Cuộc chiến giành quyền lực mới ở TVB

Vấn đề lương thưởng, khủng hoảng gương mặt nghệ sĩ tài năng và mâu thuẫn quyền lực đang là những thách thức chờ đợi TVB giải quyết trong năm mới.

TVB từng là kinh đô phim truyền hình của châu Á. Thế nhưng, trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, nhà đài Hong Kong đang mất dần sức ảnh hưởng, bước vào thời kỳ sa sút. Các sản phẩm của đài không còn chiếm được ưu thế trên thị trường, kể cả sân nhà như thời điểm 1980-2000.

Bước sang năm 2021, TVB đang có những bước thay đổi để tìm lại hào quang, vực dậy đế chế trên đà suy thoái. Dẫu vậy, nhà đài vẫn phải đau đầu giải quyết một loạt vấn đề "kinh niên", gây bức xúc trong nội bộ.

Đổi mới nhân sự đầu não

Giữa tháng 1, Hứa Đào - Chủ tịch TVB gây chú ý với quyết định bổ nhiệm Tăng Chí Vỹ và Vương Tổ Lam vào vị trí quản lý cấp cao của đài.

Trong đó, Tăng Chí Vỹ sẽ gia nhập đội ngũ quản lý với chức danh phó tổng giám đốc và cố vấn đặc biệt cho ủy ban hành chính. Nam diễn viên chịu trách nhiệm quản lý tất cả chương trình giải trí của TVB.

Vương Tổ Lam được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo, hỗ trợ Tăng Chí Vỹ thực hiện các chương trình. Chức vụ và quyền hạn của cả hai có hiệu lực từ ngày 21/1.

Tăng Chí Vỹ và Vương Tổ Lam trở thành đầu não của TVB. Ảnh: HK01.

Theo Chủ tịch Hứa Đào, sự gia nhập của Tăng Chí Vỹ và Vương Tổ Lam vào bộ não cấp cao được kỳ vọng mang đến làn gió mới cho TVB, giúp đài nâng cao chất lượng nội dung, đặc biệt có thể mở rộng quan hệ hợp tác và lấy lại tầm ảnh hưởng ở thị trường giải trí Đại lục, Đài Loan.

Theo On, ngay khi về đài, Tăng Chí Vỹ đã áp đặt quyền lực lên nhiều hoạt động lớn nhỏ, kể cả lịch phát sóng phim. Truyền thông Hong Kong cho biết tài tử đã ý kiến cho tác phẩm Lực lượng phản ứng 2021 lên sóng sớm.

Ông còn lên kế hoạch đưa trò chơi truyền hình ăn khách Super Trio, Movie Buff Championship trở lại màn ảnh, tổ chức một cuộc thi nhảy đường phố quy mô lớn quy tụ các vũ công Đại lục cũng như Hong Kong. Ý tưởng đến sau khi nam diễn viên chứng kiến sức lan tỏa của những cuộc thi vũ đạo như Street Dance of China hay Hot Blood Dance Crew tại Đại lục.

Tăng Chí Vỹ thực hiện một loạt cải cách với đài sau khi nhậm chức. Ảnh: HK01.

"Tăng Chí Vỹ tin rằng các tiết mục vũ đạo này có thể giúp TVB thu hút ngược khán giả Đại lục. Rất nhiều ngôi sao của đài đã bày tỏ sự hứng thú và tranh nhau giành suất tham gia", nguồn tin tiết lộ.

HK01 cho biết ông đã đề xuất với Chủ tịch TVB mời quản lý cao cấp cũ Hứa Lệ Toàn trở về để cùng quản lý bộ phận, phát triển đài. Ngoài ra, Tăng Chí Vỹ còn dự định mời Hà Ly Toàn - được mệnh danh là "vua truyền hình Hong Kong", có quan hệ tốt với 3 hãng thu âm lớn Universal, Warner và Sony - làm cố vấn, chấn chỉnh hàng loạt show âm nhạc của TVB.

Nhóm "Kinh tuyến Đại lục" gồm Tiền Gia Lạc, Lâm Hiểu Phong, Kim Cang cũng đang đợi lệnh quay về giúp sức cho tân phó tổng giám đốc.

Nỗi lo mâu thuẫn quyền lực

Theo HK01, việc bổ nhiệm Tăng Chí Vỹ và Vương Tổ Lam bước đầu thổi làn gió mới, mang đến sự hứng khởi và nhiệt huyết cho toàn thể nhân sự trong đài. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn đó nhiều nỗi lo, nhất là sự o bế và tín nhiệm đặc biệt của Chủ tịch Hứa Đào với Tăng Chí Vỹ. Nhiều nghệ sĩ TVB cũng đã tranh thủ cơ hội lấy lòng ông.

Truyền thông cho biết trong Gala chào Xuân hôm 11/2, Giám đốc điều hành Lý Bảo An hoàn toàn lép vế, gần như bị bỏ quên trong sự kiện. Tăng Chí Vỹ được bao quanh bởi các quản lý cấp cao như Tăng Lệ Trân, Lạc Di Linh. Nam diễn viên thậm chí còn được xếp đứng ở vị trí trung tâm trong lúc chụp ảnh kỷ niệm.

