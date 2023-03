'Cuộc chiến đa vũ trụ' - siêu phẩm thắng 7 giải Oscar lên sóng VieON

“Everything Everywhere All At Once” (tựa Việt: “Cuộc chiến đa vũ trụ”) gây tiếng vang khi mang về 7 giải thưởng tại Oscar lần thứ 95. Phim đang được chiếu trên HBO Go tại VieON.

Sau lễ trao giải Oscar lần thứ 95, không chỉ vượt qua nhiều đối thủ tầm cỡ để giành 7 chiến thắng ngoạn mục, Everything Everywhere All At Once còn tăng tới 560% doanh thu và lập tức trở lại top 10 bộ phim ăn khách tại phòng vé Hàn Quốc.

“Mưa” giải thưởng tại Oscar

Ra mắt được một năm nhưng Everything Everywhere All At Once đang cho thấy sức nóng hơn bao giờ hết tại thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan… Theo MBC News (Hàn Quốc), phim đạt doanh thu đặt vé trước tăng 560%, đồng thời lội ngược dòng trở lại top 10 phim ăn khách ngay sau khi giành Oscar.

Ngoài ra, phim còn ghi nhận tỷ lệ bán vé 16,2% - cao hơn gấp đôi so với các bộ phim đang đứng ở vị trí số 1 và số 2 tại phòng vé. Đây được xem là động thái chưa từng có tại xứ sở kim chi. Tính đến 12h50 ngày 15/3 (giờ Hàn Quốc), lượt khán giả của phim đạt mốc 40.000 người và dự kiến tăng cao trong tuần tiếp theo.

Everything Everywhere All At Once đang trở lại mạnh mẽ tại thị trường châu Á.

Lễ trao giải Oscar là một trong những cột mốc bất cứ nhà làm phim hay diễn viên nào cũng muốn được vinh danh. Tại lễ trao giải lần thứ 95, Everything Everywhere All At Once ghi dấu ấn khi là phim đoạt nhiều giải Oscar nhất trong lịch sử Hollywood: “Phim xuất sắc”; “Nữ diễn viên chính xuất sắc”; “Đạo diễn xuất sắc”; “Nam diễn viên phụ xuất sắc”; “Nữ diễn viên phụ xuất sắc”; “Biên tập xuất sắc” và “Kịch bản gốc hay nhất”.

Sau gần 2 thập kỷ, Oscar mới có lại một bộ phim “càn quét” gần như trọn vẹn các hạng mục quan trọng nhất kể từ Triệu phú khu ổ chuột (2008). Hầu hết nhà phê bình và khán giả đều cho rằng Everything Everywhere All At Once xứng đáng nhận được quả ngọt sau nhiều nỗ lực và tâm huyết trong suốt quá trình làm phim.

Bộ phim do A24 sản xuất xô đổ hàng loạt kỷ lục của giới điện ảnh.

Theo thương hiệu truyền thông giải trí IGN, phim phá vỡ kỷ lục giành được nhiều giải thưởng nhất của siêu phẩm Chúa tể của những chiếc nhẫn: Sự trở lại của nhà vua (101 giải thưởng) tại các lễ trao giải cũng như từ những tổ chức phê bình lớn trên thế giới. Tại Oscar năm nay, phim ẵm 7 giải thưởng và xác lập kỷ lục đoạt 165 giải thưởng tại các lễ trao giải lớn. Đây là kỷ lục giành được nhiều giải thưởng nhất trong 9 năm, sau khi Gravity thắng 7 hạng mục tại lễ trao giải Oscar lần thứ 86 năm 2014.

Hiện tượng toàn cầu

Tưởng chừng như một bộ phim rập khuôn, khai thác chủ đề quen thuộc về mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình, Everything Everywhere All At Once tạo làn gió mới cho nghệ thuật thứ 7 qua cách kể chuyện về thế giới song song. Tuy diễn biến ở thế giới song song, bất kỳ ai cũng dễ dàng nhận thấy một phần câu chuyện của mình qua từng thước phim sống động.

Phim còn khéo léo lồng ghép những góc nhìn về triết học, thu hút khán giả ở nhiều hoàn cảnh. Mọi vấn đề trong phim đều đủ sức nặng, sâu sắc và đáng suy ngẫm. Có thể thấy, Everything Everywhere All At Once là một bức tranh muôn màu về cuộc sống.

Bộ phim quy tụ dàn sao Hollywood như Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Jamie Lee Curtis…

Nhờ cách thể hiện độc đáo, Everything Everywhere All At Once trở thành hiện tượng tạo tiếng vang lớn và đạt được những kỷ lục không tưởng. Thành công của phim phải kể đến kịch bản hấp dẫn và đột phá. Không chỉ phá vỡ mọi quy tắc khi giải quyết các vấn đề ở thế giới song song, bộ phim còn như “chú ngựa hoang”, độc lập so với công thức làm phim xói mòn, cũ kỹ. Thuyết đa vũ trụ mở ra vô vàn thế giới và cách sáng tạo, không hề máy móc như những tác phẩm trước đây. Đó là khát khao đổi mới được 2 nhà làm phim Daniel Kwan và Daniel Scheinert thực hiện thành công.

Everything Everywhere All At Once là “nấc thang” đưa Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy và Jamie Lee Curtis lên đỉnh cao với tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Đây là cột mốc để các diễn viên gây dựng lại tên tuổi sau nhiều năm lăn lộn với nghệ thuật. Thành công bất ngờ của phim góp phần khẳng định hơn nữa vị thế vững chắc của những câu chuyện và diễn viên đến từ châu Á.

Bộ phim thể hiện nhiều sự sáng tạo qua nghệ thuật khai thác vũ trụ song song.

