Cùng MB và Duy Khánh, Phát La khám phá miền Tây

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) bắt tay 2 diễn viên Duy Khánh và Phát La ra mắt livestream tương tác hài hước về chủ đề ẩm thực miền Tây.

Nắm bắt được tâm lý mong muốn trải nghiệm từ khách hàng, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) mang đến chuỗi livestream tương tác “có một không hai” với sự tham gia của dàn KOL trẻ đình đám, giúp người xem giải tỏa căng thẳng.

“Cùng MB dzìa miền Tây” là buổi livestream đầu tiên với sự góp mặt của 2 nghệ sĩ Duy Khánh và Phát La. Đắm chìm vào không gian sông nước hữu tình, cả hai đã cùng thưởng thức các món đặc sản đậm hương vị miền Tây với phong cách bày trí bắt mắt: Gỏi củ hủ dừa, cá tai tượng chiên xù, rau luộc chấm kho quẹt, chè bánh lọt…

Song song với các hoạt động giải trí, Duy Khánh và Phát La còn đem nhiều phần quà hấp dẫn từ MB tới khán giả theo dõi livestream.

Các món ăn đặc trưng miền Tây được giới thiệu trong buổi livestream.

Điểm nhấn của buổi livestream là “cơn mưa quà tặng” với cơ hội nhận thẳng 400.000 đồng về tài khoản ngân hàng MB khi share livestream từ fanpage của Duy Khánh theo đúng cú pháp về trang cá nhân.

Không chỉ vậy, một người chơi may mắn trong số 10 người trả lời đúng và nhanh nhất các câu hỏi về các tỉnh miền Tây cũng như bộ thẻ MB Hi Collection còn được lựa chọn một chiếc thẻ MB Hi Visa thời thượng. Ngoài ra, người xem còn có cơ hội rinh về 700.000 đồng tiền mặt vào tài khoản khi dự đoán đúng nhà vô địch trong cuộc so tài tiếng hát của 2 nghệ sĩ trẻ.

Duy Khánh cùng bộ sưu tập thẻ MB Hi Visa độc đáo.

Tại livestream, Duy Khánh giới thiệu với khán giả dòng thẻ MB Hi Visa độc đáo với những tính năng: Tích hợp thẻ ATM và thẻ tín dụng trong cùng một chip để thuận tiện giao dịch; cho phép người dùng sở hữu thẻ cứng tức thì; được kích hoạt trong chưa đầy một phút ngay sau khi định danh thẻ trên ứng dụng MBBank. Chưa kể, thẻ còn mang tới nhiều ưu đãi hấp dẫn khi mua sắm hoặc du lịch.

Buổi livestream ẩm thực miền Tây lần này nằm trong chuỗi hoạt động hướng về miền Tây của MB, với mong muốn đem lại dịch vụ và sản phẩm hiện đại hơn, qua đó linh hoạt phục vụ nhu cầu của từng vùng miền. Với chuỗi hoạt động này, MB đang tiếp tục thể hiện mục tiêu mở rộng thị trường qua hình ảnh hiện đại và trẻ trung hơn.

Mục tiêu đó được thể hiện qua nhiều cách triển khai, gồm các hoạt động minigame và livestream trên fanpage MBBank. Trong thời gian gần đây, MB còn tổ chức chuỗi sự kiện minigame “Cùng eMBee - Ta đi du hí” kết hợp yếu tố trải nghiệm du lịch với vô vàn phần thưởng hấp dẫn. Độc giả truy cập tại đây để tham gia và nhận phần thưởng tổng giá trị đến 5 triệu đồng.