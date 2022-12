Cuộc chuyển giao quyền lực trong gia tộc vua sòng bạc Macau

Thời gian qua, Hề Mộng Dao đồng hành cùng bà Lương An Kỳ trong chuyến thị sát doanh nghiệp, sự kiện thương mại quan trọng. On cho rằng Lương An Kỳ đang giúp con dâu tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn như cách bà từng học hỏi từ ông Hà Hồng Sân. Trước mắt, Hề Mộng Dao được giao quyền quản lý khách sạn hạng sang The Karl Lagerfeld ở Macau. Bất động sản này trị giá 39 tỷ HKD ( 5 tỷ USD ), giữ vai trò cốt lõi trong việc kinh doanh của gia tộc họ Hà.