Cùng hội bạn trải nghiệm hè ‘chill - chất - cháy’ tại Vinpearl

Hè này, bạn có thể cùng hội "cạ cứng" du lịch Vinpearl - nơi thỏa mãn từng đam mê riêng biệt, sở thích của du khách, mang đến trải nghiệm thăng hoa và tràn ngập niềm vui.

Với quan niệm “làm hết sức, chơi hết mình”, nhiều bạn trẻ sẵn sàng “chịu chi” để tận hưởng kỳ nghỉ hè thật "chanh sả" tại những khu nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp. Vài năm trở lại đây, các du khách trẻ tuổi có bí kíp riêng để cùng nhau trải nghiệm chuyến đi đáng nhớ bằng cách lên kế hoạch du lịch hợp lý với lộ trình, chi phí cụ thể.

Wonder Stay - nghỉ dưỡng chất với chi phí hợp lý

Mùa hè năm nay, hội bạn đông người có thể chọn nghỉ dưỡng tại villa Vinpearl thiết kế theo chủ đề độc đáo. Để tiết kiệm chi phí, du khách có thể săn combo “Cảm hứng bất tận” với giá hấp dẫn từ 4,45 triệu đồng/khách cho kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm, bao gồm vé máy bay, vé vui chơi VinWonders và Vinpearl Safari không giới hạn cùng nhiều ưu đãi khác.

Kỳ nghỉ hè tại villa Tropicana của Vinpearl Nha Trang thêm rực rỡ tại không gian nội thất tông cam tươi tắn đặc trưng miền nhiệt đới, cùng tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp, ôm trọn bãi cát trải dài và những hàng dừa thơ mộng. Tại đây, du khách sẽ nhanh chóng sạc đầy năng lượng, sẵn sàng "chill hết mình - chất hết nấc - cháy hết cỡ".

Combo “Cảm hứng bất tận” là lựa chọn đáng cân nhắc cho hội bạn du lịch hè này.

Ngoài ra, các nhóm bạn có thể chọn phong cách sang trọng, cao cấp nhưng vẫn gần gũi thiên nhiên của villa Duplex tại Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An. Những căn villa theo chủ đề safari (rừng xanh) và nautilus (đại dương) tại Vinpearl Wonderworld Phú Quốc có diện tích rộng rãi, hệ thống tiện ích hiện đại, tầm nhìn ra hồ nước ngọt trong xanh cùng thiết kế sáng tạo cũng là gợi ý đáng giá để thỏa sức tưởng tượng về một hành trình khám phá thiên nhiên kỳ thú. Đây sẽ là “điểm hẹn” tiếp theo của họ trong những kỳ nghỉ nhóm sắp tới.

Wonder Sea - thử thách bản lĩnh tại những vùng biển thiên đường

Những bộ môn thể thao nước làm "xiêu lòng" không ít bạn trẻ. Ngay trong khuôn viên hệ thống resort của Vinpearl, du khách trẻ có thể tự tin cùng bạn bè thỏa sức vui chơi, giành danh hiệu quán quân cùng bộ môn môtô nước, phao bay hay lập đội "bách chiến bách thắng" để thử sức đua thuyền chuối… với chi phí từ 1 triệu đồng/người.

Những bộ môn dưới nước đầy hấp dẫn.

Một trong những trải nghiệm không thể bỏ lỡ của các “chiến thần check-in” là hóa thân thành nhà thám hiểm đi bộ dưới đáy bãi lặn Ocean Home tại Vinpearl Nha Trang. Đội thợ lặn biển chuyên nghiệp, đam mê đại dương đưa du khách lạc vào thế giới kỳ diệu, huyền bí với những rạn san hô rực rỡ cùng sinh vật biển đủ sắc màu.

Chưa kể, hội bạn yêu nghệ thuật cũng không thể bỏ qua trải nghiệm thưởng thức các tác phẩm bom tấn bên những bãi biển riêng tư đẹp bậc nhất Việt Nam, ngay dưới bầu trời đầy sao, bên tai là tiếng sóng vỗ dịu êm.

Rạp chiếu ấn tượng bên bờ biển.

Sử dụng thiết bị máy và màn chiếu 4K 200 inch và hệ thống loa chuẩn quốc tế, “rạp chiếu phim” đặc biệt của Vinpearl hứa hẹn không làm các tín đồ điện ảnh thất vọng với những chuyến phiêu lưu sống động giữa không gian trời biển rộng lớn.

Wonder Feast và Wonder Fest - đánh thức mọi giác quan

Ngay trong villa riêng tư tại Vinpearl, các bạn trẻ có thể mở tiệc BBQ để cùng nhau "quẩy tới bến", tận hưởng ngày hè sôi nổi. Hay với nhóm bạn hướng nội, sự bình yên với Sizzling Fun - trải nghiệm BBQ kết hợp glamping thời thượng ngay tại sân vườn nhiệt đới và bể bơi riêng tư cùng giá từ 1,1 triệu đồng/khách là lựa chọn không nên bỏ lỡ.

