Cuộc đấu của ca sĩ Việt

MV "Chim quý trong lồng" của K-ICM tiến từng bước chậm mà chắc với gần 4,5 triệu lượt xem. Trong khi "Thức giấc" của Da LAB nhận phản hồi tích cực từ giới chuyên môn.

Đường đua Vpop đã sôi động trở lại khi loạt sản phẩm chất lượng được trình làng trong tháng 7. Thức giấc của Da LAB đang vượt lên đứng đầu top thịnh hành âm nhạc. Nắm đôi bàn tay (Kay Trần) và bản cover Happy For You (Vũ ft Lukas Graham) tiếp tục có chỗ đứng sau 2 tuần ra mắt.

Trong khi đó, Chim quý trong lồng của K-ICM chưa bứt phá, nhưng hút lượt xem đều mỗi ngày. Với đà này, Chim quý trong lồng sớm vượt Lệ duyên tình để là sản phẩm thu hút lượt xem nhiều nhất của K-ICM từ đầu năm.

Thành quả của Da LAB

Thức giấc được Da LAB đầu tư công phu về yếu tố âm nhạc và hình ảnh. Nhóm đánh dấu bước tiến mới khi mời Thúy Ngân giữ vai nữ chính MV. Từ đó, chất lượng diễn xuất, hình ảnh trong sản phẩm của Da LAB cải thiện vượt bậc so với các MV trước.

Sau 24 giờ, MV Thức giấc nhận hơn một triệu lượt xem. Còn lúc này, sản phẩm mới của Da LAB qua mốc 4 triệu lượt xem, vượt Happy For You (Vũ ft Lukas Graham), Nắm đôi bàn tay (Kay Trần).

Thức giấc là sản phẩm tốt trên cả phương diện âm nhạc và hình ảnh.

Thành viên MPaKK, trưởng nhóm Da LAB chia sẻ cùng Zing về thành tích hiện tại của Thức giấc: "Đây là thành công bước đầu của nhóm. Nhưng chúng tôi mong muốn Thức giấc được yêu thích lâu dài như Một nhà, Thanh xuân hay Gác lại âu lo. Đấy mới là đích đến cuối cùng cho thành công của một sản phẩm".

Thức giấc về yếu tố âm nhạc mang âm hưởng pop/ballad, Rn'B, House và rap. Đây là "đặc sản" của Da LAB, với phần chuyển giai điệu liên tục, pha trộn đều giữa ver vocal (giọng hát) và rap để kích thích tai nghe khán giả. Các khâu hòa âm phối khí, thu âm của Thức giấc hoàn thiện chỉn chu.

Đây là một trong những sản phẩm tâm huyết và chất lượng bậc nhất Vpop từ đầu năm. Trên đà này, Thức giấc hứa hẹn có thành tích tốt.

Bước tiến của K-ICM

K-ICM trở lại đường đua âm nhạc bằng bản Chim quý trong lồng - bản ballad pha trộn dân gian đương đại - vốn là chất liệu sở trường của nam producer. Lần này, K-ICM cải tiến sản phẩm khi bắt tay cùng giọng hát đẳng cấp Văn Mai Hương. Ê-kíp sản xuất cũng mời Lê Bống tham gia diễn xuất MV.

Chim quý trong lồng khởi đầu chậm với chỉ hơn 150.000 lượt xem sau 10 giờ. Trên bảng xếp hạng Zing MP3, sản phẩm đang tiến gần tới ngưỡng 1 triệu lượt xem.

Chuyện này dễ hiểu, bởi 10 MV trước đó của K-ICM cũng khởi đầu chậm rãi như vậy. Lệ duyên tình - sản phẩm tốt nhất của nam producer từ đầu năm, trước khi Chim quý trong lồng ra mắt - cũng chỉ nhận 9 triệu lượt xem sau 3 tháng.

Trong khi đó, Văn Mai Hương có chỗ đứng trên thị trường, nhưng chưa phải là cái tên bảo chứng cho một ca khúc hit của Vpop.

K-ICM tiến thêm một bước khi dần chứng minh được khả năng sáng tác.

Lê Bống chính là điểm nhấn giúp Chim quý trong lồng được nhắc đến trên mạng xã hội. Nữ dance sinh năm 1995 gây tranh cãi dữ dội khi thể hiện các điệu múa dân gian đương đại. Ê-kíp sản xuất phải ẩn hiển thị lượt like/dislike (thích/không thích MV), khi tỷ lệ dislike đã xấp xỉ 1/2 lượt like.

