Cuộc chạy đua của các nhà bán lẻ Mỹ dịp cuối năm

Khả năng kinh tế sẽ suy thoái đang ngày càng rõ ràng nên các cửa hàng bán lẻ hy vọng khách hàng mở hầu bao các nhiều càng tốt vào giai đoạn này.

Amazon đã bổ sung một Prime Day vào chương trình giảm giá tháng 10, phủ kín trang web của mình bằng các deal hời. Best Buy đã triển khai đợt giảm giá Black Friday vào tháng trước. Kohl's cũng đã mời 200 người đầu tiên bước vào mỗi cửa hàng của mình tham gia rút thăm trúng thưởng, với các giải thưởng bao gồm thẻ quà tặng đến Sephora và một chuyến du lịch cùng gia đình đến khu nghỉ dưỡng Legoland.

Vào thời điểm cuối năm, các nhà bán lẻ không chỉ cạnh tranh với nhau để thu hút khách hàng, họ còn phải chạy đua với thời gian.

Áp lực bán hàng

Hiện tại, người Mỹ đang chi tiêu, nhờ tiền tiết kiệm trong thời kỳ đại dịch và thị trường lao động đỏ lửa. Nhưng đồng thời, giá cả đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong nhiều thập kỷ và Cục Dự trữ Liên bang đang cố gắng kiềm chế chúng bằng cách tăng lãi suất.

Nỗ lực kiềm chế nhu cầu bằng cách làm cho việc đi vay trở nên đắt đỏ hơn lại khiến người tiêu dùng bi quan về nền kinh tế. Và một cuộc suy thoái nhiều khả năng sẽ xảy ra.

Cuối năm là giai đoạn các nhà bán lẻ phải chạy đua. Ảnh: The New York Times.

Các nhà bán lẻ đang ở trong tình trạng dư thừa hàng tồn kho, muốn bán càng nhiều càng tốt trong khi người tiêu dùng vẫn đang rút hầu bao. Vì vậy, họ hy vọng lôi kéo người dùng mua hàng trước khi suy thoái kinh tế gây ra sự thay đổi trong hành vi một lần nữa.

Việc các nhà bán lẻ thành công hay không sẽ có ý nghĩa sâu sắc. Hàng tỷ USD đang bị đe dọa và các công ty sẽ theo dõi sát sao kết quả khi họ đưa ra quyết định tuyển dụng và đầu tư cho năm mới.

Brian Cornell, giám đốc điều hành của Target, cho biết: “Hiện tại, chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian để tập trung vào việc thực hiện kế hoạch của mình, vượt qua kỳ nghỉ lễ và sau đó đánh giá người tiêu dùng cũng như bối cảnh bán lẻ tổng thể khi hướng đến năm 2023”.

Nói rộng hơn, doanh số bán lẻ trong thời gian mua sắm dịp lễ có thể cung cấp manh mối về quỹ đạo của nền kinh tế trong những tuần và tháng tới.

Lydia Boussour, một nhà kinh tế tại EY-Parthenon, cho biết: “Đối với nền kinh tế nói chung, tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng là phải xem xét những gì người tiêu dùng đang làm bởi vì thực sự đó sẽ là chỉ báo chính của bạn. Đó là động lực chính của tăng trưởng".

Các nhà dự báo thường tin rằng chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm khoảng 70% tổng tăng trưởng kinh tế, sẽ vẫn tăng mạnh trong quý IV. Nói chung, người Mỹ vào giữa năm nay vẫn đang có khoảng 1.700 tỷ USD tiền tiết kiệm bổ sung được tích lũy trong thời kỳ đại dịch, dựa trên ước tính của Fed, một phần nhờ vào viện trợ của chính phủ.

Nhưng dựa vào số liệu gần đây nhất là hồi tháng 9, người Mỹ chỉ tiết kiệm được 3,1% thu nhập sau thuế của họ, chưa bằng một nửa so với trước đại dịch. Trong khi đó, số dư thẻ tín dụng trong quý III đã tăng 15% so với một năm trước đó, theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Đó là mức tăng lớn nhất trong hơn hai thập kỷ, khi người tiêu dùng ngày càng dựa vào tín dụng ngay cả khi chi phí đi vay đang tăng lên.

Và một cuộc khảo sát của Đại học Michigan trong tháng này cho thấy sự sụt giảm mạnh về “tình cảm của người tiêu dùng” - thước đo cảm nhận của mọi người về nền kinh tế và tình hình tài chính của họ. Bà Boussour cho biết, ngay cả khi người tiêu dùng tiếp tục mua hàng, họ vẫn cảm thấy chán nản về tình hình kinh tế chung và sẽ ngày càng miễn cưỡng chi tiêu.

