Cùng tầm giá xe điện VinFast VF e34 mua được những mẫu xe gì?

VF e34 có giá bán 690 triệu đồng, thuộc phân khúc xe điện hạng C. Ở tầm giá này khách hàng có thể lựa chọn các mẫu xe như Ford EcoSport hay Kia Cerato.

VinFast vừa giới thiệu thị trường trong nước mẫu ôtô điện VF e34, đây được xem là mẫu xe điện phổ thông đầu tiên được bán tại Việt Nam. VF e34 dự kiến được bán ra thị trường từ tháng 11 năm nay.

Với mức giá 690 triệu đồng, mẫu xe điện của Việt Nam sẽ cạnh tranh với nhiều mẫu xe dùng động cơ đốt trong thuộc phân khúc crossover cũng như sedan. Sau đây là các mẫu xe đối thủ của VinFast VF e34 trong tầm giá 700 triệu đồng tại Việt Nam.

Ford EcoSport

Với kích thước tổng thể 4.096 x 1.765 x 1.665 mm (dài x rộng x cao), Ford EcoSport có đôi chút thua thiệt trước VinFast VF e34 về chiều dài và chiều rộng (4.300 x 1.793 x 1.613 mm). Là một mẫu xe điện nên VF e34 có thiết kế tổng thể trông mềm mại và mang hơi hướm tương lai hơn mẫu crossover của Ford.

Ford EcoSport được trang bị hệ dẫn động cầu trước, tương tự VF e34. Khách hàng có thể tùy chọn 2 phiên bản động cơ trên EcoSport, bao gồm 1.5L và tăng áp 1.0L. Bản 1.5L cho công suất 121,2 mã lực và 151 Nm, trong khi bản tăng áp 1.0L sản sinh công suất 123,3 mã lực và 170 Nm. Xét về sức mạnh, cả 2 động cơ của EcoSport đều yếu hơn motor điện gắn trên VF e34 (147,5 mã lực).

Ford Việt Nam đang bán EcoSport với 3 phiên bản là 1.5L AT Trend, 1.5L AT Titanium và 1.0L AT Titanium. Giá bán của 3 phiên bản này lần lượt là 603 triệu, 646 triệu và 686 triệu đồng. Mức giá này có phần dễ chịu hơn mẫu xe điện của Việt Nam.

Kia Cerato

Dù không thuộc phân khúc crossover như VF e34, Kia Cerato cũng là cái tên đáng cân nhắc khi lựa chọn mua xe ở tầm giá trên dưới 700 triệu đồng. Xét về kích thước, Cerato dài hơn 340 mm, hẹp hơn 7 mm và thấp hơn 163 mm (4.640 x 1.800 x 1.450 mm). Khoảng sáng gầm của Cerato cũng thấp hơn 30 mm so với VF e34 (180 mm).

Kia cung cấp cho khách hàng mua Cerato 2 lựa chọn động cơ là 1.6L và 2.0L. Khối động cơ 1.6L cho công suất 128 mã lực và 157 Nm, động cơ 2.0L là 159 mã lực và 194 Nm.

Kia Cerato hiện được phân phối với 4 phiên bản, bao gồm 1.6 MT (544 triệu đồng), 1.6 AT Deluxe (584 triệu đồng), 1.6 AT Luxury (639 triệu đồng) và 2.0 AT Premium (685 triệu đồng). Phiên bản 2.0 AT Premium được xem là đối thủ trực tiếp của VinFast VF e34.

Kia Seltos

Được giới thiệu với người dùng Việt Nam vào tháng 7 năm ngoái, Kia Seltos có khung gầm chung với Hyundai Kona nên kích thước tổng thể đạt mức 4.315 x 1.800 x 1.645 mm (dài x rộng x cao). So với VF e34, các số đo của đại diện đến từ Hàn Quốc đều nhỉnh hơn. Về kiểu dáng, Seltos mang phong cách nam tính và hầm hố hơn VF e34.

Hiện tại, mẫu crossover của Kia chỉ được trang bị duy nhất động cơ tăng áp 1.4L. Khối động cơ này cho công suất 138 mã lực, mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Sức mạnh của động cơ 1.4L này kém hơn gần 10 mã lực so với motor điện của VF e34.

Seltos đang được phân phối chính hãng với 3 phiên bản là Deluxe, Luxury và Premium. Mức giá của các phiên bản này lần lượt là 599 triệu, 649 triệu và 719 triệu đồng.

Mazda3

Dù không còn "nắm trùm" bảng xếp hạng doanh số tháng 2 năm nay, Mazda3 vẫn là cái tên được nhiều người nhắc đến nhất trong phân khúc sedan hạng C. Với lợi thế về kiểu dáng thời trang cùng kích thước rộng rãi (4.660 x 1.795 x 1.440 mm), Mazda3 hoàn toàn có thể cạnh tranh với VF e34 dù không cùng phân khúc.

Thaco trang bị cho Mazda3 2 tùy chọn động cơ là 1.5L và 2.0L. Bản 1.5L có sức mạnh 110 mã lực và 146 Nm, bản 2.0L là 153 mã lực và 200 Nm. Xét về sức mạnh, động cơ 1.5L của Mazda3 kém hơn VF e34 khá nhiều, trong khi bản dùng động cơ 2.0L chỉ nhỉnh hơn mẫu xe điện của VinFast đôi chút.

Mazda3 hiện có giá bán 669-799 triệu cho 3 phiên bản dùng động cơ 1.5L (Deluxe, Luxury và Premium), 2 phiên bản còn lại dùng động cơ 2.0L có giá bán 799-849 triệu đồng (Signature Luxury và Signature Premium). So về giá bán, chỉ có Mazda3 1.5L Deluxe và Luxury mới có khả năng cạnh tranh với VinFast VF e34.

Hyundai Elantra

Lần nâng cấp đáng chú ý nhất của Elantra là vào giữa năm 2019. So với đời cũ, Elantra thế hệ hiện tại có thiết kế cứng và sắc hơn nhờ loại bỏ các đường cong mềm mại trên thân xe. Kích thước tổng thể cũng có đôi chút thay đổi so với đời cũ, đạt mức 4.620 x 1.800 x 1450 mm.

Khách hàng mua Elantra có thể lựa chọn một trong 3 động cơ là 1.6L, 2.0L và 1.6L tăng áp. Động cơ 1.6L cho công suất 128 mã lực và mô-men xoắn 154,5 Nm, động cơ 2.0L sản sinh công suất 152 mã lực và mô-men xoắn 196 Nm. Đối với khối động cơ 1.6L tăng áp, sức mạnh được tạo ra là 201 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm

TC Motor đang phân phối Elantra với 4 phiên bản, bao gồm 1.6 MT, 1.6 AT, 2.0 AT và 1.6 T-GDI. Giá bán của các phiên bản này lần lượt là 570 triệu, 643 triệu, 686 triệu và 755 triệu đồng. Ngoại trừ phiên bản dùng động cơ tăng áp, các phiên bản còn lại của Hyundai Elantra đều có giá bán dễ chịu hơn VinFast VF e34.