Cuộc cạnh tranh của các bom tấn Hollywood

Phòng vé quốc tế ghi nhận cuộc rượt đuổi thành tích giữa các tựa phim bom tấn “No Time to Die”, “Venom: Let There Be Carnage”, “Fast & Furious 9” và “Shang-Chi”.

Dữ liệu thống kê doanh thu phòng vé dịp cuối tuần ghi nhận tình hình bán vé khả quan cho bom tấn siêu anh hùng Eternals. Tác phẩm giữ ngôi quán quân tuần thứ hai liên tiếp tại phòng vé Bắc Mỹ dù doanh thu giảm 61,4% so với cuối tuần trước đó (theo Box Office Mojo).

Sau 10 ngày khởi chiếu, Eternals thu 281,4 triệu USD từ phòng vé toàn cầu, với 118,7 triệu USD đến từ Bắc Mỹ (chiếm 42,2%) và 162,6 triệu USD từ phòng vé quốc tế (tương đương 57,8%). Tác phẩm bỏ xa thành tích của Dune ở vị trí thứ 3 cũng như No Time to Die và Venom: Let There Be Carnage lần lượt xếp hạng 4 và 5.

Bất chấp nhận xét tiêu cực từ giới phê bình, Eternals vẫn đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tại nhiều thị trường điện ảnh. Ảnh: Marvel Studios.

Dù nằm ngoài top 3 tại thị trường Bắc Mỹ, sau một tháng rưỡi phát hành, No Time to Die đã vượt qua thành tích của Fast & Furious 9 trên bảng xếp hạng phim Hollywood ăn khách nhất ngoài Bắc Mỹ. Trong khi đó Venom: Let There Be Carnage đang tiến gần kỷ lục của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tại Bắc Mỹ.

Phim Hollywood ăn khách nhất ngoài Bắc Mỹ 2021

The Hollywood Reporter đưa tin tính đến hết ngày 14/11, No Time to Die đã thu tổng cộng 558,2 triệu USD từ các cụm rạp chiếu ngoài Bắc Mỹ. Con số giúp bộ phim thứ 25 về điệp viên 007 vượt qua doanh thu phòng vé quốc tế của Fast & Furious 9 ( 558,2 triệu USD ).

No Time to Die đã chính thức trở thành phim Hollywood ăn khách nhất 2021 bên ngoài Bắc Mỹ. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Fast & Furious 9 và Godzilla vs Kong ( 367,3 triệu USD ). Đây có thể coi là năm ăn nên làm ra của Universal Pictures khi hãng nắm trong tay quyền phân phối ngoài Bắc Mỹ của cả hai bom tấn No Time to Die và Fast & Furious 9.

Màn trình diễn của Daniel Craig trong lần cuối thủ vai 007 được đánh giá cao. Ảnh: MGM.

Trên bảng xếp hạng doanh thu toàn cầu, bộ phim cuối của Daniel Craig trong vai 007 vẫn kém Fast & Furious 9 khoảng 12,3 triệu USD ( 708,6 triệu USD so với 721 triệu USD ). Hai tác phẩm lần lượt giữ vị trí phim ăn khách thứ ba và thứ tư thế giới năm 2021 (đứng sau Hồ Trường Tân và Xin chào, Lý Hoán Anh của Trung Quốc).

No Time to Die cũng trở thành tác phẩm do Universal Pictures phát hành có doanh thu cao nhất lịch sử tại các thị trường Vương quốc Anh, Ireland, Hà Lan và Thụy Sĩ. Riêng ở Anh, No Time to Die đã vượt qua Avengers: Endgame (2019), trở thành phim ăn khách thứ 5 mọi thời đại.

Venom bám đuổi Shang-Chi

Cuối tuần qua, doanh thu phim siêu anh hùng Venom: Let There Be Carnage do Sony Pictures phát hành đã vượt mốc 440 triệu USD toàn cầu. Phim kiếm 238,8 triệu USD từ các phòng vé quốc tế, vượt qua thành tích 206,1 triệu USD của Shang-Chi.

Tổng cộng, hậu truyện về siêu anh hùng Venom đã bỏ túi 441,51 triệu USD sau 7 tuần trụ rạp, đẩy Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings từ hạng 7 xuống vị trí thứ 8 trong danh sách 10 phim ăn khách nhất 2021. Doanh thu phòng vé toàn cầu của Shang-Chi hiện là 430,5 triệu USD sau khoảng hai tháng rưỡi trụ rạp.

Venom là phim có doanh thu cao thứ hai tại phòng vé Bắc Mỹ năm 2021. Ảnh: Sony.

Tuy nhiên, tại quê nhà, Let There Be Carnage vẫn còn một chặng đường khá dài để chiếm ngôi phim ăn khách nhất thị trường Bắc Mỹ mà Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings đang nắm giữ. Let There Be Carnage đã thu 202,7 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ.

Dữ liệu thống kê đến hết ngày 14/11 cho thấy Shang-Chi đã bán được 224,4 triệu USD tiền vé tại Bắc Mỹ (theo Deadline). Sau thời gian phát hành độc quyền tại rạp, phim đã phát hành không thu phụ phí trên dịch vụ xem video trực tuyến Disney+ từ 12/11.

Doanh thu nội địa của Venom: Let There Be Carnage còn cách Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 21,7 triệu USD trong khi kém bộ phim bốn tuần trụ rạp. Theo số liệu từ The-Numbers, Shang-Chi cần 5 tuần để cán mốc doanh thu 200 triệu USD trong khi Venom: Let There Be Carnage mất đến 7 tuần.

Venom chỉ còn bốn tuần để thu hẹp khoảng cách với Shang-Chi trước khi Sony Pictures tung phần phim thứ ba về Spider-Man của Tom Holland ra rạp. Tác phẩm nhan đề Spider-Man: No Way Home được xếp lịch phát hành 17/12 tại Bắc Mỹ.

Spider-Man: No Way Home cũng là bom tấn siêu anh hùng cuối cùng của năm 2021 với nội dung hứa hẹn mở ra đa vũ trụ Marvel trên màn ảnh rộng. Trong tuần qua, trả lời phỏng vấn báo chí, nam chính Tom Holland từng nhận xét bộ phim mang không khí u tối và bi tráng, đối lập với sự trẻ trung và hài hước từ hai phần trước.