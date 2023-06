Cục CSHS thông báo truy tìm Lý Thị Giang

Giả mạo cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can một người giả mạo cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.