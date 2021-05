Cuộc đấu của 'Penthouse', 'Voice' và 'Hospital Playlist'

Blue spring from a Distance của đài KBS1 kể về cuộc sống của chàng trai giàu có phải lòng cô gái có xuất thân bình thường. Trong phim, Park Ji Hoon vào vai chàng sinh viên đại học điển trai Yeo Joon - người sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt nhưng lớn lên thiếu tình cảm gia đình. So Bin (Kang Min Ah thủ vai) là nữ sinh chăm chỉ học cùng trường Yeo Joon. Ngoài ra, phim có sự xuất hiện của nhân vật Soo Hyun (Bae In Hyuk thủ vai) - học sinh giỏi hàng đầu trong trường. Từ đây, mối tình tay ba giữa Yeo Joon, So Bin và Soo Hyun làm nên nhiều tình tiết thú vị cho phim. Blue spring from a Distance sẽ lên song vào ngày 14/6 trên kênh KBS2. Ảnh: Kpop Hit.