Chim quý trong lồng là sản phẩm chất lượng về góc độ âm nhạc. K-ICM làm tốt ở vai trò sáng tác, hòa âm phối khí, sản xuất âm nhạc và thu âm. Trong khi giọng hát sang, kỹ thuật của Văn Mai Hương đưa ca khúc của K-ICM lên vị thế khác.

Trong 11 MV của K-ICM từ đầu năm 2020, Chim quý trong lồng có chất lượng âm nhạc tốt nhất, được đầu tư hình ảnh mạnh nhất, và hiển nhiên phủ sóng mạnh nhất.

Với gần 4,5 triệu lượt xem sau một tuần, Chim quý trong lồng sớm vượt Lệ duyên tình, trở thành MV có lượt xem cao thứ 2 của K-ICM sau Ai mang cô đơn đi - hơn 100 triệu lượt xem - kể từ ngày chia tay Jack.

"Bỏ qua tất cả, không thể phủ nhận K-ICM làm nhạc tốt", một tài khoản bình luận bên dưới MV.

Thực tế, nam producer đã chứng minh tài năng bằng loạt bản hit trong hơn một năm qua. Nhưng Chim quý trong lồng là bước ngoặt để giúp K-ICM được công nhận từ khán giả, bởi anh mạnh dạn thử sức trong vai trò sáng tác và bước đầu gây ấn tượng.

Kay Trần, Vũ giờ thế nào?

MV Nắm đôi bàn tay có dấu hiệu hạ nhiệt trong khoảng một tuần gây sốt. Trong 24 giờ, MV mới của Kay Trần hút 6 triệu lượt xem.

Sức hút của Nắm đôi bàn tay chưa mạnh mẽ như kỳ vọng. Nhưng 17 triệu lượt xem tính đến hiện tại là con số khá thành công với bước khởi đầu của Kay Trần trong vai trò nghệ sĩ độc quyền của M-TP Entertainment.

MV có đòn bẩy rất tốt từ việc được sản xuất bởi ê-kíp của Sơn Tùng M-TP. Chính Sơn Tùng sáng tác ca khúc, quản lý dự án, góp giọng và diễn xuất trong vài phân đoạn của Nắm đôi bàn tay.

Nhưng bước can thiệp quá sâu từ Sơn Tùng cũng là "lợi bất cập hại" cho nghệ sĩ của mình. Kay Trần hưởng lợi từ sức hút của Sơn Tùng, dễ dàng được quan tâm. Nhưng Kay Trần trong Nắm đôi bàn tay được cho là một phiên bản không khác Sơn Tùng.

Khán giả đã nhắc tới Nắm đôi bàn tay như một sản phẩm mang đậm dấu ấn Sơn Tùng. Trong khi giá trị đọng lại từ cái "chất" của Kay Trần không đáng kể.

Cú bắt tay giữa Sơn Tùng và Kay Trần bước đầu thành công về yếu tố tạo hiệu ứng.

Happy For You của Vũ kết hợp cùng Lukas Graham nhận gần 7,5 triệu lượt xem sau 2 tuần - không phải con số quá cao - nhưng Happy For You được nhắc đến như một nét chấm phá của nhạc Việt trong năm 2021.

"Hoàng tử Indie" kết hợp Lukas Graham trong Performance Video Happy For You. Lukas Graham đã phát hành loạt sản phẩm nổi danh trên làng nhạc, trong đó ca khúc 7 Years ra mắt năm 2015 đã nhận hơn 1 tỷ lượt xem.

Chất giọng ngọt ngào của Vũ hòa quyện cùng Lukas Forchhammer - trưởng nhóm Lukas Graham. "Hoàng tử Indie" cất giọng trong cả phần tiếng Anh và tiếng Việt, mọi yếu tố đều chỉn chu. Forchhammer vẫn thể hiện chất giọng đẳng cấp, nhất là với nốt luyến "for you".

Lukas Graham ra mắt MV Happy For You hôm 14/5. Sau đó, Vũ cover trên nền nhạc guitar. Ban nhạc pop Đan Mạch đã chủ động liên hệ "Hoàng tử Indie" để thực hiện bản song ca với Lukas Graham. Từ thành công của Performance Video Happy For You, khán giả kỳ vọng có màn kết hợp thật sự trong ca khúc mới giữa Vũ và Lukas Graham.

Sau cú bắt tay giữa Sơn Tùng và Snoog Dogg, Vũ là cái tên tiếp theo song ca cùng nghệ sĩ tầm cỡ thế giới. Ngày 23/7, nữ rapper Pháo dự kiến phát hành phiên bản Hai phút hơn, kết hợp cùng rapper Tyga. Đây được xem là "cú nổ" cho rap Việt, bởi Tyga đang là rapper tầm cỡ thế giới và từng nhận giải Grammy.