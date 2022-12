Cụm từ ai cũng muốn thấy giữa thời khủng hoảng

Các công ty tin rằng "zero layoff policy" có tác động tích cực đến tinh thần của nhân viên, đặc biệt trong thời kỳ kinh tế khó khăn

Zero layoff policy /ˈzɪə.rəʊ ˈleɪ.ɒf ˈpɒl.ə.si/ (danh từ): Chính sách không sa thải

Định nghĩa:

Zero layoff policy quy định các công ty sẽ không sa thải nhân viên dù công ty đang gặp khó khăn trong thời kỳ khủng hoảng. Người sử dụng lao động sẽ làm mọi cách trong khả năng để tránh sa thải nhân viên, ví dụ cắt giảm lương, cắt giảm phúc lợi, cho nhân viên làm việc bán thời gian... Tuy nhiên, chính sách không sa thải sẽ không áp dụng với những trường hợp vi phạm hợp đồng lao động hoặc làm việc kém hiệu quả.

Các công ty tin rằng chính sách không sa thải có tác động tích cực đến tinh thần của nhân viên, đặc biệt trong thời kỳ kinh tế khó khăn vì nhân viên không phải lo lắng nguy cơ mất việc.

Trong đại dịch, dù gặp khó khăn, nhiều công ty tại Mỹ vẫn duy trì chính sách này. Ví dụ Southwest Airlines không sa thải nhân viên dù dịch Covid-19 ảnh hưởng hoạt động kinh doanh. Thậm chí, nhân viên vẫn được nghỉ phép có lương như bình thường.

Công ty thép Nucor cũng nổi tiếng với chính sách không sa thải từ lâu. Vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, công ty tái cơ cấu hoạt động và cắt giảm hơn 200 nhân sự. Nhưng thay vì sa thải, công ty chuyển 200 nhân viên này đến làm việc ở bộ phận khác.

Tương tự, chuỗi cửa hàng bán lẻ Publix cũng không sa thải nhân viên, ngược lại còn thuê hàng nghìn nhân sự mới trong đại dịch. Công ty này luôn được đánh giá là nơi làm việc lý tưởng tại Mỹ.

Ứng dụng của zero layoff policy trong tiếng Anh:

- Companies that employ a zero layoff policy tend to treat employees like investments. They hire carefully and tend to train their employees to cover a variety of jobs.

Dịch: Các công ty áp dụng chính sách không sa thải có xu hướng đối xử với nhân viên như các khoản đầu tư. Họ tuyển dụng cẩn thận và sẽ đào tạo nhân viên để đảm nhận nhiều công việc khác nhau.

- Zero layoff policy means that employees won't be terminated due to circumstances beyond their control, such as a recession.

Dịch: Chính sách không sa thải có nghĩa là nhân viên sẽ không bị chấm dứt hợp đồng vì những tình huống nằm ngoài kiểm soát, ví dụ như suy thoái kinh tế.