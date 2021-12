Cung điện xây trong vách đá ở Mỹ

Người Pueblo đã xây dựng công trình kiến trúc này từ những khối đá đẽo gọt bằng tay. Cấu trúc bao gồm vật liệu chính là đá sa thạch, dầm gỗ và một loại vữa tự chế từ đất, nước và tro. Bên cạnh đó, những mảnh đá nhỏ gọi là "chinking" được trộn trong vữa để tăng độ ổn định cho các bức tường. Ảnh: The Good The Bad and the RV.