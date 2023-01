Cuộc đại chiến phim Tết 2023 ở showbiz Trung Quốc

Thị trường phim Tết 2023 ở Trung Quốc được đánh giá nhộn nhịp với nhiều tác phẩm đáng xem. Tuy nhiên, bối cảnh dịch bệnh lại gây thách thức cho nhà làm phim và phát hành.

Thị trường điện ảnh Tết Nguyên đán 2023 ở Trung Quốc có sự góp mặt của 7 bộ phim. Nhìn vào loạt phim chiếu Tết năm nay, công chúng có thể hình dung về bàn tiệc với nhiều món ăn hấp dẫn khác nhau, thể loại đa dạng từ khoa học viễn tưởng, hành động cổ trang, hài hước đến tình cảm. Các tác phẩm đều có điểm mạnh sở hữu tên tuổi ngôi sao hàng đầu.

Sự dũng cảm của nhà làm phim Hoa ngữ

Theo Sina, Trung Quốc đang trải qua làn sóng lây nhiễm Covid-19 kể từ khi nới lỏng chính sách phòng, chống dịch nghiêm ngặt. Việc dịch bệnh bùng phát ở các thành phố lớn được dự đoán ảnh hưởng đến nhu cầu và phương thức xem phim của đại chúng trong dịp Tết Nguyên đán.

Mùa phim Tết Dương lịch vào đầu năm 2023 vừa qua chứng kiến sự trống vắng của phòng vé Trung Quốc, với chỉ một phim hài Người chồng tuyệt vọng công chiếu mới. Cuộc cạnh tranh khó cân sức với Avatar: The Way of Water và tình hình bệnh dịch căng thẳng khiến nhiều nhà sản xuất, điển hình là Long Mã tinh thần của Thành Long, quyết định hoãn ra mắt tác phẩm.

Lưu lạc địa cầu 2 của Ngô Kinh, Lưu Đức Hoa và Mãn giang hồng do Thẩm Đằng, Dịch Dương Thiên Tỉ đóng chính được dự đoán dẫn đầu phòng vé Trung Quốc mùa phim Tết. Ảnh: Sina.

Theo Sohu, 7 phim điện ảnh cùng ra mắt vào Tết Nguyên đán cho thấy sự cố gắng và mạo hiểm của nhà sản xuất lẫn nhà phát hành Trung Quốc. Đạo diễn Quách Phàm cho biết không thể vì khó khăn tạm thời mà đóng băng toàn bộ ngành phim ảnh. Ngay cả trong dịch bệnh, ông vẫn để Lưu lạc địa cầu 2 ra mắt để phục vụ khán giả.

Vì vậy, phòng vé mùa phim Tết Nguyên đán năm nay được dự đoán là cuộc đua sôi động dù vẫn còn đó nỗi lo dịch bệnh. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho biết chưa thể dự đoán chắc chắn 100% tác phẩm nào sẽ đoạt "ngôi vương" vì thị hiếu khán giả có nhiều biến động trong thời dịch.

Trước mắt, họ cho rằng Lưu lạc địa cầu 2 của Ngô Kinh, Lưu Đức Hoa có tiềm năng lớn để giành vị trí quán quân, với doanh thu khoảng 420- 566 triệu USD . Theo sau là Mãn giang hồng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, thu về 220- 520 triệu USD . Và phim cuối cùng nằm trong top 3 doanh thu là Vô danh do Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác đóng chính, với tổng phòng vé 52- 96 triệu USD .

Hàng loạt "ông lớn" đối đầu

Lưu lạc địa cầu 2 của đạo diễn Quách Phàm là phim đầu tiên công bố ra mắt mùa Tết. Tác phẩm khoa học - viễn tưởng này được xem là "ngựa chiến" khi sở hữu cặp ông hoàng phòng vé của điện ảnh Trung Quốc Đại lục và Hong Kong là Ngô Kinh - Lưu Đức Hoa.

Theo đạo diễn Quách Phàm, Lưu lạc địa cầu 2 mang đến trải nghiệm hình ảnh trực quan, âm thanh gây sốc và choáng ngợp cho khán giả. Phim tạo ra kỹ xảo điện ảnh về không gian của nhà du hành vũ trụ "như thật", đạt trình độ tương đương Hollywood.

Lưu lạc địa cầu 2 được kỳ vọng lặp lại thành tích của phần 1, tiếp tục giữ danh hiệu phim ăn khách nhất mùa Tết Nguyên đán. Dự án đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu hơn 700 triệu USD . Ba năm trước, phần 1 thành công rực rỡ, bán được hơn 692 triệu USD tiền vé.

