Cuộc đại bùng nổ về giấy

Mức tiêu thụ giấy ở Mỹ đã gia tăng 126% trong vòng 20 năm qua. Ảnh: World Atlas.

Năm 1975, tờ Bloomberg Business Week đăng tải một bài viết có nhan đề “Văn phòng của tương lai”, trong đó CEO đương nhiệm của Xerox là George E Pake đã đưa ra dự đoán rằng máy vi tính “sẽ thay đổi văn phòng làm việc như máy bay phản lực đã cách mạng hóa lĩnh vực vận tải”.

Lời dự đoán này của ông đã đúng xét ở nhiều khía cạnh, nhưng thật trớ trêu thay cho vị lãnh đạo của một công ty sản xuất máy photocopy, ông lại phán đoán sai khi cho rằng màn hình máy vi tính sẽ đặt dấu chấm hết cho những tờ giấy.

Sự dễ dàng khi photocopy làm gia tăng mức độ sử dụng giấy trong văn phòng là điều dễ hiểu, nhưng điều đáng ngạc nhiên là sự kết hợp giữa xu hướng máy in gia dụng giảm giá mạnh và sự trỗi dậy của mạng lưới toàn cầu World Wide Web lại thúc đẩy sức tiêu thụ giấy tăng thêm nữa.

Một bản báo cáo công bố năm 1999 đưa ra ước tính rằng tại thời điểm đó, mỗi năm một người dân Bắc Mỹ trung bình tiêu thụ 11.916 tờ giấy và người châu Âu 7.280 tờ; lượng tiêu thụ giấy trên toàn cầu mỗi năm cũng tăng từ khoảng 250 triệu tấn vào năm 1990, thời điểm sau khi mạng lưới toàn cầu ra đời, lên 400 triệu tấn vào năm 2010. Nhìn chung, mức tiêu thụ giấy ở Mỹ đã gia tăng 126% trong vòng 20 năm qua.

Khi càng dễ dàng tiếp cận thêm nhiều thông tin qua máy vi tính, hóa ra chúng ta lại muốn in những thông tin đó ra giấy. Vì sao vậy? Không có câu trả lời nào chắc chắn cả, nhưng việc sách in vẫn tiếp tục được ưa chuộng sau khi ebook ra đời cho thấy hiện tượng này có thể phần nào xuất phát từ khía cạnh tâm lý học xoay quanh thói quen đọc.

Nhiều người trong chúng ta thực sự thích cảm giác khi được tiếp xúc một trang giấy và điều này không phải là không có lý do; nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng mức độ đọc hiểu trên giấy in cao hơn so với trên màn hình thiết bị số.

Cuối cùng, điều được trông đợi từ lâu đã đến: mức tiêu thụ giấy văn phòng bắt đầu giảm từ năm 2008, nhưng với tốc độ tương đối chậm là khoảng 2-3% một năm. Nhưng trong thế giới đang phát triển, mức tiêu thụ giấy lại đang có xu hướng gia tăng, kèm theo đó là sự gia tăng về doanh số bán các loại máy in văn phòng và máy in gia dụng.

Để đáp ứng mức nhu cầu hiện tại về giấy, ước tính mỗi năm có khoảng 4 tỷ cây bị chặt hạ ở khắp nơi trên thế giới. Con số này tương đối khó hình dung, vì thế chúng ta có thể xem xét các dữ liệu thống kê đáng kinh ngạc sau đây: theo thông tin được cung cấp, lượng giấy cần dùng để in một số báo ra ngày chủ nhật của tờ The New York Times tương đương với 75.000 cây bị chặt hạ và nếu như toàn bộ số độc giả đọc báo ở Mỹ tái chế dù chỉ 1/10 lượng báo mà họ đọc mỗi năm, thì riêng hành động này cũng đã cứu sống được 25 triệu cây.