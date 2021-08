Cung thủ Hàn Quốc đổi đời sau Olympic Tokyo

An San trở thành hiện tượng ở Hàn Quốc sau khi đi vào lịch sử với 3 tấm HCV Thế vận hội Tokyo 2020.

Theo Yonhap News, An San nhận được đãi ngộ đặc biệt sau khi đi vào lịch sử thể thao Hàn Quốc với tư cách VĐV đầu tiên giành 3 huy chương vàng tại một kỳ Thế vận hội mùa hè.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc thưởng 157,5 triệu won cho An San, bao gồm 63 triệu won cho huy chương vàng cá nhân và 94,5 triệu won cho hai huy chương vàng đồng đội như mức công bố treo thưởng cho các VĐV trước Olympic Tokyo.

Cơ quan Xúc tiến Thể thao Quốc gia Hàn Quốc cũng có chế độ đãi ngộ đặc biệt cho những VĐV giành huy chương Olympic. Theo đó, An San sẽ nhận 95 triệu won và 1 triệu won trợ cấp hàng tháng tới khi qua đời.

An San trở thành biểu tượng mới của bắn cung Hàn Quốc sau Thế vận hội Tokyo 2020. Ảnh: Getty.

Hiệp hội Bắn cung Hàn Quốc chưa chốt kế hoạch trao thưởng do Thế vận hội chưa kết thúc. Nếu tính theo mức thưởng ở Olympic Rio 2016, Ansan có thể nhận được 500 triệu won.

Chưa tính các nhà tài trợ, tiền thưởng hiện tại của An San là khoảng 750 triệu won (khoảng 15 tỷ đồng ) và 1 triệu won trợ cấp hàng tháng trong suốt phần đời còn lại.

An San vẫn còn rất trẻ (sinh năm 2001). Nếu tận dụng sự nổi tiếng, cô nàng thậm chí có thể kiếm thêm thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo. Theo Sport Seoul, An San trở thành hiện tượng mạng chỉ sau gần 2 tuần thi đấu Olympic Tokyo 2020.

Tính đến ngày 6/8, có hơn 50 triệu lượt tìm kiếm liên quan tới Hàn Quốc ở một nền tảng mạng xã hội, trong đó có 10 triệu tìm kiếm về An San. Trang cá nhân của cung thủ này cũng có thêm 400.000 theo dõi mới tính từ thời điểm khai mạc Olympic.

Thành phố Gwangju (quê hương An San) có kế hoạch tổ chức buổi vinh danh nữ cung thủ với tư cách người hùng quốc gia, biểu tượng mới của thành phố. Gwangju là địa phương có truyền thống sản sinh những cung thủ giỏi cho Hàn Quốc, trong đó An San là người thứ 6 giành huy chương Thế vận hội. Thị trưởng thành phố cũng cân nhắc bổ nhiệm An San làm đại sứ cho Giải bắn cung Thế giới 2025 (theo Newsis).

Tại Olympic Tokyo, An San giành 1 HCV nội dung cung một dây nữ và 2 HCV hỗn hợp cùng đồng đội nữ. Cô cũng thiết lập 2 kỷ lục Olympic mới ở hai nội dung cá nhân và hỗn hợp tại vòng loại.