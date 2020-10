Cục Cảnh sát hình sự truy tìm nghi can cướp ngân hàng

Cơ quan điều tra trọng án của Bộ Công an đã tung lực lượng truy tìm người đàn ông 30-40 tuổi nghi cướp khoảng 200 triệu tại chi nhánh Argribank.

Ngày 31/10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết lực lượng thuộc Phòng Trọng án đã phối hợp Công an tỉnh Hòa Bình truy tìm nghi can cướp chi nhánh Agribank ở huyện Lạc Sơn.

Chi nhánh ngân hàng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: M.C.

Theo cơ quan chức năng, đầu mối truy tìm là người đàn ông khoảng 30-40 tuổi.

Anh ta đi xe máy, đội mũ bảo hiểm đỏ và mặc áo mưa xanh, xuất hiện ở điểm giao dịch ngân hàng trưa 29/10.

Lúc đó, trời mưa to. Chi nhánh không có khách giao dịch, 2 nhân viên đang kiểm kê giấy tờ.

Khoảng 11h30, nghi can đi vào chi nhánh, đặt túi xuống bàn rồi chĩa vật giống súng vào nhân viên và yêu cầu bỏ tiền vào túi.

Hai nhân viên sau đó kiếm cớ lẻn vào kho, chốt cửa lại và không ra ngoài. Nghi phạm được cho là đã lấy khoảng 200 triệu đồng ở quầy giao dịch rồi lên xe tẩu thoát theo hướng về trung tâm huyện Lạc Sơn.

Ngoài lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình cũng huy động trinh sát thuộc công an 5 huyện trên địa bàn để phá án.