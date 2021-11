Cuộc đấu của Erik, Ali Hoàng Dương và Mỹ Anh

The Heroes 2021 - Thần tượng đối thần tượng chuẩn bị bước vào đêm cuối, chặng đường dài gấp đôi dự tính. Erik, Ali Hoàng Dương, Mỹ Anh và Uni5 là nhóm ca sĩ tranh tài.

Từ kế hoạch ban đầu khoảng 3 tháng, rốt cuộc The Heroes đã lên đến 28 tuần với một nửa là thời gian trám sóng do dịch. Không thể phủ nhận việc kéo lê này ít nhiều ảnh hưởng đến độ nóng của chương trình. Tuy vậy, đây vẫn là một trong những show ít ỏi còn sản xuất được trong những ngày giãn cách thiếu thốn chương trình giải trí.

The Heroes 2021 được xem như phiên bản mới của The Remix, format từng thành công những năm đầu tiên với dàn tên tuổi toàn ngôi sao đang lên tham gia. Với The Heroes 2021, để tăng sức hấp dẫn, đơn vị sản xuất đã thêm thắt nhiều luật chơi tạo kịch tính.

Dù không quy tụ những tên tuổi hàng đầu như The Remix, The Heroes 2021 vẫn có nhân tố tiềm ẩn có thể khai thác. Quân A.P, Hansara, Cara, Jsol là những nghệ sĩ đã đi hát ít nhiều có cơ hội thể hiện mình hơn với truyền thông và khán giả. Lona qua từng vòng cho thấy rõ người đẹp quyết tâm tấn công mảng nhạc.

Còn đội VP Bá Vương và TDK tạo ấn tượng tốt, được đánh giá cao bởi biến hoá âm nhạc đầy mới lạ. Hai chàng trai trẻ này vốn được kỳ vọng làm nên chuyện. Đáng tiếc, do tính chất luật chơi, tỷ lệ cược hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ, loại thẳng tay đối thủ, team Anti Anti Hero đã dừng chân ở vòng Bán kết.

Trong vòng Chung kết, cuộc đua còn lại 6 đội của Orange, Ali Hoàng Dương, Mỹ Anh, Erik, Uni5, Thanh Duy. Orange và Thanh Duy đã thua ở trận cuối cùng khi đấu với Mỹ Anh và Uni5. Cặp Erik - Ali Hoàng Dương chưa lên sóng. Trong 4 gương mặt còn lại, ai sẽ có cơ hội giành ngôi vị quán quân mùa này?

Mỹ Anh

Có thể xem Mỹ Anh là ngôi sao sáng của cuộc thi này nói riêng cũng như thị trường âm nhạc Việt năm nay nói chung. Không phải khán giả chưa từng biết tới con gái của cặp đôi vàng làng nhạc Mỹ Linh - Anh Quân, cũng không phải Mỹ Anh chưa từng lên sân khấu, nhưng ở The Heroes 2021, Mỹ Anh mới thực sự có cơ hội tiếp cận khán giả đại chúng, cọ sát thực tế và hoàn thiện dần khả năng biểu diễn.

Ngay khi xuất hiện một mình một ngựa kiêm nhiệm cả hai vai trò, vừa là ca sĩ vừa là producer hòa âm phối khí cho tiết mục, khán giả đã ngạc nhiên về cô gái này. Trong khi những đội khác toàn sở hữu các producer đầy thâm niên và kinh nghiệm, Mỹ Anh lại không có ai phụ trợ. Cô đã chứng minh một mình có thể cân tất cả.

Tên tuổi của người mẹ diva đã không là cái bóng ảnh hưởng đến việc công nhận thực lực của Mỹ Anh. Mỹ Anh xứng đáng là đại diện thế hệ nghệ sĩ Gen Z, văn minh, xu hướng và cá tính. Cách chọn bài và các bản phối của cô đều cho thấy Mỹ Anh có nền tảng âm nhạc rất chắn chắn và khả năng sáng tạo cao, đúng nghĩa "con nhà tông".

Hơn nửa năm đi cùng chương trình, Mỹ Anh trưởng thành qua từng vòng, luôn nhận được những lời khen ngợi từ đội giám khảo. Vì đã chiến thắng Orange, Mỹ Anh hứa hẹn có tổng điểm rất lớn nếu tỷ lệ cược của Orange lớn. Khả năng quán quân của Mỹ Anh hoàn toàn có thể nếu Erik để thua Ali Hoàng Dương và tỷ lệ cược của đội Uni5 thấp hơn.

