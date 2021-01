Cuộc đấu của 'mợ chảnh' Jun Ji Hyun, Song Joong Ki và Jo In Sung

"The Penthouse" mùa hai, "The Silent Sea" hay "Snowdrop" là những tác phẩm hứa hẹn nhận được sự quan tâm của khán giả trong năm 2021.

2020 là năm phim truyền hình Hàn Quốc lên ngôi. Vì thế, người hâm mộ có lý do để trông đợi vào một năm 2021 với nhiều sự thay đổi của phim truyền hình xứ kim chi.

SCMP tổng hợp 12 bộ phim đáng mong đợi nhất trong năm tới, bao gồm nhiều thể loại từ phiêu lưu, khoa học viễn tưởng, đến kinh dị và cả lãng mạn.

Cliffhanger

Cliffhanger được dự đoán là bộ phim hot bậc nhất trong năm tới thuộc thể loại phiêu lưu. Phim lấy bối cảnh ở Công viên Quốc gia Jirisan. Trong phim, ngôi sao Jun Ji Hyun vào vai nhân viên kiểm lâm trên đỉnh núi. Tại đây, anh gặp Joo Ji Hoon, Sung Dong Il, Oh Jung Se. Nội dung chính của phim xoay quanh hành trình bí ẩn của những người kiểm lâm với du khách. Biên kịch phim là Kim Eun Hee - người đã đồng hành cùng Signal và Kingdom - tác phẩm nổi tiếng thế giới.

Đạo diễn Yeon Sang Ho.

Hellbound

Sau khi chấp bút cho series The Cursed với nội dung huyền bí, Yeon Sang Ho đang thực hiện dự án màn ảnh nhỏ đầu tiên với tư cách đạo diễn. Nhà sản xuất đang trong quá trình chuyển thể Hellbound và đưa bộ phim lên Netflix dưới dạng bản gốc dài 6 tập. Trong phim, Yoo Ah In vào vai chính, là thủ lĩnh của giáo phái có tên New Truth Society.

Hospital Playlist mùa hai

Thông tin Hospital Playlist sắp trở lại với mùa hai khiến khán giả hứng thú. Bộ phim một lần nữa tái hiện cuộc sống, tình bạn của 5 bác sĩ trẻ trong khu VIP của bệnh viện. Ở mùa hai, người hâm mộ tò mò liệu Ik Jun và Song Hwa (Jo Jung Suk và Jeon Mi Do thủ vai) có trở thành một cặp hay không. Trong sự trở lại lần này của Hospital Playlist, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho và Kim Dae Myung cũng có mặt.

Hospital Playlist sắp trở lại mùa hai khiến khán giả hứng thú.

Joseon Exorcist

Trong năm 2021, dàn xác sống kinh dị sẽ trở lại vương quốc Joseon thông qua bộ phim mang tên Joseon Exorcist trên đài SBS.

Hiện tại, phim trong thời gian ghi hình. Joseon Exorcist có sự tham gia của Jang Dong Yoon, Park Sung Hoon và Kam Woo Sung, xoay quanh câu chuyện về cuộc đấu tranh giữa nhà vua và hai người con trai của ông khi họ cố gắng bảo vệ vương quốc và xua đuổi những linh hồn lang thang.

Poster chính thức của Joseon Exorcist.

L.U.C.A.: The Beginning

Ra mắt vào ngày 1/2, phim truyền hình LUCA: The Beginning có sự tham gia của Kim Rae Won trong vai người đàn ông có khả năng đặc biệt nhưng bị mất trí nhớ. Trong khi cố gắng khám phá những bí ẩn xung quanh mình, anh bị truy đuổi bởi những nhân vật nguy hiểm.

Bộ phim có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng xứ kim chi như Kim Sung Oh, Ahn Nae Sang, Kim Sang Ho, Jin Kyung và Park Hyuk Kwon.

Moving

Từ trái qua: Jo In Sung, Han Hyo Joo và Cha Tae Hyun dẫn đầu dàn diễn viên của Moving.

