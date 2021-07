Cuộc chạy đua khốc liệt để tạo ra vaccine AstraZeneca

Cuốn sách "Vaxxers : The inside story of the Oxford vaccine and the race against the virus" kể lại cuộc chiến của hai nhà khoa học nhằm tìm ra vaccine chống lại Covid-19.

Vào tháng 1/2020, Giáo sư về vaccine tại Đại học Oxford Sarah Gilbert đã đọc một bài báo về bốn người ở Trung Quốc mắc chứng viêm phổi lạ. Trong vòng hai tuần, cô cùng đồng nghiệp đã bắt đầu triển khai nghiên cứu vaccine chống lại con virus đáng sợ. Cuốn sách Vaxxers: The inside story of the Oxford vaccine and the race against the virus kể lại quãng thời gian mà các nhà khoa học phải chạy đua để tìm ra loại vaccine AstraZeneca. Cuốn sách Vaxxers là lời kể của những nhà khoa học trực tiếp tạo nên vaccine AstraZeneca. Ảnh: Amazon. Phản ứng nhanh chóng của các nhà khoa học cho thấy sự nhạy cảm của họ đối với nguy hiểm tiềm tàng trong căn bệnh mới. "Thông thường chúng tôi làm việc trong dự án riêng lẻ. Nhưng rồi tất cả nhanh chóng nhận ra tình hình tệ dần và quyết định tập hợp các nhóm nghiên cứu với nhau. Lúc đó chúng tôi vẫn không hề biết rằng con virus này sẽ làm thay đổi cuộc sống của cả hành tinh", Sarah Gilbert chia sẻ. Vaxxers là lời trực tiếp từ giáo sư Gilbert và đồng nghiệp của cô, tiến sĩ Cath Green về câu chuyện gian nan trong quá tình tạo nên vaccine có thể bảo vệ con người khỏi virus Corona đang lây lan khắp thế giới. "Vẫn không có kết luận chính xác con virus này từ đâu, nhưng trước đó dựa trên nhiều cơ sở khoa học chúng tôi đã luôn biết rằng sẽ có một loại bệnh X sẽ xuất hiện và khiến chúng ta khủng hoảng. Luôn đặt mình trong tình trạng cảnh báo, nhưng không ai sẵn sàng", trích từ Vaxxers. Vaxxers đưa tất cả vào phòng thí nghiệm để tìm hiểu xem khoa học sẽ cứu chúng ta như thế nào khỏi đại dịch này. Cuốn sách cũng chỉ ra rằng đâu sẽ là cách chúng ta có thể chuẩn bị cho những trận chiến như thế này trong tương lai. "Đây là một trong những khoảnh khắc xúc động và đầy tính bước ngoặt trong lịch sử nhân loại. Có thể so sánh nó với cuộc chạy đua đưa con người lên Mặt Trăng, khám phá DNA hay lần đầu tiên lên đỉnh Everest. Chúng ta đang được giải phóng khỏi sự kìm kẹp của con virus đáng sợ", trích từ Vaxxers.