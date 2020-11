Cuộc chiến không khoan nhượng của các dịch vụ xem phim online

Các ông lớn của ngành dịch vụ trực tuyến phải dùng chiến lược để tranh giành khán giả trong giai đoạn bùng nổ hiện nay.

Năm nền tảng cung cấp dịch vụ xem video trực tuyến lớn nhất (Big Five) gồm Netflix, HBO Max, Amazon, Apple+ và Disney+ đang tăng tốc trong cuộc đua giành khán giả. Mỗi công ty đều đang nắm trong tay những quân át chủ bài độc đáo và dự định tung ra trong tương lai gần

Netflix đầu tư vào các dự án tự sản xuất

Năm 2021 tiếp tục chứng kiến một cuộc bùng nổ của các nội dung gốc (original content) trên Netflix, đó là lời khẳng định của đồng giám đốc điều hành Reed Hastings. Nhân vật có thế lực của Netflix thừa nhận rằng đại dịch ảnh hưởng khá lớn tới quá trình sản xuất các bản gốc của hãng, nhất là ở Mỹ, nhưng chắc chắn, số lượng vẫn sẽ tiếp tục tăng lên.

Trả lời phỏng vấn của Variety, Hasting nói rằng số lượng không tăng nhiều như dự báo ban đầu do đại dịch nhưng về cơ bản vẫn tiếp tục tăng lên hàng năm.

Trong giai đoạn mới, Netflix tiếp tục đầu tư vào thế mạnh là các series truyền hình nguyên bản. Ảnh: Netflix.

Netflix bắt đầu tăng tốc sản xuất ở thị trường châu Âu và châu Á để cân bằng lại với số lượng sản xuất giảm đi ở thị trường Bắc Mỹ.

Theo Quartz, năm 2018, Netflix đã phát hành khoảng 1500 giờ nội dung tự sản xuất, bao gồm các show truyền hình, phim điện ảnh và nhiều chương trình giải trí khác. Năm 2019, họ sản xuất 371 show truyền hình và phim gốc ở Mỹ. Trong năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn hơn, họ vẫn phát hành từ 40-50 bản gốc mới (hoặc phần tiếp theo của các bản gốc đã phát hành các năm trước đó) mỗi tháng.

Nguồn nội dung gốc dường như không bao giờ kết thúc của Netflix là một trong những lợi thế lớn nhất của hãng trực tuyến này. Và Reed Hastings hoàn toàn có đủ tự tin để tiếp tục dẫn đầu thị trường trong phân khúc trực tuyến.

Trong số những show truyền hình át chủ bài sắp tới, Netflix kỳ vọng vào Avatar: The Last Airbender, một trong những series có tiềm năng trở thành bản gốc ăn khách nhất sau Stranger Things.

Họ cũng đã có được thỏa thuận để khai thác bản quyền Narnia Universe của nhà văn C.S. Lewis dưới nhiều hình thức khác nhau trong những năm tới.

Và để cạnh tranh với những vũ trụ siêu anh hùng của các dịch vụ trực tuyến khác (Disney+ có Marvel và HBO Max tiếp cận một phần của DC Universe), Netflix cũng đã có bản quyền trong tay để khai thác các tác phẩm của Millarworld.

Mark Millar là một tác giả truyện tranh kỳ cựu người Scotland, từng hợp tác với Marvel Universe trong một số tựa phim ăn khách như Kingsman hay Kickass.

Nhờ có hợp đồng với Mark Millar, Netflix sẽ tiếp cận bản quyền của nhiều tác phẩm tiềm năng để tạo thành một vũ trụ Millarworld trong tương lai gần. Dự án gần nhất là Jupiter’s Legacy, dự kiến phát hành vào cuối năm 2020.

Với khán giả yêu thích những tác phẩm văn chương kinh điển, Netflix hoàn toàn tự tin với series truyền hình Trăm năm cô đơn chuyển thể từ tiểu thuyết hiện thực huyền ảo cùng tên của tác giả Gabriel García Márquez.

Trước đây, Márquez đã nhiều lần từ chối bán bản quyền chuyển thể cho nhiều hãng phim lớn ở Hollywood, bởi ông không tin đạo diễn nào có thể chuyển tải được sự phức tạp của cốt truyện hay bị Anh hóa ngôn ngữ Tây Ban Nha ở cuốn tiểu thuyết, mà sự thất bại của Tình yêu thời thổ tả là ví dụ điển hình.

Sau khi Márquez qua đời, các con của ông đã quyết định bán bản quyền cuốn tiểu thuyết kinh điển này cho Netflix, với điều kiện là phim phải nói tiếng Tây Ban Nha, bối cảnh diễn ra ở Colombia và họ phải giữ vai trò điều hành sản xuất.