Team EZ! Erik và Ninza Z

Trước khi chương trình lên sóng, nhiều ý kiến băn khoăn khi Erik tham gia The Heroes. Rõ ràng ở sân chơi này, rủi ro lớn hơn hiệu quả mà Erik có thể thu lại. Với thị trường, Erik là ca sĩ có tiếng, có bài hit, có lượng fan nhất định. Nếu tham gia thi, thắng thì đương nhiên, thua lại ảnh hưởng tên tuổi. Nên việc Erik có mặt ở The Heroes cũng tạo nên nhiều nghi ngại.

Điều này cũng thể hiện rõ ở những tập đầu. Các tiết mục của Erik hoành tráng, chỉn chu, nhưng luôn bị master đòi hỏi hãy mới nữa, phải khác nữa. May mắn là càng về sau Erik càng chịu khó thay đổi và đa dạng âm nhạc hơn.

Sự mới mẻ của Erik có thể thấy qua bản mashup Yêu 5 - Muộn rồi mà sao còn, hay việc cover ca khúc nhạc ngoại Chỉ riêng mình ta. Đặc biệt tiết mục Nam quốc sơn hà của team EZ! cho đến thời điểm này cũng là tiết mục duy nhất của cả chương trình được chú ý hơn cả. Thành công đó chứng minh sức nặng của đội.

Producer Ninza Z đã giúp Erik có những bản phối chất lượng, chắc tay. Đây cũng là ẩn số giấu mặt thú vị của chương trình. Làm được nhiều nên bị kỳ vọng nhiều, đó là áp lực lớn với team EZ!. Trận đấu sắp tới giữa Erik và Ali Hoàng Dương, áp lực đó cũng khó tránh khỏi. Dù được đánh giá cao cho ngôi vị quán quân, nhưng với sự trông đợi của cả khán giả lẫn giới chuyên môn, Erik khó tránh khỏi căng thẳng, có thể ảnh hưởng đến phong độ thi đấu.

Đường số 10 (Ali Hoàng Dương và Producer Duck V)

Ali Hoàng Dương vốn được đánh giá là nhiều tiềm năng, với ngoại hình sáng sân khấu và giọng hát thực lực. Đi hát nhiều năm, Ali có chút lận đận trong sự nghiệp khi chưa có bản hit. Khi xuất hiện ở The Heroes 2021, nhiều kỳ vọng biết đâu sàn đấu này giúp Ali bứt phá và ghi điểm.

Thực tế Ali có nhiều lợi thế so với các đội khác. Tuy nhiên, dù chịu khó đầu tư tiết mục với nhiều bài hát hoàn toàn mới, biến hóa qua nhiều thể loại, những tập đầu, Ali vẫn không giành được chiến thắng. Cho đến những vòng cuối, Ali đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục khi chiến thắng lần lượt Lona và Hansara, giành một vé vào đêm chung kết xếp hạng. Không thể phủ nhận sự góp công cho thành tích này thuộc về master Khắc Hưng.

Vốn có thế mạnh nắm bắt gu nghe nhạc của khán giả và thị trường, Khắc Hưng đã thổi sức trẻ vào các tiết mục của Ali, giúp định hướng phong cách âm nhạc cho Ali rõ ràng hơn.

Trận đấu cuối thực sự rất khó cho Khắc Hưng bởi hai thành viên cùng một đội đối đầu nhau. Trong đà tiến tới, rất có thể Ali khi đã tìm được hướng đi của mình sẽ tăng tốc và tạo bất ngờ.

Team Unimotion (Uni5 và Nemo)

6 chàng trai Unimotion là đại diện duy nhất của master Nguyễn Hải Phong trong đêm chung kết xếp hạng. Nemo là producer mát tay, hòa âm cho nhiều ca khúc hit trên thị trường. Uni5 có thế mạnh với lượng fan đông đảo, phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, hát tốt, vũ đạo đẹp.

Sự kết hợp giữa Nemo và nhóm Uni5 ăn ý, hầu như tiết mục của team từ đầu chương trình tới trước thềm chung kết đều được đánh giá cao. Unimotion cũng là đội giành nhiều chiến thắng liên tục.

Nếu vòng ngoài, các chàng trai gây ấn tượng mạnh với việc remake ca khúc Ngày chưa giông bão, thì vào những vòng trong, Unimotion tiếp tục thể hiện lợi điểm hát nhóm với các tiết mục dày dặn như Chuyện nàng trinh nữ tên Thi, Bella Ciao, hay đầy cảm xúc với Cha già rồi đúng không?.

Là nhóm nhạc hiếm hoi còn trụ được ở thị trường nhạc Việt, cũng là nhóm nhạc duy nhất ở The Heroes, Uni5 có được nhiều ưu thế lẫn ưu ái. Sân khấu The Heroes đã giúp nhóm có đất diễn, khoe được nhiều tiềm lực, thỏa sức vẫy vùng với các ý tưởng. Với phong độ ổn định, tư duy âm nhạc hiện đại, Unimotion cũng là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân năm nay.