Theo HK01, lúc Tăng Chí Vỹ phát lì xì tại chương trình, nhiều nghệ sĩ đã chen chân đến nhận vì muốn nói lời chào với sao nam. Trên truyền thông, họ khen ngợi và bày tỏ nguyện vọng được góp mặt trong dự án mới của ông.

Truyền thông và nghệ sĩ TVB vây quanh Tăng Chí Vỹ. Ảnh: HK01.

"Tôi cũng muốn tham gia nhiều gameshow hơn để cân bằng với lĩnh vực diễn xuất", hoa đán Thái Tư Bối ẩn ý. Hoa hậu Hong Kong - Phùng Doanh Doanh lại thẳng thắn: "Tôi hy vọng bản thân có một suất xuất hiện trong chương trình của anh ấy".

Trần Chí Vân, cựu Tổng giám đốc TVB cho biết việc nam nghệ sĩ họ Tăng được trao quyền lực hơn người, nhúng tay vào trên dưới hoạt động đài, có thể gây ra cục diện đấu đá trong nội bộ. "Kịch bản về một cuộc nội chiến ngầm trong TVB sẽ xảy ra nếu Tăng Chí Vỹ không biết tiết chế", Trần Chí Vân cảnh báo.

Truyền thông xứ Hương Cảng cho biết Tăng Chí Vỹ được bố trí văn phòng làm việc trên tầng cao nhất của TVB, cạnh phòng của Lý Bảo An - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng quản trị.

HK01 cho biết dù là "người mới", song nam nghệ sĩ lại có vị trí ngang hàng với đại diện quyền lực của đài. Sao nam Ngũ phúc tinh còn mặc nhiên đến muộn một tiếng đồng hồ trong ngày đầu đi làm, trong khi Lý Bảo An có mặt ở văn phòng từ 9h sáng.

Chưa kể, ngay khi Tăng Chí Vỹ được bổ nhiệm, Dư Vịnh San - trợ lý Tổng giám đốc đã đệ đơn từ chức. Quyết định đi hay ở của bà đang được lãnh đạo họp bàn thảo luận. Theo Trần Chí Vân, việc tài tử rục rịch mời Hà Ly Toàn trở lại đài, cũng gây bất mãn với Hà Triều Đồ - Giám đốc điều hành Star Dream Entertainment, hiện chịu trách nhiệm phát triển show âm nhạc của TVB. Cả hai đều là người thân cận của Lý Bảo An.

Khủng hoảng nhân tố thay thế

TVB từng là đơn vị phát hiện và bồi dưỡng những diễn viên trẻ, trở thành trụ cột làm nên bản sắc phim Hong Kong, qua các lớp đào tạo nghệ sĩ cũng như cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Đến nay, Châu Nhuận Phát, Lương Triều Vỹ, Châu Tinh Trì, Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân, Viên Vịnh Nghi vẫn là những ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn trong showbiz Hoa ngữ.

Tuy nhiên, những năm gần đây, nhà đài không còn là bệ phóng cho các gương mặt trẻ. Sau khi lứa diễn viên kỳ cựu của TVB như Lê Tư, Lý Gia Hân, Thái Thiếu Phân... đều rời xa màn ảnh để chăm lo cho cuộc sống gia đình, rồi đến Xa Thi Mạn, Tuyên Huyên, Chung Gia Hân lần lượt tìm bến đỗ mới, TVB rơi vào cảnh khủng hoảng thế hệ kế cận.

Những "diễn viên hoa hậu" được lăng xê hết mình như Trần Khải Lâm, Thái Tư Bối, Huỳnh Thúy Như, Phùng Doanh Doanh, Thang Lạc Văn bị đánh giá thiếu tố chất để vươn lên trở thành hoa đán thế hệ mới. Không chỉ kém sắc so với đàn chị, họ gây tranh cãi vì diễn xuất tệ hại và có đời tư thị phi.

Thái Tư Bối gây tranh cãi với ngôi Thị hậu TVB 2020. Ảnh: On.

Truyền thông nhận xét nhìn vào dàn Thị hậu lên ngôi tại Lễ trao giải thường niên qua vài năm trở lại đây, dễ dàng nhìn ra TVB đã xuống dốc. Họ sở hữu dàn sao trẻ non kém, không tạo được sức hút với công chúng.

Chiến thắng mới đây của Thái Tư Bối, trước đó là Đường Thi Vịnh (2017) hay Lý Gia Tâm (2019) vấp phải sự phản đối kịch liệt từ khán giả. Họ bị chê bai là "bình hoa di động" trên màn ảnh, qua nhiều bộ phim vẫn không được lòng khán giả. Ba ngôi sao trên bị mỉa mai là "Thủy hậu" của showbiz Hong Kong, lên ngôi dựa vào chính sách lăng xê có phần quá đà của nhà đài.