Cho dù rất nhiều khán giả của tác phẩm văn chương này vẫn nghi ngờ chất lượng của series chuyển thể, Netflix vẫn tự tin khi có trong tay bản quyền của một trong những cuốn tiểu thuyết kinh điển mà nhiều hãng khác khát khao có được.

HBO Max tập trung vào thể loại giả tưởng, siêu anh hùng

HBO Max là một đối thủ mà Netflix phải dè chừng nhờ chất lượng nội dung của các show truyền hình chất lượng. Trong cuộc đua tại mùa giải Emmy 2020, HBO đã vượt lên Netflix với các giải quan trọng nhất, ở cả mảng chính kịch (drama series) lẫn hài kịch (comedy series).

Và khi HBO Max – dịch vụ trực tuyến của HBO ra mắt vào đầu năm nay, hãng này có nhiều lợi thế để chinh phục khán giả trực tuyến nhờ một thư viện vô cùng ấn tượng các bộ phim, show truyền hình và phim tài liệu mà họ có bản quyền trước đây, cùng với các original content mà họ đang tăng tốc để sản xuất nhằm chiếm lĩnh thị phần khán giả bên cạnh các ông lớn như Netflix, Amazon, AppleTV+ và Hulu.

Phiên bản Justice League của Zack Snyder là một trong các bom tấn được HBO Max ấp ủ trong năm 2021. Ảnh: Warner Bros.

Trong số các bản gốc mà HBO Max sản xuất và phát hành trực tuyến, họ có những con át chủ bài như Doom Patrol, hiện phát 2 mùa với 16 tập hay Raised by Wolves, mùa đầu tiên do Ridley Scott sản xuất và đạo diễn một phần.

Nếu Doom Patrol là một series kể về một nhóm người có siêu năng lực đạt được sức mạnh nhờ những hoàn cảnh bi thảm thì Raised by Wolves lại là một series khoa học giả tưởng lấy bối cảnh ở một hành tinh xa xôi, nơi người máy có nhiệm vụ nuôi dạy con người khi Trái đất đã không còn phù hợp để sinh sống.

Với dòng chính kịch, một thế mạnh có sẵn, HBO Max đang tự tin với The Undoing do hai ngôi sao điện ảnh tên tuổi là Nicole Kidman và Hugh Grant đóng chính, kể về những bí mật và dối trá khiến một gia đình thượng lưu ở Manhattan phải đối mặt với sự sụp đổ khi sự thật được phơi bày.

HBO Max cũng đầu tư kinh phí lớn cho đạo diễn Robert Zemeckis để làm lại bộ phim giả tưởng The Witches để phát trực tuyến, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên viết năm 1983 của nhà văn Roald Dahl với một dàn sao như Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci và Chris Rock.

The Witches được phát hành trên kênh HBO Max ở Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 10 năm 2020, trong khi ở một số thị trường quốc tế, nó được phát hành tại các rạp chiếu vào ngày 28/10.

Phim nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ các nhà phê bình, hầu hết đều cho rằng kém hơn bản ra mắt năm 1990 của đạo diễn Nicolas Roeg, mặc dù đều đánh giá màn diễn xuất ấn tượng của Anne Hathaway.

Amazon Prime ấp ủ phim truyền hình về Trung Địa

Giống như Netflix, Amazon cũng đầu tư mạnh vào nội dung gốc để tăng thị phần người tiêu dùng cho dịch vụ trực tuyến Amazon Prime hoặc mua lại bản quyền của những tác phẩm đình đám nhằm chinh phục khán giả.

Series phim truyền hình Chúa Nhẫn của Amazon gây tò mò và háo hức với cộng đồng người hâm mộ J.J.R Tolkien. Ảnh: Outnow.

Hai bộ phim lớn mà họ giành được quyền phát hành trực tuyến nhờ thỏa thuận bản quyền cao kỷ lục là Borat 2, mới phát hành ngày 23/10 vừa qua và Coming 2 America vào dịp Giáng sinh sắp tới.

Đây được xem là quyết định khôn ngoan của Amazon Prime vì thương hiệu của hai bộ phim này đều đã được khẳng định nhờ phần trước cực kỳ thành công của chúng.

Với nội dung bản gốc, Amazon đã mua bản quyền The Lords of the Rings để thực hiện series truyền hình với giá thương thảo lên tới 250 triệu USD vào cuối năm 2017. Họ cũng cam kết sản xuất 5 mùa với số tiền đầu tư ít nhất 1 tỷ USD , biến loạt phim này trở thành series truyền hình đắt đỏ nhất từ trước đến nay.

