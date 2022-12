Cuộc chạy đua làm sách về vụ bạo loạn tại điện Capitol

Các nhà xuất bản tại Mỹ đang trong một cuộc đua gấp rút để cho ra cuốn sách đầu tiên về vụ bạo loạn ngày 6/1 tại điện Capitol sau khi tài liệu điều tra được công bố.

Một đám đông phá cửa kính và đột nhập Tòa nhà Quốc hội ở Washington ngày 6/1/2021. Ảnh: Leah Millis/Reuters.

Sau khoảng 18 tháng điều tra, Ủy ban điều tra của Hạ viện Mỹ về vụ tấn công điện Capitol đã công bố báo cáo đầy đủ vào ngày 23/12. Ngay sau đó, các nhà xuất bản tại Mỹ đã nhanh chóng bắt đầu cuộc chạy đua để cho ra cuốn sách sớm nhất về sự kiện này, theo The New York Times.

Cuộc chạy đua trong ngành xuất bản

Sau sự kiện hàng nghìn người ủng hộ ông Trump tấn công Điện Capitol vào ngày 6/1/2021, khiến 5 người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng triệu USD, các nhà xuất bản đã nhanh chóng bắt tay vào dự án xuất bản sách dù chưa biết kết quả điều tra cuối cùng.

Cuộc điều tra về vụ bạo loạn tại Điện Capitol kéo dài một năm với hơn 1.000 nhân chứng, 10 phiên điều trần công khai và hơn một triệu tài liệu. Ngay khi toàn bộ báo cáo được công bố, các nhà xuất bản đã gấp rút hoàn thiện cuốn sách và cho in bất chấp tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng tại các nhà in và kho hàng trong dịp lễ.

Các nhà xuất bản hy vọng bản báo cáo được công bố lần này sẽ đem lại cho họ câu chuyện hấp dẫn hơn là một tài liệu pháp lý đơn thuần. Trước đó, các nhà xuất bản đã làm xong những công việc có thể làm, bao gồm thiết kế bìa, mời các nhà báo hoặc chính trị gia nổi tiếng viết lời giới thiếu và tìm kiếm nhiều tài liệu liên quan khác để làm nổi bật tác phẩm của mình.

“Tất cả đơn vị xuất bản đang quay cuồng để trở thành nơi đầu tiên xuất bản sách về chủ đề này. Nhưng nói thật, các nhà xuất bản đều có cách khai thác riêng và đều có độc giả của riêng mình”, Doug Jones từ Nhà xuất bản Harper Per Years trả lời The New York Times.

Trang bìa của một số ấn bản về sự kiện ngày 6/1 đã sẵn sàng để ra mắt độc giả. Ảnh: Thanh Trần.

Nhu cầu đọc về sự kiện ngày 6/1

Một số nhà xuất bản đặt mục tiêu sẽ phát hành sách điện tử trong vòng vài ngày và các ấn bản in đầu tiên sẽ có trong khoảng một tuần. Các nhà xuất bản khác thì lên kế hoạch phát hành vào đầu tháng 1, có lẽ là trước ngày kỷ niệm cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1.

Một số hiệu sách cũng đã đặt hàng số lượng lớn sách về vụ việc mặc dù không biết chắc ấn bản nào sẽ được ưa chuộng nhất. Ví dụ, cửa hàng Barnes & Noble đã đặt hàng tất cả ấn bản từ các nhà xuất bản lớn, đồng thời cũng lấy thêm sách từ Hachette có lời tựa của tờ The Times.

Mark Warren, biên tập viên điều hành và phó chủ tịch của Random House, cho biết: “Ngay cả các phiên điều trần công khai, chúng tôi đã quyết định tiến hành dự án dựa trên những sự thật dẫn đến cuộc điều tra này. Đây có thể là cuộc điều tra quan trọng nhất của Quốc hội trong lịch sử, vì vậy cần phải có những cuốn sách về sự kiện này”.

Ngoài việc cạnh tranh với nhau, các nhà xuất bản còn phải đối mặt với một thực tế là các tài liệu hầu như đã có sẵn trực tuyến và miễn phí. Tuy nhiên, họ vẫn đánh cược rằng nhiều độc giả và các tổ chức như trường học, thư viện sẽ muốn có một phiên bản in trong kho lưu trữ tài liệu.

Bên cạnh đó, trong cuộc họp báo ngày 19/12 Ủy ban điều tra cũng đã đưa ra cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump với 4 tội danh bao gồm kích động nổi dậy, âm mưu lừa gạt chính phủ Mỹ, cản trở đạo luật của Quốc hội và một tội danh liên bang khác. Kiến nghị truy tố hình sự ông Trump đạt được sự nhất trí của toàn bộ chín thành viên.