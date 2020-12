Củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép

Công an tỉnh An Giang đang truy tìm những người đưa nhóm nhập cảnh trái phép cùng với bệnh nhân 1440 từ Campuchia vào huyện An Phú.

Sáng 30/12, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã chỉ đạo Phòng An ninh điều tra củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án Tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép liên quan đến bệnh nhân 1440.

Sau khi khởi tố vụ án, các lực lượng của Công an An Giang sẽ phối hợp với bộ đội biên phòng và chính quyền huyện An Phú truy tìm nhóm người tổ chức đưa bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia để xử lý theo pháp luật.

Đối với bệnh nhân 1440, công an sẽ xử lý hành vi vi phạm về nhập cảnh sau khi trị bệnh xong.

Chiếc xe anh T. chở bệnh nhân 1440 được cơ quan y tế phun hóa chất khử trùng. Ảnh: Nhật Tân.

Theo đại tá Nơi, công an tỉnh này đã phối hợp với công an các tỉnh Sóc Trăng, Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP Cần Thơ, TP.HCM, để rà soát những người tiếp xúc với các bệnh nhân nhập cảnh trái phép và tài xế chở bệnh nhân 1440.

“Bệnh nhân 1440 khai rất nhiều thông tin không thống nhất nên cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc truy vết. May là chúng tôi tìm được tài xế chở bệnh nhân này nên An Giang phối hợp với các tỉnh truy vết những trường hợp tiếp xúc gần. An Giang cơ bản đã rà soát được các trường hợp F1, F2 của bệnh nhân 1440”, ông Nơi nói.

Theo lời khai của tài xế M.T.T. (30 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, An Giang), khoảng 2h ngày 24/12, anh đón 6 người (5 nam, 1 nữ) tại cầu 3C ở ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú. Đến ngã tư Tân An, tỉnh Long An (khu vực dốc cầu của đường cao tốc), 1 khách nam xuống xe để về Vĩnh Long, 1 khách nữ khác về Đồng Tháp.

Hơn 7h cùng ngày, anh T. cùng 4 khách nam còn lại xuống vỉa hè đường Tên Lửa (gần Bến xe Miền Tây, TP.HCM) để uống cà phê. Tài xế sau đó quay về hướng TP Long Xuyên (An Giang) và ghé tiệm cơm trên quốc lộ 62 để ăn sáng.

Từ chiều 24/12 cho đến khi được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) chiều 28/12, anh T. tiếp xúc với nhiều người ở An Giang, Kiên Giang, TP Cần Thơ và Sóc Trăng. Kết quả xét nghiệm lần 1 của anh T. cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.