Ở phía nam, tình hình càng bi thảm hơn. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, Vương Hạo Tín, Mã Quốc Minh là những tài tử hiếm hoi tạo được tiếng vang, ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ.

Như trường hợp của Vương Hạo Tín, anh hiện là ngôi sao được đài đặc biệt nâng đỡ. Năm nào, sao nam cũng được sắp xếp vai trong ít nhất 2 dự án đinh. Tên tuổi của anh gần như xuất hiện trong danh sách đề cử các lễ trao giải danh giá thường niên của đài, tỉ lệ đoạt cúp lên đến 98%. Anh đã có 2 lần lên ngôi Thị đế TVB vào các năm 2017, 2020.

Cấp bách giải quyết vấn đề lương thưởng

Trong lễ trao giải thường niên TVB diễn ra tối 10/1, trên sân khấu, "nhất tỷ" TVB Uông Minh Thuyên đã đứng trên sân khấu nói lên tiếng lòng của nhiều nghệ sĩ về gánh nặng "cơm áo gạo tiền", bày tỏ hy vọng lãnh đạo sẽ tăng lương nhằm cải thiện đời sống cho nhân viên nhà đài.

"Nếu dịch bệnh được đẩy lùi, môi trường làm ăn thuận lợi hơn, tôi cầu mong lãnh đạo TVB có thể tăng lương cho nhân viên và nghệ sĩ chúng tôi. Mong rằng công ty hãy trân trọng chúng tôi - những người dành cả tuổi xuân để cống hiến cho ngành truyền hình", Uông Minh Thuyên nghẹn ngào nói.

Chia sẻ của nữ diễn viên được hưởng ứng bằng một tràng pháo tay của tất cả nghệ sĩ và nhân viên hậu kỳ có mặt tại sự kiện.

Nghệ sĩ TVB phải lao động tay chân trong mùa dịch vì không được sắp xếp công việc và trả lương. Ảnh: On.

Theo On, hiện tại hơn 600 nghệ sĩ TVB đang lâm cảnh thất nghiệp vì dịch. Do tình hình tài chính kiệt quệ, nhà đài phải ngưng sắp xếp việc làm với nhiều diễn viên để giảm bớt gánh nặng quỹ lương. Một số ngôi sao may mắn được sắp xếp công việc, song cũng phải chấp nhận giảm nửa mức lương để san sẻ gánh nặng kinh tế cho đài.

Nhiều tháng qua, nhiều nghệ sĩ TVB phải sống dựa vào tiền cứu trợ mùa dịch của Cổ Thiên Lạc với mức trợ cấp 1.000 USD . Tuy nhiên, số tiền này không thấm tháp vào đâu so với chi phí sinh hoạt siêu đắt đỏ tại Hong Kong. Vì vậy, không ít người đang chật vật với đồng lương lẹt đẹt, đã sẵn sàng vứt bỏ danh tiếng, làm công việc tay chân dưới đáy xã hội để kiếm sống.

Chưa kể, mức lương không thỏa đáng và chính đối xử bạc bẽo với nghệ sĩ trung niên khiến TVB bị chảy máu chất xám trầm trọng. Không ít ngôi sao đã rời đài vì bất mãn với chế độ đãi ngộ, cách hành xử "vắt chanh bỏ vỏ". Họ sau đó công khai kể khổ và thẳng mặt chỉ trích công ty cũ trên mặt báo.

Theo On, lãnh đạo đài gần đây có động thái mở đường cho nghệ sĩ dưới trướng được phép nhận show, dự sự kiện ở các nhà đài khác tại Hong Kong để cải thiện thu nhập. Chính sách này được các ngôi sao hoan nghênh giữa thời điểm TVB không còn đảm bảo được thu nhập ổn định cho nghệ sĩ.

Trước đây, nghệ sĩ bị cấm xuất hiện trên sóng các đài truyền hình khác vì đã ký hợp đồng độc quyền biểu diễn. Cách đây vài năm, TVB mới cho phép "gà cưng" được tham gia các sự kiện thương mại bên ngoài, nhưng phải chia 60% lợi nhuận cho đài.

Tuy nhiên, chính sách mới chỉ có hiệu quả với các ngôi sao hạng A, còn nhóm nghệ sĩ quần chúng, sao gạo cội họ gần như không tìm được cơ hội việc làm mới, vẫn phải sống nhọc nhằn bằng đồng lương của TVB.

"Dưới sự phát triển mạnh mẽ của ngành giải trí Đại lục, thị trường Hong Kong đã bước vào giai đoạn xế chiều, mất đi vị thế thống trị. Năm 2021, TVB đang cho thấy một sự cải tổ mạnh mẽ, thoát khỏi lề lối cũ để bắt nhịp thời đại. Tăng Chí Vỹ nói ông đến để chuẩn bị cho một Lễ Khánh đài hoành tráng lần thứ 55, tức vào năm 2022. Điều này cho thấy lãnh đạo đài đã có ý định đập bỏ xây mới để thoát khỏi lời dự báo 'TVB đã đến ngày tàn"', On bình luận.