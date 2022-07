Cuộc chiến hồ bơi ở New York trong nắng nóng kỷ lục

Thời tiết cực đoan biến các hồ bơi sang trọng ở New York (Mỹ) thành địa điểm tiệc tùng hỗn loạn, gây ám ảnh cho những người chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh để giải nhiệt.

Ngày thứ 7 gần đây, khu vực chung trên sân thượng tại One North Four, tòa nhà cho thuê sang trọng ở Williamsburg, đặc kín người thích tiệc tùng lắc lư theo tiếng nhạc xập xình hay những ngôi sao mạng thả dáng trên phao bơi hình thiên nga.

Kevin (29 tuổi), cư dân tòa nhà và làm việc trong lĩnh vực bất động sản, dự định có ngày thư giãn bên hồ bơi giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm. Tuy nhiên, anh gần như không thể tìm được chỗ ngồi trên bờ, chứ chưa nói đến nhảy xuống nước.

“Không chỉ cư dân mà những ai biết trên này có hồ bơi chỉ cần đi bộ lên”, anh nói.

Với nhiệt độ tăng cao và hàng loạt cuộc tấn công của cá mập khiến các bãi biển địa phương kém hấp dẫn hơn, người dân New York đổ xô đến hồ bơi trong những tòa nhà sang trọng vào mùa hè này. Tuy nhiên, tình trạng quá tải đang gây ra xung đột trên khắp thành phố khi cư dân muốn tận hưởng làn nước tĩnh lặng gây chiến với những người thích tham gia tiệc bể bơi ngập trong rượu và nôn mửa, theo The New York Post.

Những hồ bơi đặc kín người thích tiệc tùng một cách vô trách nhiệm là nỗi ám ảnh của nhiều người New York vào hè này.

“Đó là tiện ích miễn phí cho tất cả”, Kevin nói về hồ bơi mà anh bỏ ra 65 USD /tháng để sử dụng, cùng với các tiện nghi khác trong tòa nhà như phòng tập yoga. Đó là chưa kể tiền thuê nhà 4.750 USD /tháng.

Kevin than thở về việc anh thậm chí không thể tìm được chiếc ghế nào vào cuối tuần trước khi đám đông mặc bikini tràn xuống nước.

Tại 420 Kent, một tòa nhà sang trọng khác ở Williamsburg, chai lọ thủy tinh từ hôm trước bị vứt bừa bãi trên sân thượng ngoài ở trời tầng 7 trong khi bữa tiệc chiều khác chỉ mới bắt đầu. Hành vi say xỉn trở thành vấn đề nhức nhối đến nỗi ban quản lý tòa nhà phải ra văn bản cảnh báo nhằm cố ngăn chặn đám đông quá khích.

“Khi mọi người tiệc tùng một cách vô trách nhiệm, những thứ bị bỏ lại sau cuộc chơi cản trở niềm vui của người khác. Hồ bơi và tiệc tùng không thể thiếu trong mùa hè nhưng không phải theo cách như vậy”, một cư dân nói.

Joseph Bonvouloir (26 tuổi), người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty quản lý tài sản, trả khoảng 300 USD /tháng để vào khu vực hồ bơi rộng lớn tại Equinox Hudson Yards. Đến nay, anh vẫn ám ảnh bởi sự đông đúc.

“Vào cuối tuần, nếu không có mặt ở đó lúc sáng sớm, tôi sẽ phải đợi khoảng 4 tiếng chỉ để có được một chiếc ghế”, anh phàn nàn.

Joseph Bonvouloir (áo đen) mất gần 4 tiếng để có được chiếc ghế dài để nằm tắm nắng trong hồ bơi.

Khung cảnh hỗn loạn này đang khiến một số người thuê nhà tháo chạy trước khi ký hợp đồng.

Tháng trước, Dennis Shirshikov (32 tuổi) đi tìm thuê căn hộ ở Upper West Side. Khi bước chân vào khu vực hồ bơi của một tòa nhà cao cấp ở Phố Tây 87th, anh bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt: người trẻ, người trung tuổi chen chúc, la hét xung quanh những lon bia rỗng la liệt trên sàn.

Ông bố trẻ không bao giờ có thể để các con của mình tham gia vào cảnh hỗn loạn này và tiếp tục tìm kiếm.

Tháng tới, anh sẽ chuyển đến tòa nhà gần Trung tâm Lincoln, nơi mọi thứ diễn ra văn minh hơn.

“Tôi sẽ bơi vài vòng sau giờ làm việc, thư giãn và ngồi trong im lặng. Mọi người cũng ở trong làn bơi riêng của họ”, Shirshikov nói.