Cúc Tịnh Y bị chê diễn vô hồn

Những mối tình chị - em hơn kém nhau hàng chục tuổi ở phim Hàn

Trước "18 Again", các tác phẩm truyền hình "I Can Hear Your Voice", "A Witch's Romance", "Secret Love Affair"... cũng gây chú ý vì khoảng cách tuổi tác giữa hai diễn viên chính.