Chưa được sản xuất, nhưng Moving là một trong những bộ phim được mong chờ nhất năm nay, theo SCMP. Đây là tác phẩm kể về một thiếu niên thời trung học luôn cố gắng giữ bí mật với cha mẹ của mình.

Đạo diễn Moving là Mo Wan Il - người thành công vang dội trong 2020 với bộ phim The world of the married. Ngoài ra, Moving còn gây ấn tượng với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng như ngôi sao Jo In Sung, Cha Tae Hyun và Han Hyo Joo.

The Penthouse mùa hai

Không thể không kể đến The Penthouse mùa hai trong danh sách những bộ phim đáng chú ý trong 2021. Theo dự đoán, hầu hết diễn viên chính trong mùa một đều tham gia. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng người hâm mộ có cơ sở để mong chờ một tác phẩm hoàn chỉnh xuất hiện trên SBS với độ dài 12 tập.

Round Six

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk - người nổi tiếng với các bộ phim ăn khách như Silenced , Miss Granny và The Fortress lần đầu tiên lấn sân sang lĩnh vực truyền hình với sản phẩm mang tên Round Six. Đây là bộ phim kể về cuộc đời của những người kém may mắn với dàn diễn viên chính gồm Lee Jung Jae và Park Hae Soo.

Trong phim, các diễn viên tham gia vào hành trình trò chơi bí ẩn với cơ hội giành được số tiền khổng lồ. Theo dự kiến, Gong Yoo đóng vai khách mời.

Lee Jung Jae (trái) và Park Hae Soo là diễn viên chính của Round Six.

The Silent Sea

Netflix sẽ "trình làng" bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng tám phần mang tênThe Silent Sea trong năm tới. Hiện tại, phim trong quá trình ghi hình với dàn diễn viên chính gồm Gong Yoo, Bae Doo Na và cựu thành viên MBLAQ Lee Joon.

Nội dung chính của phim xoay quanh chuyến phiêu lưu lên mặt trăng nghiên cứu của nhóm những nhà khoa học ưu tú. Bộ phim được chuyển thể bởi đạo diễn Choi Hang Yong.

Dàn diễn viên của The Silent Sea (từ trái sang) gồm Gong Yoo, Bae Doo Na, Lee Joon và nhà sản xuất Jung Woo Sung.

Sisyphus: the Myth

Trong tháng đầu năm 2021, Sisyphus: the Myth của đài JTBC sẽ lên sóng. Phim xoay quanh chủ đề du hành thời gian với sự xuất hiện của Cho Seung Woo trong vai kỹ sư thiên tài. Phim có sự xuất hiện của Park Shin Hye - người mới ghi điểm trong The Call - phim kinh dị đắt khách trên Netflix.

Theo dự đoán, Sisyphus: the Myth hứa hẹn có nhiều pha hành động gay cấn và bí ẩn. Trước đó, đạo diễn Jin Hyeok đã cho ra đời nhiều sản phẩm ăn khách như City Hunter và The Legend of the Blue Sea.

Sisyphus: the Myth có sự xuất hiện của Park Shin Hye - người mới ghi điểm trong The Call.

Snowdrop

Yoo Hyun Mi và Jo Hyun Tak, bộ đôi biên kịch - đạo diễn từng thành công với Sky Castle - sẽ trở lại với Snowdrop - bộ phim dựa trên hồi ký của người đàn ông trốn thoát khỏi trại tù chính trị ở Triều Tiên.

Lấy bối cảnh năm 1987 trong chế độ độc tài quân sự ở Hàn Quốc, bộ phim có sự tham gia của Jung Hae In và Kim Ji Soo trong vai những sinh viên tham gia vào cuộc biểu tình chính trị, sau đó yêu nhau.

Vincenzo

Tháng 2, Song Joong Ki chính thức trở lại màn ảnh với vai Vincenzo Casano - người giao hàng cho một trùm giang hồ ở Italy, sau đó trốn sang Hàn Quốc khi chiến tranh mafia nổ ra. Trở về quê hương của mình, anh phải lòng một luật sư chính trực do Jeon Yeo Bin thủ vai. Tuy nhiên, cuộc tình tay ba sẽ xảy ra khi Taec Yeon xuất hiện.