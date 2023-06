Cuộc cạnh tranh khốc liệt ở Kpop

Theo News1, doanh số bán album của các nhóm nhạc thần tượng trong nửa đầu năm nay tăng vọt. Giới chuyên gia nhận định fan Kpop giờ đây không mua album để nghe nhạc. Thay vào đó, họ mua album để có cơ hội gặp mặt thần tượng.

Ngoài ra, giữa các cộng đồng fan Kpop hiện giờ xảy ra cuộc cạnh tranh khốc liệt. Họ muốn giúp thần tượng khẳng định đẳng cấp bằng lượng album bán ra. Do đó, một người hâm mộ có thể mua hàng chục, thậm chí hàng trăm bản album.

Nhóm Stray Kids đã bán được 4,61 triệu bản album trong tuần đầu tiên phát hành, dựa trên số liệu của bảng xếp hạng Hanteo. Nhờ đó, Stray Kids đang chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng những thần tượng Kpop bán được nhiều album nhất tuần đầu tiên. Trước đó, Stray Kids cũng lập kỷ lục với hơn 5 triệu album được đặt trước. Tới hiện tại, họ là nhóm nhạc có lượng album đặt trước cao nhất Kpop.

Trước khi Stray Kids trở lại, kỷ lục ca sĩ, nhóm nhạc thần tượng có lượng album bán ra tuần đầu cao nhất Kpop thuộc về Seventeen. Seventeen bán được 4,55 triệu bản trong tuần đầu với album mới được phát hành vào 24/4. Con số này cao gấp đôi so với thành tích 2,06 triệu bản của album trước đó là HOT.

Các nhóm nhạc nữ vốn có phần lép vế so với đồng nghiệp nam về lượng tiêu thụ album nay cũng dễ dàng phá kỷ lục 1 triệu bản trong tuần đầu tiên.

aespa giữ vị trí đứng đầu trong số các nhóm nhạc nữ Kpop. Mini album thứ 3 MY WORLD, phát hành vào tháng 5, đã bán được hơn 1,69 triệu bản chỉ trong tuần đầu tiên. Album trước đó của họ là GIRLS phát hành năm ngoái bán được 1,12 triệu bản. Thành tích này giúp aespa trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên đạt được 1 triệu bản trong tuần đầu.

Ngoài ra, hai nhóm nhạc nữ Le Sserafim, (G)I-DLE vừa trở lại vào tháng 5 cũng ghi nhận lần lượt 1,25 triệu bản và 1,16 triệu bản trong tuần đầu tiên.

Theo thống kê thương mại xuất nhập khẩu của Cục Hải quan Hàn Quốc, lượng album xuất khẩu năm 2022 ghi nhận doanh thu khoảng 233 triệu USD (khoảng 296 tỷ won). Doanh thu album Kpop xuất khẩu lần đầu vượt quá 100 triệu USD (khoảng 127 tỷ won) là vào năm 2020. So sánh số liệu năm 2020 và 2022, có thể thấy, doanh số bán album tăng mạnh.

Theo Kim Jin Woo, nghiên cứu viên cao cấp của Circle Chart, số lượng album Kpop được bán ra vào năm ngoái vượt quá 80 triệu bản - tăng khoảng 21,4 triệu bản so với 2021. Số album được xuất khẩu sang Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ cũng tăng mạnh.

Một chuyên gia của ngành công nghiệp âm nhạc giải thích: "Người hâm mộ có xu hướng đổ dồn tiền vào doanh số bán album vì họ chưa thể xem nhiều buổi biểu diễn trực tiếp của thần tượng, dù đại dịch đã qua đi".

Chuyên gia cũng chỉ ra sự phổ biến ngày càng tăng của Kpop đã mở ra một thị trường tiêu dùng toàn cầu mới. Ngoài ra, doanh số bán album đã trở thành thước đo sự phát triển của một fandom (cộng đồng fan). Người hâm mộ trên toàn cầu đẩy mạnh sự cạnh tranh và muốn chứng tỏ độ nổi tiếng của thần tượng bằng lượng album bán ra. Do đó, họ đua nhau mua album để thần tượng có thể thiết lập những kỷ lục mới.

Đặc biệt, doanh số bán album trong tuần đầu càng quan trọng và phần nào phản ánh sức hút của một nhóm nhạc, do đó, sự cạnh tranh của các cộng đồng fan trong giai đoạn này càng gay gắt hơn. Một chuyên gia khác trong ngành công nghiệp âm nhạc cho biết với News1: "Doanh số bán album không chỉ phản ánh sự phát triển của một nhóm nhạc mà còn thể hiện lòng trung thành của người hâm mộ với nhóm đó".

Ngoài ra, các công ty cũng nghĩ ra nhiều phương pháp khác nhau để tăng doanh số album. Cách thức phổ biến nhất là chia ngẫu nhiên card có in hình các thành viên trong nhóm vào các bản khác nhau. Khi đó, người hâm mộ sẽ mua lượng lớn album để tăng cơ hội có được tấm card in hình thành viên họ yêu thích. Mỗi album thậm chí được sản xuất theo những phiên bản khác biệt với thành phần bên trong cũng không giống nhau.

Ví dụ, Stray Kids phát hành album 5-Star với tổng cộng 12 phiên bản, bao gồm 3 phiên bản thông thường, một phiên bản giới hạn và 8 bản Digipak. Trong khi đó, album mới của Seventeen gồm 6 phiên bản: 3 bản thường, 1 bản Weverse, 1 bản kit và bản 1 carat.

Các sự kiện ký tặng người hâm mộ cũng là cách thức để tăng doanh số bán album. Ngày nay, sự kiện này thường bao gồm ký tặng trực tiếp kèm theo cuộc gọi video. Cuộc gọi video ban đầu được tạo ra khi thần tượng không thể gặp mặt người hâm mộ do dịch bệnh bùng phát. Nhưng hiện giờ, nó được áp dụng cho những fan nước ngoài không thể dễ dàng đến Hàn Quốc.

Các sự kiện ký tặng người hâm mộ được lựa chọn bằng album. Do đó, để tăng cơ hội gặp mặt thần tượng, một người hâm mộ sẽ mua hàng chục, thậm chí hàng trăm bản.

Trao đổi với News1, một chuyên gia cho biết: "Bây giờ, chỉ riêng album đã trở thành một ngành kinh doanh. Người hâm mộ không mua đĩa CD để nghe nhạc. Thay vào đó, album đã trở thành một phương tiện để họ đạt được những lợi ích và cơ hội gặp gỡ thần tượng".

Về việc người hâm mộ mua album để tăng thành tích cho thần tượng, nghiên cứu viên Kim Ji Woo cho biết: "Có một số vấn đề nóng trong thị trường album vật lý, chẳng hạn kỷ lục bán album trong tuần đầu tiên của các nhóm nhạc thần tượng bị phá vỡ mỗi ngày. Do đó, doanh số bán album Kpop dự kiến ​​đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm nay. Số lượng album Kpop bán ra từ tháng 1 đến tháng 5 là khoảng 42,9 triệu bản, tăng 15,2 triệu bản so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán album dự kiến ​​​​đạt 100 triệu bản".

