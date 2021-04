Cục Hàng không yêu cầu chấn chỉnh tình trạng chó đột nhập sân bay

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu sân bay Cam Ranh rà soát lại hệ thống hàng rào an ninh, ngăn ngừa tình trạng động vật xâm nhập khu bay như vừa xảy ra hôm 3/4.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Cảng vụ hàng không miền Trung và sân bay Cam Ranh về việc động vật xâm nhập vào khu bay.

Cục Hàng không yêu cầu sân bay Cam Ranh khẩn trương phối hợp với đơn vị quân sự đóng tại cảng để kiểm tra, khắc phục ngay các hư hỏng (nếu có) của hệ thống hàng rào an ninh khu bay. Nếu hàng rào an ninh chưa đáp ứng theo quy định, cảng phải lập kế hoạch khắc phục.

Khu bay của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Ngoài ra, Cục Hàng không yêu cầu sân bay Cam Ranh rà soát lại quy trình kiểm soát chim, động vật hoang dã. Cảng phải tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống hàng rào an ninh bay và quán triệt việc không nuôi thả động vật trong khu vực sân bay.

Cục cũng yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Trung giám sát việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn khai thác tại sân bay Cam Ranh; phòng ngừa và ngăn chặn các sự vụ; kịp thời xử lý các sự vụ có nguy cơ gây mất an toàn khai thác.

Trước đó, ngày 3/4, một con chó đã bất ngờ xâm nhập khu bay của sân bay Cam Ranh khiến hoạt động cất hạ cánh bị gián đoạn. Một máy bay của Vietnam Airlines sắp hạ cánh phải bay vòng chờ 20 phút.

Con chó được phát hiện tại khu vực mương thoát nước gần đường lăn E3 trong khu bay do Lữ đoàn 954 sử dụng. Lực lượng chức năng phải tiến hành vây bắt chó để khôi phục hoạt động bay.

Đây không phải lần đầu tiên chó đột nhập vào sân bay Cam Ranh. Trước đó, lực lượng chức năng từng phát hiện 3 con chó xâm nhập đường băng phía đông khiến các chuyến bay huấn luyện quân sự tại sân bay Cam Ranh và chuyến bay VN1554 từ Cam Ranh đi Hà Nội bị chậm 20 phút.