Thị trường phim Tết Trung Quốc năm nay sôi động với đa dạng thể loại. Ảnh: QQ.

Tác phẩm đe dọa đến vị trí quán quân phòng vé của Lưu lạc địa cầu 2 là Mãn giang hồng do Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Tác phẩm quy tụ dàn sao hùng hậu lên đến 19 người, bao gồm 5 nghệ hài hàng đầu, 5 nàng Mưu nữ lang thế hệ mới và 9 diễn viên nổi tiếng được "quốc sư điện ảnh Trung Quốc" tinh tuyển. Trong đó Thẩm Đằng và Dịch Dương Thiên Tỉ là át chủ bài của tác phẩm.

Mãn giang hồng lấy bối cảnh vào thời Thiệu Hưng nhà Nam Tống. Phim kể về tinh thần trung nghĩa, không màng sống chết của nhóm nghĩa sĩ dẫn đầu là tiểu binh Trương Đại (Thẩm Đằng) và phó tướng Tôn Quân (Dịch Dương Thiên Tỉ). Cả hai vô tình bị cuốn vào vụ án sứ giả nước Kim bị giết hại. Họ nhận lệnh truy tìm kẻ sát hại sứ giả, lấy lại bức thư có chứa cơ mật. Trong quá trình này, cả hai phát hiện âm mưu phản quốc của Tần Cối (Lôi Giai Âm) phía sau vụ án.

Mãn giang hồng của Trương Nghệ Mưu mang màu sắc hành động kịch tính, hình ảnh giàu nghệ thuật. Tuy không quá phù hợp với không khí mùa Tết, tác phẩm vẫn được đánh giá giữ vai trò đầu tàu phòng vé cùng Lưu lạc địa cầu 2.

Mới đây, Forbes liệt Mãn giang hồng vào top 25 phim điện ảnh được mong đợi nhất thế giới trong năm 2023. Tác phẩm do Trương Nghệ Mưu sản xuất là phim Trung Quốc duy nhất có mặt trong danh sách của Forbes.

Tác phẩm đáng chú ý thứ 3 là Vô danh của Vương Nhất Bác, Lương Triều Vỹ. Phim có đề tài chiến tranh, lấy bối cảnh Trân Châu cảng vào tháng 12/1941. Vô danh kể về sự mạo hiểm mạng sống của những điệp viên ngầm để gửi tin tình báo, bảo vệ đất nước. Bộ phim là ẩn số tiềm tàng trong cuộc đua phòng vé khi sở hữu Vương Nhất Bác - nam thần tượng 9X có lượng fan đông đảo bậc nhất Trung Quốc.

Hoán đổi cuộc đời là phim hài giả tưởng duy nhất ra rạp trong mùa phim Tết năm nay. Nội dung xoay việc Trọng Đạt (Lôi Giai Âm) vô tình bị hoán đổi thân xác với với cậu thiếu niên Lục Tiểu Cốc (Trương Hựu Hạo) sau cuộc hẹn hò gượng ép với Kim Hảo (Trương Tiểu Phỉ). Đáng chú ý, Lục Tiểu Cốc cũng là người có tình cảm với Kim Hảo. Sau đó, Trọng Đạt và Lục Tiểu Cốc trải qua vô số tình huống trớ trêu, cười ra nước mắt trong quá trình tìm cách tráo đổi lại thân xác.

Vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ, Ngô Kinh và Hứa Ngụy Châu xuất hiện trong Bóng bàn Trung Quốc: Cuộc phản kích nguy hiểm. Phim dựa trên câu chuyện có thật của đội tuyển bóng bàn Trung Quốc. Họ từ chỗ sa sút đã có cú lội ngược dòng đi đến hoàng kim vào những năm 1990.

Hai tác phẩm còn lại là phim hoạt hình Thâm hải (tạm dịch: Biển sâu) và Boonie Bears: Guardian Code. Trong đó Thâm hải là dự án được thực hiện bởi đạo diễn Điền Hiểu Bằng.

Tác phẩm là câu chuyện lạc vào thế giới đại dương mênh mông và trải qua hành trình khám phá độc nhất vô nhị trong cuộc đời của cô bé Sam Tú. Thâm hải sử dụng hiệu ứng hạt mực để tạo ra thế giới 3D tiêu chuẩn cao, vượt qua trí tưởng tượng của con người. Đạo diễn Điền Hiểu Bằng cho biết Thâm hải mất đến 7 năm mới hoàn thành.