Doanh số bán lẻ tăng 1,3 phần trăm trong tháng 10, nhiều hơn dự kiến, do người mua sắm chộp lấy các khuyến mãi cho kỳ nghỉ sớm hơn bình thường. Một số nhà bán lẻ lớn bao gồm Walmart và Home Depot đã báo cáo doanh số quý ba cao, chủ yếu nhờ các mặt hàng tạp hóa hoặc các mặt hàng liên quan đến cải tạo nhà cửa và các dự án tự làm.

Căng mình trước suy thoái

Tuy nhiên, một số nhà bán lẻ cho biết họ thấy nhu cầu đối với sản phẩm của họ chậm lại trong tháng. Một số công ty đã hạ thấp triển vọng tài chính của họ hoặc từ chối hoàn toàn việc cung cấp dự báo cho năm tới để tránh bị “nói trước bước không qua".

2 năm qua, các nhà bán lẻ phải căng mình chống lại sự gián đoạn do đại dịch. Giờ đây, các hạn chế về dịch bệnh và sự hỗn loạn của chuỗi cung ứng những giai đoạn đó phần lớn đã giảm bớt, doanh nghiệp đã mong đợi mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Tuy nhiên, điều họ có thể làm là cố gắng vượt qua suy thoái kinh tế có thể xảy ra.

Để lôi kéo những người mua sắm khao khát mặc cả và giải phóng mớ hàng tồn kho không mong muốn, nhiều công ty đang đưa ra mức chiết khấu cao cùng giá thấp hơn so với năm ngoái ngay cả khi chi phí lao động vẫn còn cao.

Các nhà bán lẻ đưa ra nhiều chương trình để kích thích khách hàng rút ví nhiều nhất có thể. Ảnh: The New York Times.

Target đã tổ chức Deal Day vào tháng 10 và Old Navy triển khai chiến dịch nghỉ lễ “Sorry not sorry". Tại J.C. Penney, các cửa hàng đã mở cửa trở lại vào lúc 5 giờ sáng vào Black Friday, quảng cáo "giá trước lạm phát" cho các mặt hàng như Instant Pots, bàn là tóc và áo khoác.

Jeff Gennette, giám đốc điều hành của Macy’s, nói rằng một tính năng trên trang web cho phép người dùng xem xét các món quà có giá từ 15 USD đến 100 USD dường như đặc biệt hấp dẫn đối với người mua hàng.

Các nhà bán lẻ đang cố gắng loại bỏ bất kỳ trở ngại nào giữa người mua sắm và khả năng mua hàng. Jill Timm, giám đốc tài chính của Kohl's, cho biết chuỗi đang cung cấp nhiều ưu đãi được cá nhân hóa hơn cho người mua hàng, cũng như đưa ra mức chiết khấu rõ ràng đối với một số mặt hàng nhất định để khách hàng không bị nhầm lẫn.

“Chúng tôi thực sự đảm bảo rằng các ưu đãi đưa ra có ý nghĩa đối với khách hàng để thúc đẩy hành vi của họ", vị này nói.

Giá trị báo hiệu là một phần trong chiến lược tổng thể của Primark, một nhà bán lẻ quần áo quốc tế, khi công ty này muốn phát triển sự hiện diện của mình tại Mỹ.

Trong một cửa hàng mới khai trương tại một trung tâm thương mại ở Garden City, N.Y., các giám đốc điều hành của Primark đã chỉ ra những tấm biển lớn quảng cáo áo hoodie trị giá 11 USD , quần soóc dành cho người đi xe đạp 4 USD và 20 USD cho một chiếc túi màu xanh da trời có hình Stitch từ bộ phim Disney “Lilo and Stitch” có giá thấp hơn ở Walmart.

Kevin Tulip, chủ tịch của Primark cho biết: “Đó cần phải là một thời điểm rất rõ ràng khi bạn bước vào nhận thức rằng cửa hàng này đang có mức giá tuyệt vời".

Các nhà bán lẻ đã giảm giá trực tuyến cho các mặt hàng như đồ chơi, đồ điện tử và máy tính, theo dữ liệu được công bố vào thứ sáu từ Adobe Analytics. Theo dữ liệu của Adobe, mức giảm giá cho các mặt hàng thể thao và TV trong năm nay cao hơn nhiều so với năm ngoái, và giá quần áo cũng thấp hơn một chút trong năm nay. Theo Salesforce, mức giảm giá trung bình cho các giao dịch Black Friday ở Hoa Kỳ là 30%. Năm 2019, Salesforce cho biết, tỷ lệ chiết khấu trung bình cho ngày này là 33%.

Doanh số bán hàng tại cửa hàng vào thứ sáu đã tăng 12% so với năm ngoái và doanh số bán hàng thương mại điện tử tăng 14% so với năm 2021, theo dữ liệu của Mastercard SpendingPulse công bố vào thứ bảy. Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng. Trên mạng xã hội, mọi người phàn nàn rằng các khuyến mãi của Black Friday không lớn như họ mong đợi.