Cuộc chiến giữa Britney Spears và cha

Bộ phim tài liệu “Framing Britney Spears” thuộc series "The New York Times Presents" khai thác sâu vụ mâu thuẫn giữa ngôi sao nhạc pop và người giám hộ.

Decider đưa tin Framing Britney Spears, tập sắp phát sóng thuộc chùm phim tài liệu The New York Times Presents, sẽ khai thác các sự việc diễn ra xoay quanh phong trào #FreeBritney (thả tự do cho Britney). Sự nghiệp đầy biến động của ngôi sao nhạc pop sẽ được đưa lên màn ảnh kèm những phân tích sâu, lý giải thành công cũng như chỉ ra gốc rễ sâu xa dẫn tới bi kịch hiện tại.

Framing Britney Spears ra đời chỉ vài năm sau khi bài báo tựa đề Is Britney Spears ready to stand on her own? (Liệu Britney Speara đã sẵn sàng tự lập?), thuật lại chi tiết cuộc sống bị người giám hộ kiểm soát nghiêm ngặt của nữ ca sĩ, được Times đăng tải.

Hình ảnh hạnh phúc trước đây của Britney Spears bên bố mẹ. Ảnh: Getty Images.

Từ năm 2008, Britney Spears đã sống dưới sự giám hộ của cha là ông Jamie Spears. Cha nữ ca sĩ có quyền kiểm soát toàn bộ tài sản, công việc cũng như sinh hoạt đời thường của cô.

“Chi tiêu vụn vặt nhất của Britney, như mua cốc cà phê hay trả phí nghe bài hát trên trang trực tuyến, đều được ghi chép tỉ mỉ trong các tài liệu trình trước tòa. Đây là một phần trong kế hoạch bảo vệ khối tài sản khổng lồ nữ ca sĩ kiếm được nhưng không có quyền sở hữu tối cao”, bài báo của Times viết.

Trong những năm qua, Britney Spears đã theo đuổi cuộc chiến pháp lý nhằm giải thoát bản thân khỏi sự giám hộ của cha. Cô từng đệ đơn yêu cầu gạch tên ông khỏi vị trí người giám hộ hợp pháp của con gái.

Framing Britney Spears hứa hẹn đào sâu vào mâu thuẫn xoay quanh việc giám hộ của Britney Spears, từ ngày còn là “công chúa nhạc pop” cho tới khi đánh mất hào quang. Bộ phim có sự góp mặt của nhiều nhân vật thân cận bên nữ ca sĩ, bao gồm hai vị luật sư đã “giúp cô gây dựng lại sự nghiệp trong và sau trận chiến pháp lý giành quyền kiểm soát cuộc đời mình”.

Ngày 22/1, trailer mới của bộ phim đã được công bố. Một trong các nhân vật được phỏng vấn trong phim đã nhận xét “cách chúng ta từng đối xử với cô ấy thật đáng khinh”. Bình luận bóng gió đề cập tới việc truyền thông đưa tin về cuộc khủng hoảng của Britney Spears năm 2007 và 2008.

“Cô ấy chấp nhận việc mình cần người giám hộ, nhưng không muốn cha đảm nhận công việc ấy”, một nhân vật trong phim bình luận về tranh chấp pháp lý giữa Britney Spears với cha. Một người khác lại nhận xét: “Khi kiếm được quá nhiều tiền, bạn bắt đầu nghi ngờ động cơ của những người xung quanh”.

Series The New York Times Presents lên sóng FX lần đầu tiên vào tháng 7/2020, khai thác nhiều chủ đề như đại dịch Covid-19 tại New York hay cái chết của Breonna Taylor. Framing Britney Spears là tập thứ sáu của series. Phim phát sóng ngày 5/2 trên kênh FX và dịch vụ xem video trực tuyến Hulu.