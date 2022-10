Cuộc đấu trên đảo sinh tồn của 24 streamer và gương mặt mạng

Đảo sinh tồn là cuộc đấu của 24 người chơi nổi tiếng. Họ vượt qua các thử thách cam go để lấy được vật phẩm và sinh tồn trên vùng đất hoang vắng.

Cuộc đấu sinh tồn của gương mặt nổi tiếng trên mạng.

Ngay khi ra mắt, game show Đảo sinh tồn đã lọt top trending (thịnh hành). Cả tập một lẫn tập 2 của chương trình đều đạt lượt xem cao, lần lượt là 964.000 và 664.000.

Chương trình 24 streamer, người nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội tham gia. Họ cùng bước chân vào "cuộc chiến sinh tồn" với những thử thách khó khăn, khắc nghiệt và kịch tính.

Cuộc đấu khắc nghiệt

Đảo sinh tồn được lấy cảm hứng từ Free Fire với tiêu chí sống dai thành huyền thoại. Trong tập đầu tiên, 24 cái tên nổi tiếng cộng đồng mạng được đưa đến vùng đất hoang vắng và chia thành 4 đội. Họ phải vượt qua các thử thách như chèo thuyền hoặc bơi ra giữa sông loot vật phẩm, chạy bo, tiếp sức đồng đội nhận xu hồi sinh... Các thử thách có nhiều điểm tương đồng với Free Fire.

Qua mỗi thử thách, người chơi "chiến đấu thật phong cách" theo chiến thuật riêng của từng đội để sinh tồn và loại trừ đối thủ nhằm cạnh tranh cơ hội đi tiếp. Tất cả bước vào cuộc chiến với tinh thần quyết tâm, không khoan nhượng ngay cả nếu gặp người yêu, để chiếm lấy kho báu có 1,5 triệu kim cương.

Siro Gaming thậm chí tuyên bố: “Đây là cuộc chơi. Sẽ không có tình cảm ở đây”.

Ngoài ra, Đảo sinh tồn càng khiến khán giả quan tâm khi có sự tham gia của Bác Gấu và AS Mobile. Hai người từng nảy sinh tranh cãi trước khi tham gia show và tưởng như không thể hòa hợp cùng nhau. Ngay đầu chương trình, Bác Gấu cũng chọn AS Mobile là đối thủ đáng gờm. Anh tuyên bố: “Tôi chưa bao giờ nghĩ tình cảm giữa tôi và AS Mobile sẽ được hàn gắn”.

Người chơi được chia đội và vượt qua những thử thách khó khăn.

Ở thử thách đầu tiên Loot vật phẩm, Bác Gấu bức xúc tố team Chiến thần của AS Mobile chơi xấu, cố tình giật thuyền của đội anh. Sau đó, AS Mobile kịch liệt phản đối và khẳng định không thuyền nào được ghi số. Điều này khiến mâu thuẫn giữa hai người càng nghiêm trọng.

Kết thúc tập một, 24 người chơi đã có nhiều trải nghiệm đáng quý. Không chỉ vượt qua các trò chơi, họ còn tự chuẩn bị bữa tối bằng những vật phẩm tự lấy và phải qua đêm tại vùng đất hoang. Họ cùng đoàn quay phim gặp thử thách từ thời tiết. Khi đang nấu ăn, người chơi gặp cơn mưa lớn và phải lót dạ bằng những món ăn vặt. Tuy nhiên, mưa gió bão bùng không khiến ê-kíp lo lắng, mất lòng tin. Thử thách thậm chí càng lột tả chân thực hơn về các streamer và giúp họ gắn kết hơn.

Người chơi gắn kết hơn sau khi cùng nhau vượt qua các thử thách.

Bác Gấu và AS Mobile hóa giải mâu thuẫn

Sau tập đầu tiên với thử thách thiên về vận động và thiên nhiên, những người chơi bước sang tập 2 với những phần thi thiên về trí tuệ. Tập 2 mở màn bằng những khoảnh khắc gay cấn khi các team phải loại đồng đội ở phiên thanh trừng. Các người chơi sẽ bỏ phiếu để chọn ra thí sinh ra về.

Bác Gấu là đội trưởng của team Blue. Liên tục “đá xoáy” các đội còn lại và có nhiều lần chơi xấu, ăn gian nhưng cuối cùng tean Blue lại vào vòng nguy hiểm. Riêng đội Blue của Bác Gấu có tới 3 phiếu 3 thanh trừng đồng nghĩa 3 thành viên phải ra về. Cuối cùng Reyy, Ngọc Éng và Tú Anh chia tay cuộc chơi.

Ở tập 2, các người chơi chia lại đội và điều gây bất ngờ là “2 kẻ thù” Bác Gấu - AS Mobile lần đầu được xếp chung team với nhau. AS Mobile ban đầu đòi đổi team vì không muốn chung đội với người anh không thích.

Bác Gấu và AS Mobile lần đầu chung đội.

Tuy nhiên, sau khi cùng nhau trải qua nhiều thử thách đỏi hòi sức khỏe, trí tuệ và tinh thần đồng đội như Đào thoát (mở khóa nút thắt) - Mảnh ghép bí ẩn (xếp hình) - Trò chơi chia xu (thử thách lòng tham), những hiểu lầm giữa hai người dần được hóa giải. Sự thông minh, nhanh trí của AS Mobile khiến Bác Gấu tâm phục khẩu phục. AS Mobile cũng là người đưa ra chiến thuật giúp đội vàng chiến thắng trong cuộc đấu đối kháng với đội đỏ.

Kết thúc tập 2, đội của Ngô Đình Nam rơi vào vòng nguy hiểm. Cuối cùng Đinh Trang Thảo và Mèo Simmy chính thức dừng cuộc chơi.