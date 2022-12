Cụm từ bạn chắc hẳn đã dùng một vài lần trong năm qua

7. Chủ tịch trường đại học nào bị điều tra? Đại học Yale

Đại học Harvard

Đại học Stanford

Đại học Princeton Nghiên cứu của ông Marc Tessier-Lavigne, Chủ tịch Đại học Stanford, bị điều tra vì sai phạm khoa học. Cụ thể, một tạp chí nghiên cứu nổi tiếng xác nhận với The Stanford Daily rằng họ đang xem xét một bài báo do Chủ tịch Marc Tessier-Lavigne đồng tác giả. Nghiên cứu trong bài báo này bị cáo buộc chứa nhiều hình ảnh bị thay đổi, chỉnh sửa. Đại học Stanford thừa nhận "các vấn đề" trong bài báo, nhưng trường nói rằng ông Tessier-Lavigne không liên quan đến việc tạo hoặc trình bày các bảng biểu của 2 trong số những bài báo bị điều tra do sai phạm. Ảnh: Stanford University.