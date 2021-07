Cung thủ Hàn Quốc bị công kích vì kiểu tóc

An San, cung thủ Hàn Quốc giành 2 huy chương vàng tại Olympic Tokyo, đã nhận được nhiều lời ủng hộ từ phái nữ sau khi cô bị phân biệt giới tính trên Internet vì mái tóc ngắn.

An San, 20 tuổi, đã giành 2 huy chương vàng tại Thế vận hội Tokyo 2020 ở các nội dung bắn cung đồng đội nữ và đồng đội hỗn hợp nam - nữ. Trong vòng loại, An đã giành 680 điểm, phá kỷ lục của Thế vận hội được thiết lập từ năm 1996.

Tuy nhiên, An đã trở thành nạn nhân bị công kích trên Internet khi các bình luận viên nam cho rằng mái tóc ngắn của An cho thấy cô là một nhà hoạt động nữ quyền. Vài người trong số này thậm chí yêu cầu An xin lỗi và đòi tước huy chương Olympic của cô, theo AFP.

An San, 20 tuổi, thành viên đội tuyển bắn cung Olympic Hàn Quốc. Ảnh: AFP.

Nhiều phụ nữ có sức ảnh hưởng tại Hàn Quốc lập tức phản pháo các bình luận tiêu cực nhắm vào An.

"Cho đến khi nạn phân biệt giới tính bị xóa sổ khỏi xã hội Hàn Quốc, một cá nhân vẫn sẽ bị xúc phạm và dọa hủy thành tích chỉ vì để tóc ngắn, ngay cả khi cô ấy giành được huy chương vàng Olympic bằng thực lực", nhà lập pháp Jang Hye Yeong viết trên Twitter.

"Chúng ta đang trải qua một ngày kỳ lạ khi môn bắn cung của Hàn Quốc vươn lên hàng đầu thế giới nhưng phẩm giá của cả đất nước lại bị ném xuống đất vì nạn phân biệt giới tính", bà Jang viết thêm.

AFP dẫn nguồn một báo cáo ở Hàn Quốc cho biết ít nhất 6.000 bức ảnh chụp phụ nữ để tóc ngắn đã được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội để thể hiện sự ủng hộ dành cho An. Trong số này có diễn viên Koo Hye Sun và nghị sĩ Ryu Ho Jeong.

Trang web của Hiệp hội Bắn cung Hàn Quốc đã nhận được hơn 1.500 tin nhắn ủng hộ cung thủ An.