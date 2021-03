Cục diện nào cho phòng vé Việt tháng 3?

Nhiều dự án lớn của điện ảnh Việt Nam và Hollywood cùng hẹn ra rạp trong tháng 3, hứa hẹn tạo ra cú hích cần thiết cho nhà rạp.

Phòng vé Việt Nam sẽ sôi động trở lại trong tháng 3. Sau khi phải hoãn chiếu trong dịp Tết Nguyên đán, lần lượt Bố già và Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả đã sẵn sàng ra mắt khán giả.

Cùng lúc, bộ phim hướng tới đối tượng thiếu nhi của Hollywood là Raya and the Last Dragon ra quân từ đầu tháng. Và những ngày cuối tháng 3, Godzilla vs. Kong được kỳ vọng sẽ hoàn thành “cú hích” cho phòng vé Việt.

Hollywood rục rịch trở lại

Thời điểm cách đây vài tháng có thể xem là cuộc chơi nội bộ của điện ảnh Việt khi Hollywood vẫn gần như “đóng băng” vì dịch bệnh. Các bộ phim lớn đồng loạt dời lịch để chờ thời cơ. Trong khi đó, “cứu tinh phòng vé” Tenet lại không đạt được thành công như mong đợi.

Lúc này, ngoài Wonder Woman 1984, đa phần phim ngoại trình chiếu tại Việt Nam đều là các tác phẩm kinh phí thấp, đã công chiếu từ lâu hoặc đến từ các nền điện ảnh khác trong khu vực. Đây là lý do then chốt giúp lần lượt Ròm, Tiệc trăng máu hay Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử có thể đạt thành tích khả quan tại phòng vé.

Godzilla vs. Kong là bom tấn Hollywood được chờ đợi nhất tháng 3. Ảnh: Warner Bros.

Song, “thời điểm vàng” là mùa phim Tết 2021 rốt cuộc lại bị xóa sổ do dịch bệnh. Lúc này, nhờ thành công của Mulan (2020), kinh đô điện ảnh thế giới đã tìm thấy hướng đi tạm thời là phát hành đồng thời ngoài rạp và trên các dịch vụ trực tuyến. Do đó, giờ là lúc các bom tấn Hollywood rục rịch đổ bộ trở lại.

Godzilla vs. Kong chính là đối thủ nặng ký nhất đến từ Hollywood trong tháng 3. Cuộc chiến giữa hai quái vật huyền thoại trên màn ảnh rộng được người hâm mộ mong chờ từ lâu. Đây cũng là tác phẩm “đinh” của MonsterVerse (Vũ trụ Quái vật) mà hãng Legendary dày công xây dựng từ năm 2014. Bằng chứng là việc các trailer, trích đoạn phim đạt lượt xem rất cao trên mạng xã hội.

Ngoài ra, một số cái tên khác tuy kém quy mô hơn nhưng vẫn có tiềm năng nhất định. Raya and the Last Dragon là bộ phim hoạt hình Disney đầu tiên lấy cảm hứng từ vùng Đông Nam Á với nàng công chúa chiến binh do mỹ nhân gốc Việt Kelly Marie Trần lồng tiếng.

Raya and the Last Dragon là bộ phim hoạt hình lấy cảm hứng từ vùng Đông Nam Á. Ảnh: Disney.

Chaos Walking là tác phẩm hành động, viễn tưởng có sự góp mặt của hai ngôi sao trẻ là Tom Holland và Daisy Ridley. Bộ phim hoạt hình The Boss Baby: Family Business rất khó lường bởi phần trước - Boss Baby (2017) - từng thu khoảng 90 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.

Với các khán giả chuộng phim nghệ thuật, Minari được chờ đợi khi phim vừa thắng giải Quả cầu Vàng cho Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc và được báo chí quốc tế tung hô trong suốt một thời gian dài. Tác phẩm lấy chủ đề vòng lặp thời gian Palm Springs tuy đã cũ, nhưng vẫn gây tò mò khi từng được một số tờ báo quốc tế đánh giá là phim gây nhiều bất ngờ nhất năm 2020.

