưng đến tháng 5/2020, Australia căn bản đang trên đà ngăn chặn làn sóng đầu tiên của virus. Neighbours - bộ phim do quốc gia này sản xuất - trở thành một trong những phim truyền hình đầu tiên trên thế giới được tiếp tục ghi hình.

Ngoài ra, chính phủ liên bang đã cam kết chi hơn 400 triệu USD cho các sản phẩm quốc tế, cùng với các khoản trợ cấp cho phép các nhà sản xuất phim và truyền hình tiếp tục quay phim trong nước.

Hơn 20 tác phẩm quốc tế, trong số đó bao gồm Thor: Love and Thunder, bộ phim của Marvel có sự tham gia của Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson và Chris Bale, Three Thousand Years of Longing, phim lãng mạn có sự góp mặt của Idris Elba và Tilda Swinton và Joe Exotic, phần phụ được thực hiện sau loạt phim nổi tiếng Tiger King của Netflix... đều trong quá trình sản xuất hoặc đã quay xong tại Australia, chờ ngày ra mắt công chúng.

Ron Howard đang chỉ đạo Thirteen Lives, bộ phim về cuộc giải cứu đội bóng đá Thái Lan khỏi một hang động. Tác phẩm cũng được quay ở Queensland, Australia. Cuối năm nay, hai ngôi sao Julia Roberts và George Clooney cũng sang xứ sở chuột túi để quay bộ phim hài lãng mạn tên Ticket to Heaven.

Vùng đất mới của sao Hollywood

Ban đầu, một số ngôi sao dự định đến Australia để làm việc tạm thời, đơn cử là Melissa McCarthy. Song, sau thời gian quay Nine Perfect Strangers, nữ diễn viên quyết định ở lại đất nước này để tham gia vào những dự án khác.

Trước đó, Chris Hemsworth sau vài năm làm việc ở Los Angeles cũng chuyển về sống hẳn ở quê nhà. Anh cũng khuyên em trai Liam Hemsworth rời khỏi Malibu về sống cùng gia đình.

Số khác dường như chọn ở lại Australia vĩnh viễn, như Zac Efron.

Instagram của sao phim High School Musical tràn ngập hình ảnh phong cảnh và người dân Australia. Từ việc nằm trên võng, đi đến những vùng đất đỏ, tham gia buổi lễ của người bản địa hoặc đội mũ cao bồi của Australia, làm kiểu tóc mullet đặc trưng... Tất cả đều thể hiện nam diễn viên muốn hòa nhập với cộng đồng.

Ngày 9/3, theo Variety, series tài liệu Down to Earth with Zac Efron chính thức được Netflix thông qua kế hoạch sản xuất mùa thứ hai. Bộ phim được ghi hình tại Australia. Bạn gái của nam diễn viên cũng xuất hiện trong mùa mới.

Zac Efron làm quen với văn hóa Australia bản địa.

Cuối tháng 12, Realtor đưa tin Zac Efron rao bán biệt thự ở khu Los Feliz, thành phố Los Angeles (California, Mỹ) với giá 5,9 triệu USD . Đây được xem là động thái muốn định cư ở Australia của nam ca sĩ.

Sau khi sang Australia nghỉ mát vì Hollywood đóng băng, tình hình dịch bệnh căng thẳng hồi đầu tháng 3, sao phim Baywatch chưa trở lại Mỹ. The Sun cho hay tài tử 33 tuổi nộp đơn yêu cầu gia hạn visa du lịch từ ba tháng lên 12 tháng và được chấp thuận.

Đầu tháng 9/2020, The Daily Telegraph đưa tin Zac định mua nhà ở vịnh Byron nhưng không thành công vì bị người khác trả giá cao hơn. Gần đây, nhiều nguồn tin tiết lộ nam diễn viên mua biệt thự 22 triệu USD gần bãi biển Wategos, có ý định sống ở Australia.

Rất có thể nhiều ngôi sao Hollywood khác tiếp tục xuất hiện ở Australia.

James McMillan, nghệ sĩ địa phương và là giám đốc của lễ hội Lướt sóng Vịnh Byron cho biết: “Những ngôi sao nổi tiếng là phần nổi của tảng băng trôi. Các diễn viên khác cũng đến đất nước này tìm kiếm cơ hội. Nhiều thứ đã thay đổi trong 12 tháng qua”.