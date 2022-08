Cuộc đào thoát khỏi casino Campuchia: ‘Ở lại chỉ có đường chết’

Ngày 20/8, cơ quan chức năng tỉnh An Giang vẫn đang làm rõ vụ hơn 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia sau đó lội sông, vượt biên về Việt Nam.

Trở về từ “địa ngục casino” ở Campuchia, nhóm người này vẫn bị ám ảnh, không tin mình còn sống để trở về Việt Nam.

Chị Trang (22 tuổi, quê Kiên Giang) kể vợ chồng chị được một người bạn giới thiệu cho công việc nhẹ, thu nhập cao ở Campuchia.

“Thấy hai vợ chồng tôi không có việc làm, người bạn đó giới thiệu qua Campuchia làm game. Đến khi vào một công ty, vợ chồng mới dò hỏi thì được trả lời 'đã bị bán, muốn về nước phải trả phí 2.600 USD '. Chồng tôi làm không đủ chỉ tiêu nên bị đánh, đưa lên lầu 8 chích điện, 3 ngày mới cho xuống…”, chị Trang kể lại và cho biết, công việc thực chất của mình là sử dụng nick ảo để mời gọi người khác tham gia game hẹn hò, dụ dỗ người khác nạp tiền.

Vẫn theo lời chị Trang, chồng chị bị đưa lên lầu 8, sau đó bị 3 thanh niên còng tay vào ghế, chích điện khắp cơ thể. “Tôi chứng kiến nhiều người bị hành hạ, đánh đập do không đạt chỉ tiêu”, chị Trang nói.

Không chịu nổi cuộc sống "địa ngục", nhóm hơn 40 người, trong đó có vợ chồng chị Trang, bàn bạc kế hoạch trốn về Việt Nam. “Chúng tôi biết chuyện đào thoát như vậy rất nguy hiểm, nhưng không còn lựa chọn nào khác vì chỉ có về mới có cơ hội sống chết, còn ở lại chỉ có con đường chết”, chị Trang nói.

Ngồi bên cạnh, người bạn cùng vượt biên về Việt Nam với chị Trang nói thêm: “Mỗi ngày, chúng tôi phải làm việc 14 giờ, không được cho ăn cơm”.

Cuộc đào thoát được nhóm hơn 40 người bàn bạc hai đêm liền. Qua bàn bạc, họ quyết định đào thoát vào buổi sáng vì khi đó casino lơ là, ít người túc trực.

Sáng 18/8, sau khi vào ca làm được khoảng một tiếng, nhóm hơn 40 người xông ra cửa. Khi đó, thanh niên sẽ tấn công nhóm bảo vệ cho phụ nữ ở phía sau xông ra. Tuy nhiên, họ bị các bảo vệ to lớn cầm gậy đuổi đánh. Nhóm người nhảy xuống sông bơi về phía Việt Nam. Song, một người không may bị chúng bắt lại.

Đặc biệt, có vài người không biết bơi nhưng vẫn liều mạng nhảy xuống dòng nước chảy xiết, họ được những người bơi giỏi kèm vào bờ.

Sau khi bơi sang bờ Việt Nam, họ được chăm sóc ở Nhà Văn hóa xã Đa Phước, huyện An Phú.

D.T.H. (27 tuổi, quê Hậu Giang), run rẩy kể được một người bạn giới thiệu sang Campuchia “làm việc trên máy tính, ngồi máy lạnh”, với mức lương 900 USD /tháng.

“Tôi sang Campuchia hồi tháng 6, do làm không đủ chỉ tiêu nên bị đe dọa chích điện. Do là người mới nên tôi được tha, chứ nhiều người làm lâu họ bị đánh đập, chích điện dã man”, H. kể lại.

Nhóm 40 người được bố trí ở tại Nhà Văn hóa xã Đa Phước, huyện An Phú. Ảnh: Bộ đội biên phòng.

Nhóm người đào tẩu thành công về Việt Nam đã hai ngày qua không ngủ được vì vui, thoát được "địa ngục".

Song, họ cũng lo cho một người bị bắt và ngóng chờ thông tin một người khác được cho bị mất tích khi bơi qua sông.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết Công an tỉnh đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các ngành chức năng làm rõ vụ 40 người chạy trốn khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam.

Theo đại tá Nơi, những người này khai bị một số đối tượng dụ dỗ qua Campuchia làm việc nhẹ, lương cao. Họ được đưa vào các casino, buộc làm việc quá sức, quá giờ, không trả lương đầy đủ. Từ đó, nhóm người này bàn bạc vượt biên về Việt Nam.