Liệu có như “ngày xưa”?

Tuy rạp chiếu phim nhiều nơi đã mở cửa trở lại, nhưng việc doanh thu phòng vé có thể trở lại như thời điểm cuối năm 2020 vẫn còn là dấu hỏi lớn. Lý do đến từ tâm lý lo lắng của khán giả trong lúc dịch bệnh vẫn cần được kiểm soát.

Không ít người còn tỏ ra e dè trong việc tụ tập tại những địa điểm đông đúc, không gian kín, mà điển hình là rạp chiếu phim. Đồng thời, nhiều rạp vẫn phải thực hiện các quy định giãn cách khiến số vé bán được trong mỗi suất chiếu bị giảm đi đáng kể.

Tiếp theo, việc phát hành đồng thời trên mạng Internet lẫn ngoài rạp của Hollywood dẫn đến hệ lụy là phim lậu có mặt rất sớm trên mạng Internet. Trước đây, fan có thể ùn ùn ra rạp để theo dõi Avengers: Endgame (2019) vì sợ bị spoil (biết trước nội dung) phim. Sau thời kỳ giãn cách xã hội, thói quen xem phim ít nhiều thay đổi. Một bộ phận trở nên “lười” ra rạp hơn và thích xem phim tại nhà hơn là ra rạp.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của các dịch vụ chiếu phim trực tuyến là không thể phủ nhận. Dù không có phim mới ra rạp, Vũ trụ Điện ảnh Marvel vẫn gây chú ý bởi sức nóng từ WandaVision và sắp tới là The Falcon and the Winter Soldier và Loki.

Phim Việt tháng 3 liệu có làm nên chuyện?

Giữa các bom tấn ngoại, phòng vé tháng 3 chứng kiến sự trở lại của hai phim Tết của điện ảnh nước nhà là Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả và Bố già.

Tác phẩm của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito sử dụng lại đúng công thức của phần trước là những màn đấu đá gia tộc kịch tính giữa bối cảnh xa hoa. Song, thành công của Gái già lắm chiêu 3 (2020) thực tế còn mang yếu tố may mắn khi các đối thủ trong dịp Tết Nguyên đán 2020 quá yếu kém.

Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả có sự góp mặt của Kaity Nguyễn. Ảnh: Lotte.

Ngoài ra, bộ phim còn gây chú ý bởi cáo buộc “đạo nhái” Crazy Rich Asians (2018) cả về đường dây câu chuyện lẫn tình tiết. Trên thực tế, chất lượng kịch bản của Gái già lắm chiêu 3 không được đánh giá cao, còn hai phần đầu tiên chỉ có doanh thu ở mức khá.

Lúc này, Bố già có vẻ “sáng cửa” doanh thu hơn nhờ danh tiếng của Trấn Thành cũng như loạt web-drama ăn khách. Tuy hai tác phẩm mang nội dung khác hẳn, nhưng danh hài đã khéo léo tận dụng lại nhiều hình ảnh của bản gốc để lôi kéo khán giả đến rạp.

Bố già được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại phòng vé. Ảnh: Galaxy.

Điều đáng tiếc dành cho cả hai bộ phim là để "trượt" mất kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021. Giả sử thực sự chất lượng, cả Bố già lẫn Gái già lắm chiêu V đều có thể trụ rạp lâu dài, cùng nhau thắng lớn, mà không phải so kè nhau ở khoảng thời gian không có kỳ nghỉ dài, cũng như có sự xuất hiện trở lại của phim bom tấn Hollywood.

Có thể thấy cục diện phòng vé tháng 3 bắt đầu trở nên chật chội hơn trước và các phim Việt dần phải cạnh tranh trở lại với Hollywood như thời trước dịch bệnh. Với các tháng tiếp theo, bom tấn ngoại sẽ ngày một nhiều hơn và khiến các nhà sản xuất trong nước cần hết sức cẩn trọng trong việc lựa chọn thời điểm đưa phim ra rạp.