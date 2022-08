Cục CSGT chỉ đạo nóng về xử lý các xe đeo biển giả, sửa biển số

Trước tình trạng xe ôtô đeo biển số giả, sửa biển số đang nở rộ, Cục yêu cầu Phòng CSGT các địa phương thông qua các biện pháp nghiệp vụ tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm.

Thời gian gần đây, thông qua việc thu phí theo hình thức điện tử không dừng (ETC), Công ty CP Giao thông số Việt Nam đã phát hiện nhiều ôtô gắn biển số của xe khác để lưu thông qua trạm thu phí. Qua tra cứu trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe, trong các xe trên có ôtô không trùng đặc điểm (nhãn hiệu, màu sơn…); có xe trùng đặc điểm với xe gắn biển số đã được đăng ký (kể cả năm sản xuất), nên lực lượng chức năng phải xác minh làm rõ.

Đặc biệt, thông qua phản ánh từ báo chí, tình trạng ôtô sử dụng “chiêu trò” che, sửa biển kiểm soát nhằm tránh phạt nguội diễn ra ở nhiều tuyến đường, nhiều tỉnh thành phố nhằm trốn tránh phạt nguội.

"Chiêu trò" che, sử biển số để trốn phí, tránh phạt nguội

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông cho hay, hành vi sử dụng biển giả, che biển số mới chỉ xuất hiện trong giai đoạn 2019-2020, sau khi một số tuyến đường có hệ thống camera giám sát “phạt nguội”, tình trạng này có gia tăng trong thời gian gần đây.

Băng dính đen dán sửa số 0 thành 8, số 6 được dán thêm nét thành số 8.

“Việc sử dụng biển giả, dán, sửa biển số xe là hành vi cố ý không chấp hành các quy định trật tự an toàn giao thông. Để kịp thời phát hiện các trường hợp ôtô gắn biển số xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, có dấu hiệu sử dụng xe nhập lậu… Cục CSGT giao thông đã yêu cầu Phòng CSGT Công an các địa phương thông qua các biện pháp nghiệp vụ tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp trên”, Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết.

Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông cũng cho biết thêm, lực lượng chức năng sẽ thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính, đăng ký xe và điều tra giải quyết tai nạn giao thông...; Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm và Hệ thống camera giám sát giao thông; Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Phối hợp với các đơn vị thu phí rà soát các xe hoạt động trên tuyến, địa bàn quản lý…. để có biện pháp xử lý theo quy định đối với xe vi phạm.

Nghiên cứu đề xuất hình phạt bổ sung

Về hình thức xử lý, nếu phát hiện ôtô sử dụng biển giả, lực lượng chức năng sẽ bàn giao cơ quan CSĐT điều tra, làm rõ hành vi sử dụng biển giả và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp phát hiện xe có hành vi che, sửa biển kiểm soát, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, xử phạt theo quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo NĐ 123/NĐ-CP); trường hợp cần thiết sẽ tạm giữ phương tiện để xác minh nguồn gốc xe, động cơ, mục đích của chủ xe khi sử dụng biển số “giả”, dám chê biển số.

“Hiện nay, Cục CSGT đã có biện pháp trước mắt để tìm ra chủ phương tiện vi phạm. Đó là việc dựa trên cơ sở dữ liệu hệ thống giám sát với cơ sở dữ liệu dùng chung đăng ký xe. Trên cơ sở dữ liệu hệ thống giám sát cùng với đăng ký xe, nếu đầu ra biển số bị che thì kiểm tra đầu vào là xe nào để truy nguyên ra chủ phương tiện”, Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho hay.

Thời gian tới, Cục CSGT sẽ áp dụng các biện pháp công nghệ để phát hiện xe dùng biển giả, che biển số.

Đại tá Nhật cũng cho biết thêm, về giải pháp lâu dài, Cục CSGT sẽ nghiên cứu dùng công nghệ để tránh làm giả, sửa biển số xe. Đồng thời, kiến nghị tăng mức phạt với hành vi che biển số.

“Hành vi che biển số không thuộc nhóm hành vi trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhưng chính là khởi nguồn của rất nhiều hành vi vi phạm giao thông nguy hiểm khác nên cần xử lý nặng. Chúng tôi có thể nghiên cứu đề xuất tăng nặng mức phạt hoặc kèm các hình thức phạt bổ sung như tước Giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện… để tăng tính răn đe”, Đại tá Nguyễn Quang Nhật nói.