The Lords of the Rings series do Amazon sản xuất sẽ được phát trên dịch vụ trực tuyến Prime Video, lấy bối cảnh là Thời đại thứ 2 của vùng đất Trung địa, diễn ra trước các sự kiện của loạt phim điện ảnh do Peter Jackson đạo diễn khoảng 2 thập niên trước. Loạt phim đồ sộ này do Amazon Studios sản xuất, hợp tác với Tolkien Estate and Trust, HarperCollins và New Line Cinema.

Quá trình sản xuất bắt đầu vào tháng 2 năm 2020 tại Auckland, New Zealand, sau các cuộc đàm phán giữa Amazon và chính phủ New Zealand để đảm bảo loạt phim có thể được sản xuất tại quốc gia nơi bộ ba phim được thực hiện trước đây. Việc sản xuất đã bị đình lại vào tháng 3 do đại dịch COVID-19, nhưng đã được nối lại vào tháng 9.

Mùa đầu tiên của series The Lords of the Rings dự kiến sẽ phát hành trên Prime Video vào năm 2021. Đây là dự án tầm cỡ nhất mà một dịch vụ trực tuyến đầu tư và sản xuất với tham vọng giành thị phần khán giả từ các đối thủ lớn.

AppleTV + và Disney+ gia tăng số lượng phim mới

Hai đối thủ lớn cuối cùng trong Big Five của thị trường dịch vụ trực tuyến hiện nay là Apple TV+ và Disney +

Động thái rõ ràng nhất cho thấy Apple TV+ đầu tư mạnh vào thị trường trực tuyến là việc họ bỏ tới 200 triệu USD cho Martin Scorsese đạo diễn bộ phim điện ảnh Killers of the Flower Moon.

Phim chuyển thể từ tác phẩm cùng tên kể về những vụ giết người tại Osage những năm 20 của thế kỷ trước, dẫn đến sự ra đời của FBI sau đó. Hai ngôi sao lớn chuyên hợp tác với Martin Scorsese là Leonardo DiCaprio và Robert De Niro sẽ đóng vai chính trong phim.

Disney+ đang dày công đầu tư cho các TV series về siêu anh hùng Marvel. Ảnh: Disney.

Apple TV+ cũng hợp tác với các hãng phim độc lập tên tuổi để sản xuất hoặc giành quyền phát hành trực tuyến với tham vọng đua tranh trong các mùa giải thưởng cuối năm.

Trong số đó, On the Rocks là bộ phim đầu tiên mà Apple hợp tác với A24 do Sofia Coppola đạo diễn và Bill Murray đóng chính còn Sharper, dự án hợp tác khác với A24 do Julianne Moore thủ vai, lấy bối cảnh thế giới của tầng lớp siêu giàu ở Manhattan.

Các tựa phim lớn mà Apple TV+ sản xuất và phát hành trực tuyến trong năm tới có Emancipation do Antoine Fuqua đạo diễn và Will Smith đóng chính; Palmer – một bộ phim có sự tham gia của Justin Timberlake hay Snow Blind với Jake Gyllenhaal…

Trong các dự án sắp tới, có thể điểm những cái tên đạo diễn tài năng mà Apple hợp tác như Damien Chazlelle cho một drama series, một dự án khác chưa có tên với Alfonso Cuaron hay tiếp tục cộng tác với Martin Scorsese cho các dự án điện ảnh và truyền hình tiếp theo.

Disney+ mặc dù mới gia nhập thị trường trực tuyến nhưng cũng bắt đầu tăng tốc mạnh mẽ nhờ nguồn phim khổng lồ mà Walt Disney đã sản xuất hoặc có bản quyền khai thác từ xưa tới nay, trong đó có những bộ phim siêu anh hùng ăn khách nhất mọi thời đại thuộc Marvel Studios sản xuất hay những bộ phim hoạt hình chất lượng cao của Pixar.

Những show truyền hình hoặc bộ phim gốc được sản xuất để phát trên nền tảng trực tuyến của Disney+ vô cùng phong phú, từ các thương hiệu lớn mà họ có bản quyền như Future Star Wars Show với ít nhất 5 series khác nhau, Future Marvel Show với ít nhất 8 series đã được lên kế hoạch sản xuất, bao gồm Falcon and The Winter Soldier, WandaVision, Loki, Hawkeye hay Ms. Marvel…

Chỉ cần khai thác hai thương hiệu tỷ USD này, Disney+ gần như đã nắm được phần thắng trong tay nhờ lượng fan hùng hậu của chúng.