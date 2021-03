Cuộc đại di cư khỏi Tokyo của người Nhật

Thời gian dịch bệnh bùng phát, hàng trăm nghìn cư dân quyết định rời khỏi Tokyo (Nhật Bản) để tìm kiếm nơi ở rẻ và bớt đông đúc hơn.

Tổng cộng 401.805 người rời Tokyo vào năm 2020 - con số lớn nhất kể từ khi dữ liệu lần đầu tiên về số người rời thành phố được công bố vào năm 2014, theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản.

Báo cáo của Nikkei Asia cho thấy những lo ngại về dịch Covid-19 cùng với nhiều lựa chọn cho công việc từ xa đã khiến hàng trăm nghìn người chuyển ra khỏi thành phố nhằm tìm kiếm nơi ở rẻ và ít đông đúc hơn, Insider đưa tin.

Dịch bệnh bùng phát, phải làm việc từ xa khiến nhiều người chọn rời Tokyo để tìm nơi ở rẻ và ít đông đúc hơn. Ảnh: Reuters.

Số người chọn rời khỏi thủ đô đã tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, số người chuyển đến đây cũng giảm kỷ lục.

Nikkei Asia cho biết các khu vực như Kanagawa, tỉnh ven biển lân cận phía nam Tokyo, là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn thay đổi môi trường nhưng cần duy trì việc làm tại thành phố.

Nhưng đối với một số người, thời gian làm việc và sống ở Tokyo đã kết thúc.

Yoshiko Akiyama (32 tuổi) làm việc trong ngành nghệ thuật và thiết kế và đã "work from home" hơn một năm nay.

6 tháng trước, cô đóng gói đồ đạc tới Himeji, thành phố ở tỉnh miền núi Hyogo. Trước khi rời đi, Akiyama sống và làm việc ở Tokyo được 15 năm.

"Trong thời gian dịch bệnh bùng phát, tôi sống một mình ở Tokyo. Bị mắc kẹt trong căn hộ cả ngày khiến tôi phải xem xét lại ưu tiên của mình. Tôi tự hỏi tại sao phải trả quá nhiều tiền để thuê và ở một nơi nhỏ bé như vậy, trong khi còn lựa chọn ở nhiều thành phố khác", cô nói với Insider.

Akiyama hiện sống một căn hộ lớn gấp đôi phòng trọ ở Tokyo và cô vui vì nay đã có chỗ để nuôi mèo.

Thực tế, Nhật Bản có chính sách khuyến khích người dân chuyển ra khỏi Tokyo trong một thời gian. Năm 2018, chính phủ nước này từng xem xét cấp các khoản trợ cấp cho những người sẽ chuyển đến các tỉnh khác.

Xu hướng về việc di cư giữa các thành phố cũng diễn ra tại Mỹ. Đại dịch Covid-19 được cho là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng di cư ồ ạt ra khỏi các thành phố như New York và Los Angeles, nhiều công nhân đã chọn quay trở lại các bang của họ hoặc các thành phố ít đông đúc hơn.

Một bài viết của CNN Business vào tháng 2/2021 cho rằng nguyên nhân của việc di chuyển khỏi các thành phố lớn là chi phí sinh hoạt, thuế suất cao và môi trường chính trị.

Bài viết cũng dự đoán rằng các bang như New York, Illinois và New Jersey có thể tiếp tục chứng kiến ​​người dân chuyển đi nơi khác. Ngày càng có nhiều người cân nhắc việc chuyển đến các bang ít dân cư hơn như Idaho, North Carolina, Maine, New Hampshire và Alabama.