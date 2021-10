Cuộc đấu giữa Shin Min Ah và Honey Lee

Hai bộ phim Hàn Quốc "One the Woman" và "Hometown Cha-Cha-Cha" có sự cạnh tranh quyết liệt vào khung giờ chiếu cuối tuần.

Ngày 3/10, Naver đưa tin dịp cuối tuần, rating của các bộ phim có dấu hiệu giảm nhẹ. Trong đó, One the Woman vẫn dẫn đầu đối với các bộ phim phát sóng trên đài truyền hình. Hometown Cha-Cha-Cha giữ ngôi vương trong số các phim chiếu trên đài cáp.

Cụ thể, theo số liệu từ Nielsen Korea, One the Woman của Honey Lee có rating trung bình toàn quốc là 13,0%. So với tuần trước đạt 13,4%, phim có dấu hiệu giảm nhẹ.

Trong phim, Hoa hậu Hàn Quốc 2006 Honey Lee đảm nhiệm hai vai diễn, với hai tính cách khác nhau là Jo Yeon Joo và Kang Mi Na. Kang Mi Na là con dâu tập đoàn tài phiệt Han Ju, Jo Yeon Joo đã lợi dụng thân phận này để điều tra những vụ làm ăn phi pháp của gia đình chồng.

Honey Lee được yêu thích khi thể hiện vai con dâu nhà tài phiệt. Ảnh: SBS.

Trong tập 6, Jo Yeon Joo tìm được một tập tài liệu mà Kang Mi Na lưu giữ về tài sản của tập đoàn Han Ju. Trong thân phận Kang Mi Na, Jo Yeon Joo cũng tự tay chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh của chồng là Han Seung Wook. Điều này khiến cô bị nghi ngờ ngoại tình. Jo Yeon Joo cũng có nguy cơ bị bại lộ thân phận khi một người quen biết cô đã bị bắt.

Trong khi đó, bộ phim Hometown Cha-Cha-Cha do Shin Min An đóng chính đạt rating 9,3%. Tuần trước, tác phẩm này đạt mức rating cao nhất kể từ khi phát sóng là 11%, có những phân đoạn lên đỉnh điểm đạt 13,1%.

Trong tập 11, Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) và Hong Du Sik (Kim Seon Ho) đã chính thức hẹn hò khiến khán giả phấn khích. Cả hai trao nhau nụ hôn và có những biểu cảm ngượng ngùng, bối rối. Thậm chí, nha khoa Yoon đã tát tổ trưởng Hong để tránh bị phát hiện chuyện tình cảm.

Hometown Cha-Cha-Cha là bộ phim tình cảm hài kể về hành trình bác sĩ nha khoa Yoon Hye Jin chuyển từ Seoul tới làng chài ven biển Gongjin. Ở đây, cô gặp gỡ Hong Du Sik, người có nhiều hành động kỳ lạ và thích giúp đỡ người khác. Khán giả yêu thích tác phẩm bởi những tình tiết hài hước, nhân vật đáng yêu.

Tình cảm cặp nam nữ chính thăng hoa trong tập 11 phim Hometown Cha-Cha-Cha. Ảnh: tvN.

Bên cạnh đó, bộ phim Lost của đài JTBC có lượng người xem sụt giảm, chỉ còn 1,2%, thấp nhất kể từ khi lên sóng. Dự án The Veil của đài MBC cũng chỉ giữ được mức rating 8,6%.

Chỉ có bộ phim mới của đài tvN là Yumi's Cells có lượt xem tăng trong tập mới nhất. Phim đạt 2,3%. Tác phẩm do Kim Go Eun, Park Jin Young và Ahn Bo Hyun đóng chính.