Mang đậm phong cách Beach Bar của Bali, The Lagoon Beach Club tại Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay mang đến bầu không khí tự do, phóng khoáng khiến người trẻ giàu năng lượng không khỏi say mê.

Những bữa tiệc mang đến bầu không khí sôi động cho chuyến du lịch.

The Lagoon Beach Club sở hữu tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp hiếm có, kết hợp không gian giao hòa cảnh sắc tự nhiên. Hội bạn có cơ hội cùng chill bên ly cocktail sáng tạo, ngắm ánh hoàng hôn đẹp đến nao lòng của vịnh thiên đường. Ngoài ra, các món ăn Á - Âu đặc sắc tại đây cũng dễ dàng làm say lòng thực khách.

Mỗi cuối tuần, bữa tiệc hơn 30 món ăn đường phố nổi danh khắp 3 miền tại rooftop Imperial Club Nha Trang với nguồn nguyên liệu tươi ngon, qua bàn tay chế biến của các bếp trưởng Vinpearl tài hoa sẽ đưa thực khách đến với trải nghiệm mới lạ. Không gian khoáng đạt, background vòng quay Bánh xe bầu trời "khổng lồ" tạo điểm nhấn ấn tượng để hội bạn lưu giữ những bức ảnh đáng nhớ.

Du khách được phục vụ bữa tiệc hơn 30 món ăn đường phố nổi danh khắp 3 miền.

Chuỗi sự kiện du lịch giải trí đẳng cấp và đại nhạc hội quốc tế WonderFest tại Vinpearl Nha Trang vừa được VinWonders ra mắt hứa hẹn mang đến mùa hè vui bất tận với hơn 800 show, minishow xuyên suốt mùa hè.

Theo đó, 8 tuần sự kiện dự kiến thu hút hơn 1,5 triệu lượt khách Việt Nam lẫn quốc tế, làm nên 53 ngày lễ hội mùa hè kéo dài và thăng hoa cảm xúc.

WonderFest quy tụ của dàn nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Tâm điểm của WonderFest là đại nhạc hội quốc tế quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế, đặc biệt là ca sĩ, DJ Âu - Mỹ lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Đại nhạc hội cùng dàn sao thế giới mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, kết hợp hiệu ứng ánh sáng và âm nhạc đỉnh cao, tạo ra không gian thăng hoa cảm xúc.

Du khách được khám phá nhiều trải nghiệm giải trí mới lạ.

Du khách còn được hòa mình vào không khí sôi động, náo nhiệt của chuỗi hoạt động hè thiết kế riêng, gồm: Đại chiến thế giới nước Wonder Water War, carnival Tata và những người bạn, Tata show phiên bản Next Gen, series Cuộc thi WonderZ bùng nổ mùa hè với Liên hoan âm nhạc Indie, Cosplay Contest, trình diễn flashmob, Vietnam Cheerleading Contest, trạm khoa học Đại dương bí ẩn…

Đặc biệt, “rạp phim bay” đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức khai trương, đưa du khách bay lượn qua những vùng đất mới và tận mắt chiêm ngưỡng cảnh quan kỳ vĩ của thế giới.

Công nghệ flying simulation hiện đại, màn hình dome cong toàn cảnh chất lượng 4K và hệ thống âm thanh 7.1 sống động tạo ra "trải nghiệm độc nhất vô nhị". Người chơi được bước vào hành trình khám phá 12 cảnh sắc đẹp nhất châu Âu với những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ, công trình đồ sộ và khí hậu đặc trưng qua hiệu ứng gió, sương, muối, mùi hương… chân thực, sống động.

Wonder Adventure - niềm vui khám phá và học hỏi

Green Tour tại Vinpearl Luxury Nha Trang giúp du khách thư giãn nhẹ nhàng và nạp lại năng lượng bằng cách khám phá thiên nhiên, tìm hiểu tập tính của các loài động - thực vật và hòa mình vào những khoảng rừng nhiệt đới xanh mát.

Khu tương tác động vật Happy Zoo tại VinWonders Nam Hội An khiến giới trẻ yêu thích khi được tiếp xúc gần nhiều loài động vật dễ thương và thân thiện.

Du khách có thể nạp lại năng lượng bằng cách khám phá thiên nhiên.

Trong khi đó, show “Tinh hoa Việt Nam” tại Grand World Phú Quốc đặc biệt “ghi điểm” với các du khách trẻ nhờ những thổi hồn vào văn hóa truyền thống bằng màn trình diễn 3D ảo diệu, vũ điệu cuốn hút của diễn viên múa chuyên nghiệp.

Show diễn "Tinh hoa Việt Nam" mang đến những trải nghiệm nghệ thuật hàng đầu.

Một mùa hè rực rỡ đang chào đón du khách tại những thiên đường nghỉ dưỡng Vinpearl với muôn vàn trải nghiệm mới mẻ, mang đến triệu niềm vui “tuyệt hơn mơ” đặc sắc của miền nhiệt đới.